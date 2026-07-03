Фетисов о зарплате Овечкина: «Разговоры о деньгах меня не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как бонусы. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша»

Фетисов о зарплате Овечкина: разговоры о деньгах меня не интересуют.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не стал комментировать структуру нового контракта Александра Овечкина .

40-летний россиянин подписал соглашение на год. Его зарплата составит 4,25 млн долларов за сезон, еще 4,75 млн он получит, если проведет более 10 матчей в предстоящем регулярном чемпионате НХЛ.

«Меня разговоры о деньгах вообще не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как возможные бонусы.

Когда речь идет об Овечкине, деньги не имеют значения. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша. Цена его достижений гораздо выше любых бонусов», – сказал Фетисов.

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