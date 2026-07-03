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  4. Фетисов о зарплате Овечкина: «Разговоры о деньгах меня не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как бонусы. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша»

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Фетисов о зарплате Овечкина: «Разговоры о деньгах меня не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как бонусы. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша»
Фетисов о зарплате Овечкина: разговоры о деньгах меня не интересуют.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не стал комментировать структуру нового контракта Александра Овечкина.

40-летний россиянин подписал соглашение на год. Его зарплата составит 4,25 млн долларов за сезон, еще 4,75 млн он получит, если проведет более 10 матчей в предстоящем регулярном чемпионате НХЛ.

«Меня разговоры о деньгах вообще не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как возможные бонусы.

Когда речь идет об Овечкине, деньги не имеют значения. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша. Цена его достижений гораздо выше любых бонусов», – сказал Фетисов.

Овечкин продолжает карьеру! Неужели «Вашингтон» поборется за титул?

***

Шипачев: переезд в Уфу, два года в Минске, «Седая ночь», 1000 очков и хейтеры 📹

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
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Комментарии

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А зачем кто-то звонит Фетисову и просить прокомментировать структуру зарплаты Овечкина? Он то тут каким боком?
ОтветСвятослав Федорович
А зачем кто-то звонит Фетисову и просить прокомментировать структуру зарплаты Овечкина? Он то тут каким боком?
Его-то комментарии - как раз то, что можно за деньги купить. Правда потом не продать и хотелось бы забыть, но это частности.
ОтветСвятослав Федорович
А зачем кто-то звонит Фетисову и просить прокомментировать структуру зарплаты Овечкина? Он то тут каким боком?
никто ему не звонил. это же риа новости) поймали где-нибудь после заседания думы и спросили то, на что он хоть что-то ответит. не про народ же у депутата спрашивать, в конце концов)
Фетисов о зарплате Овечкина: «Разговоры о деньгах меня не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как бонусы.."
То ли дело скрепные откаты...
У Славика ручки потеют, когда речь о бонусах, кому он лечит
Деньги не интересуют Фетисова? Когда он был главой Росспорта, ГФУП Макарова выиграл на тендерах Росспорта 4 млрд, и эти деньги исчезли. В ходе расследования Фетисов заявил, что у него нет никакой связи с ГФУП, и он даже не знал, что эта фирма оформлена на Макарова. То есть играл с ним в одной пятерке, и вдруг уже не знаком.
Фетисов: «Разговоры о деньгах меня не интересуют, после того как я поработал председателем Спорткомитета России и позаседал в Государственной думе.
саша на серьезных щах просит мерседес за 3-е место на ЧМ . зная что из бюджета , где детям на операцию собирают смсками по телевизору
Большой околоспортивный лицемер.
Кстати, а что там с путинтим ? Уже лет как 5 не слышно , не видно. Как будто и не было. Но она есть, её никто не отменял. И Лидер-учередитель также жив-здоров и кайфует с паспортом usa
Хорошо клюшкой шайбу двигает. Очень важный навык для всего человечества.
Деньги? Пгостите, ви, кажется, шо-то сказали про деньги?
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