Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов
«Вашингтон» продлил контракт с капитаном команды Александром Овечкиным.
Новое соглашение с 40-летним россиянином рассчитано на один сезон. Среднегодовая зарплата по контракту составит 4,25 миллиона долларов.
Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. За столичный клуб он играет с 2005 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница «Вашингтона» в X
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