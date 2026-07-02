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  4. Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов

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Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов

«Вашингтон» продлил контракт с капитаном команды Александром Овечкиным

Новое соглашение с 40-летним россиянином рассчитано на один сезон. Среднегодовая зарплата по контракту составит 4,25 миллиона долларов.

Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. За столичный клуб он играет с 2005 года.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница «Вашингтона» в X
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Комментарии

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Дух, ждем запись о рекордах в след сезоне!
ОтветСергей Москвитин
Дух, ждем запись о рекордах в след сезоне!
Всё, Рону не догнать Ови-шах и мат
ОтветVladimir Zinkov
Всё, Рону не догнать Ови-шах и мат
Если у Кристины считаем товарняки и сборные, то и Ови нужно считать аналогично. И получаем 1100+
ОтветSabit_B
Last dance …
Комментарий скрыт
ОтветSabit_B
Last dance …
Лë шанс финаль.)
Всех адекватных с этой отличной новостью! Дух, время отпуска ещё не пришло)
ОтветBartez1986
Всех адекватных с этой отличной новостью! Дух, время отпуска ещё не пришло)
Дух смахнул скупую мужскую слезу и пошел обновлять эксельку с цифрами
ОтветBartez1986
Всех адекватных с этой отличной новостью! Дух, время отпуска ещё не пришло)
не отпуск, а пенсии. Летом пусть отдохнёт 🤗
Все красиво сделал, как всегда. Легенда Вашингтона
ОтветАнтон Чугунов
Все красиво сделал, как всегда. Легенда Вашингтона
Легенда Российского спорта
Будет предельно забавным, если Вашик выдаст огненный сезон, а Ови проведёт мощную регулярку в районе 40 шайб (а-ля сезон 24/25), и замаячит реальная цифра в 1000 шайб.

Опять придётся думать продлеваться на год или завершать?)
ОтветРамиль Кизимов
Будет предельно забавным, если Вашик выдаст огненный сезон, а Ови проведёт мощную регулярку в районе 40 шайб (а-ля сезон 24/25), и замаячит реальная цифра в 1000 шайб. Опять придётся думать продлеваться на год или завершать?)
О дааааа, это путь к бессмертию
ну там еще столько же бонусами, так чито свою 8-ку получит)
ОтветРик Нэш
ну там еще столько же бонусами, так чито свою 8-ку получит)
Норм пенсия
ОтветРик Нэш
ну там еще столько же бонусами, так чито свою 8-ку получит)
9 млн получит. За 10 матчей бонус 4,75 млн
Продлил Духу работу на год…
Забьет 30-40 продлят ещё на год. 1000 шайб в лиге. Это пожалуй навсегда
ОтветDaniel Novaro
Забьет 30-40 продлят ещё на год. 1000 шайб в лиге. Это пожалуй навсегда
Да ладно, чего нибудь придумают, ворота раздвинут или воротчиков выше 1м40см не допустят😁
ОтветБамбарбиякиргуда
Да ладно, чего нибудь придумают, ворота раздвинут или воротчиков выше 1м40см не допустят😁
или сделают сезон 28-30 и плов на 32 команды😂
Ну Саше респект, ужался очень! Мог гораздо больше на сезон в любой команде!
ОтветРоман_АИ
Ну Саше респект, ужался очень! Мог гораздо больше на сезон в любой команде!
В каком месте ужался? Там 4.5 бонусами , итого больше 8
ОтветРоман_АИ
Ну Саше респект, ужался очень! Мог гораздо больше на сезон в любой команде!
Ну это вряд ли.
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