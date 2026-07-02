Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов

«Вашингтон » продлил контракт с капитаном команды Александром Овечкиным .

Новое соглашение с 40-летним россиянином рассчитано на один сезон. Среднегодовая зарплата по контракту составит 4,25 миллиона долларов.

Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. За столичный клуб он играет с 2005 года.