  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Журова об Овечкине: «Он хочет дождаться флага и гимна, сыграть за сборную и стать олимпийским чемпионом. А в Госдуму можно и после Олимпиады»

0
Журова об Овечкине: «Он хочет дождаться флага и гимна, сыграть за сборную и стать олимпийским чемпионом. А в Госдуму можно и после Олимпиады»
Журова: Овечкин хочет завоевать медаль Олимпиады со сборной России.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о будущем Александра Овечкина.

40-летний форвард впервые в карьере стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Вашингтоном». Вскоре стало известно, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов.

«Он этот сезон неплохо отыграл, без травм. Он, однозначно, спортивный долгожитель. Поэтому нужно будет смотреть по семье, другим интересам. Он уже все всем доказал, выиграв все, кроме олимпийской медали.

Может, он захочет остаться и через три с половиной года завоевать эту медаль в составе сборной России, я этому не удивлюсь. Ему решать. Одно дело, если он собирается играть, а другое дело – если нет», – сказала Журова. 

Овечкин принимал участие в Олимпийских играх 2006, 2010 и 2014 годов. Ближе всего к медали Игр он был в Турине-2006, когда российская команда заняла 4-е место.

«Его сейчас в Госдуму хотели отправить. Но Саша хочет на Олимпиаду. Он красавчик, показывает спортивное долголетие. Он хочет дождаться флага и гимна, сыграть за сборную и стать олимпийским чемпионом. А в Госдуму можно и после Олимпиады», – приводит слова Журовой ТАСС.

«Вашингтон» готовится к жизни после Овечкина? Дико активен в обменах: взял Така и Кайру

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoНХЛ
logoСветлана Журова
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
ТАСС
Государственная дума

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как можно нести такую лютую дичь???
ОтветMelnikov1968
Как можно нести такую лютую дичь???
А в ГД разве можно по-другому? Вы чему удивляетесь? Их для этого и держат.
ОтветMelnikov1968
Как можно нести такую лютую дичь???
Типичная спортсменка
Каждый знаменитый хоккеист мечтает однажды проснуться депутатом Госдумы, чтобы кататься на служебном автомобиле бесплатно на встречи с избирателями
Ответmold-cel
Каждый знаменитый хоккеист мечтает однажды проснуться депутатом Госдумы, чтобы кататься на служебном автомобиле бесплатно на встречи с избирателями
Я, почему-то, уверен, что он об этом не думал никогда)
ОтветИлья Владимирович
Я, почему-то, уверен, что он об этом не думал никогда)
Как основатель Putin Team может не думать о будущем депутата?
«Дурак и в Москве не купит разуму» — русская пословица: сколько ни показывай, ни рассказывай, а человек не станет мудрее, если не хочет.
Ответagentkuper
«Дурак и в Москве не купит разуму» — русская пословица: сколько ни показывай, ни рассказывай, а человек не станет мудрее, если не хочет.
Какой ещё такой дурак? Ей до этого "титула" жизни не хватит стремлений.
Ответagentkuper
«Дурак и в Москве не купит разуму» — русская пословица: сколько ни показывай, ни рассказывай, а человек не станет мудрее, если не хочет.
Можно вывести бабу из деревни, но деревню из бабы не вывести никогда
Оказывается, в Госдуме образование и опыт управления не нужен,а только имя, да и подлизивание
ОтветSobachkin
Оказывается, в Госдуме образование и опыт управления не нужен,а только имя, да и подлизивание
Это не новость. И именно поэтому, когда все закончится, нужно будет отказаться от названия "госдума", да и от названия "депутат", чтобы будущие парламентарии не стыдились когда их сравнивают со всякими журовами
Выходит, Госдума это пенсионный фонд для спортсменов,закончивших свою карьеру.
Вот это логика - в ГД после Олимпиады. А кто вообще вам всем, депутаты от спорта, сказал, что народ хочет вас видеть в ГД? Вы с чего взяли, что можете что-то дать стране, находясь в нижней палате? Тут один пожурил Шамана (не поклонник его творчества) и исполнитель очень хорошо ответил. Он ЗАРАБАТЫВАЕТ, а вы, депутаты, просиживаете штаны за наши налоги. Сами себе установили зп, пенсию через один срок. Уработались на благо Родины, у...
Еще придёт то время, когда Овечкин зашкварится по полной. Терешкова, Роднина, Фетисов, Третьяк тоже были непререкаемыми авторитетами, а теперь...
ОтветNikspb777
Еще придёт то время, когда Овечкин зашкварится по полной. Терешкова, Роднина, Фетисов, Третьяк тоже были непререкаемыми авторитетами, а теперь...
Он давно уже это сделал.
И вот эти люди придумывают законы, по которым мы должны жить...
Зина, убирай деточка водку….
Так выиграл бы в 2018, обещвл же поехать)
ОтветЦиклон
Так выиграл бы в 2018, обещвл же поехать)
Ну вот не поехал, и выиграли, он тоже выиграл, только не ОИ🌚
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов об Овечкине: «С возрастом надо более серьезно к себе относиться, больше тренироваться. Думаю, Саша это понимает»
30 июня, 15:36
Депутат Журова: «Овечкину в НХЛ не запрещали говорить, что он русский. Американцы не были бы демократами, какими себя считают, если бы так не делали»
21 июня, 21:15
Депутат Журова об игроках из РФ и Кубке Стэнли: «Ребята прославляют нашу школу. Удивительно, но в НХЛ не запрещают нашим позиционировать себя как россиянам»
15 июня, 20:44
Рекомендуем
Главные новости
Тихонов об Овечкине: «Не надо сравнить его с Месси, кем-то еще. Он такой один, это от Бога! Пусть играет и не возвращается в КХЛ»
15 минут назад
«Монреаль» продлил контракт с Добешем на 3 года, кэпхит – 5,357 млн долларов
31 минуту назад
Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов, еще 4,75 млн – за 10 матчей в НХЛ и 3,25 млн – как подписной бонус
сегодня, 22:00
«Вашингтон» опубликовал фото Овечкина с женой и детьми: «Семья превыше всего ❤️»
сегодня, 21:51Фото
Тарасова об Овечкине: «В России ему не предложили масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке»
сегодня, 21:51
Кожевников об Овечкине: «Рекорд Гретцки с учетом плей‑офф побьет до Нового года. Канадцам будет неприятно, что это сделал русский»
сегодня, 21:46
Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Возвращение величайшего снайпера в истории НХЛ, самого важного игрока в истории «Кэпиталс» много значит для нас»
сегодня, 21:16
«Миннесота» подписала Шабанова на сезон, зарплата форварда – 1,6 млн долларов
сегодня, 21:10
Овечкин о новом контракте: «Я вернулся! Увидимся в сентябре, Вашингтон! Спасибо, что дали моей семье время принять это решение»
сегодня, 20:21
«Калгари» обменял Коулмэна и Мяяття в «Миннесоту» на Миддлтона
сегодня, 19:46
Ко всем новостям
Последние новости
Карлсон о переезде в «Тампу»: «Минусов нет, отличное место для жизни. Мне повезло играть с будущими членами Зала славы, жду возможности учиться здесь»
47 минут назад
Губерниев об Овечкине: «Я бы расстроился, если бы он вернулся в Россию. Он должен играть с сильнейшими, завоевать Кубок Стэнли, установить рекорды»
сегодня, 22:30
«Коламбус» продлил контракт с Гудбрэнсоном на год, зарплата защитника – 1,75 млн долларов
сегодня, 22:16
«Динамо» Минск может арендовать Егора Сидорова у «Анахайма» (Артур Хайруллин)
сегодня, 22:02
Воронин завершил карьеру в 34 года и войдет в штаб «Крыльев»
сегодня, 21:35
Сушинский о Федотове в «Спартаке»: «Двери в НХЛ не закрываются. Он еще молодой, потенциал есть»
сегодня, 21:02
Бобровский поможет «Торонто» выиграть Кубок Стэнли, считает Кожевников: «Сильнейший вратарь НХЛ, как показал плей-офф»
сегодня, 20:10
Вайсфельд о Федотове в «Спартаке»: «Служба в армии помешала его карьере в НХЛ. На бумаге это усиление»
сегодня, 19:14
Черных об обмене Глотова в СКА: «Многие клубы выходили на «Трактор». Хорошо, что договорились именно с Питером, и Василий возвращается туда, где все знает»
сегодня, 18:55
Директор «Северстали»: «Лишка решил остаться. «Металлург» к нам больше не возвращался с предложениями по нему»
сегодня, 18:20