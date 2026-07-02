Журова об Овечкине: «Он хочет дождаться флага и гимна, сыграть за сборную и стать олимпийским чемпионом. А в Госдуму можно и после Олимпиады»

Журова: Овечкин хочет завоевать медаль Олимпиады со сборной России.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о будущем Александра Овечкина .

40-летний форвард впервые в карьере стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Вашингтоном ». Вскоре стало известно, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов.

«Он этот сезон неплохо отыграл, без травм. Он, однозначно, спортивный долгожитель. Поэтому нужно будет смотреть по семье, другим интересам. Он уже все всем доказал, выиграв все, кроме олимпийской медали.

Может, он захочет остаться и через три с половиной года завоевать эту медаль в составе сборной России, я этому не удивлюсь. Ему решать. Одно дело, если он собирается играть, а другое дело – если нет», – сказала Журова.

Овечкин принимал участие в Олимпийских играх 2006, 2010 и 2014 годов. Ближе всего к медали Игр он был в Турине-2006, когда российская команда заняла 4-е место.

«Его сейчас в Госдуму хотели отправить. Но Саша хочет на Олимпиаду. Он красавчик, показывает спортивное долголетие. Он хочет дождаться флага и гимна, сыграть за сборную и стать олимпийским чемпионом. А в Госдуму можно и после Олимпиады», – приводит слова Журовой ТАСС.

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