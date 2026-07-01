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  4. «Сан-Хосе» обменял Мухамадуллина и Зака Шарпа в «Эдмонтон» на Нерса

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«Сан-Хосе» обменял Мухамадуллина и Зака Шарпа в «Эдмонтон» на Нерса
Мухамадуллин перешел в «Эдмонтон» из «Сан-Хосе».

«Эдмонтон» приобрел защитников Шакира Мухамадуллина и Зака Шарпа у «Сан-Хосе» в обмен на защитника Дарнелла Нерса.

24-летний Мухамадуллин в прошлом сезоне провел 50 матчей за «Шаркс», набрав 12 (5+7) очков, заработав 22 минуты штрафа и завершив чемпионат с показателем полезности −3.

Всего за карьеру в НХЛ, за три сезона в составе «Сан-Хосе», уроженец Уфы сыграл в 83 матчах, записав на свой счет 22 (7+15) очка, 34 минуты штрафа и показатель полезности −10.

Мухамадуллин был выбран клубом «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

21-летний Шарп завершил свой второй сезон в составе команды Университета Западного Мичигана (NCAA). В 37 матчах он набрал 19 (5+14) очков, получил 18 минут штрафа и закончил сезон с показателем полезности +15. Он был выбран «Сан-Хосе» в четвертом раунде под общим 124-м номером на драфте НХЛ 2025 года.

31-летний Нерс провел 82 матча в регулярке НХЛ прошедшего сезона, забил 7 голов и отдал 17 голевых передач. 

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт «Эдмонтона»
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Комментарии

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Эдмонтон нашли все-таки лохов
Скинуть один из худших контрактов лиги за более мене перспективного (ну хоть на 3 пару) Шакира - ГМ Эдмонтона хорош)
ОтветJanis Plisko
Скинуть один из худших контрактов лиги за более мене перспективного (ну хоть на 3 пару) Шакира - ГМ Эдмонтона хорош)
Стэну, похоже, даже отсутствие КС в Эдмонтоне частично простят - такой подвиг совершил!
Генмену Сан Хосе походу неплохо занесли
ОтветАлександр Богомолов
Генмену Сан Хосе походу неплохо занесли
негр негру помог)
ОтветFred Lemuer
негр негру помог)
Чёрный чёрному-глаз не выклюет! (старая негритянская поговорка)
Ну.... Эдмонтон совсем дёшево его скинул.
В смысле без доплат
В Эдмонтоне сейчас салюты бомбят. Стэн смог сделать то, что там уже давно ждали. Причём вообще ничего не удержал из зарплаты Нерса.
ОтветМандалай
В Эдмонтоне сейчас салюты бомбят. Стэн смог сделать то, что там уже давно ждали. Причём вообще ничего не удержал из зарплаты Нерса.
До сентября пить будут))
Селебрини ещё больше в обороне отрабатывать придётся
Что вытворяет Сан-Хосе, зачем они подписывают этот неликвид за такие деньги Нерс теперь полная Труба. В следующем сезоне подписывать Селебрини и Смита, через сезон Мису и Чернышева
Для Эдмонтона Вин, для Сан Хосе время покажет...
Несите срочно таблетки Гриру...пока не поздно...
Ждал жирную доплату от Эдмонтона, а им ещё молодых завернули.
Вспомнил мем маленького негра - Какой Нёрс?
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