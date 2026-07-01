«Сан-Хосе» обменял Мухамадуллина и Зака Шарпа в «Эдмонтон» на Нерса

Мухамадуллин перешел в «Эдмонтон» из «Сан-Хосе».

«Эдмонтон » приобрел защитников Шакира Мухамадуллина и Зака Шарпа у «Сан-Хосе» в обмен на защитника Дарнелла Нерса .

24-летний Мухамадуллин в прошлом сезоне провел 50 матчей за «Шаркс», набрав 12 (5+7) очков, заработав 22 минуты штрафа и завершив чемпионат с показателем полезности −3.

Всего за карьеру в НХЛ , за три сезона в составе «Сан-Хосе», уроженец Уфы сыграл в 83 матчах, записав на свой счет 22 (7+15) очка, 34 минуты штрафа и показатель полезности −10.

Мухамадуллин был выбран клубом «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

21-летний Шарп завершил свой второй сезон в составе команды Университета Западного Мичигана (NCAA). В 37 матчах он набрал 19 (5+14) очков, получил 18 минут штрафа и закончил сезон с показателем полезности +15. Он был выбран «Сан-Хосе » в четвертом раунде под общим 124-м номером на драфте НХЛ 2025 года.

31-летний Нерс провел 82 матча в регулярке НХЛ прошедшего сезона, забил 7 голов и отдал 17 голевых передач.