💣 Бобровский перешел в «Торонто», контракт с 37-летним вратарем – на 3 года с кэпхитом 7 млн долларов. Это его 4-й клуб в НХЛ

Сергей Бобровский стал игроком «Торонто».

Вратарь Сергей Бобровский перешел в «Торонто », подписав контракт на 3 года.



Средняя зарплата (кэпхит) 37-летнего россиянина составит 7 миллионов долларов в год.

«Лифс» – его 4-й клуб в НХЛ . Ранее он выступал за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду».

Двукратный обладатель «Везина Трофи» провел 806 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и одержал 456 побед (7-й показатель в истории лиги) при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.

В 117 играх в плей-офф у него 61 победа (90,7%, 2,71). В составе «Пантерс» он дважды выиграл Кубок Стэнли (2024, 2025).



По условиям прошлого контракта средняя зарплата Бобровского составляла 10 млн долларов.

⚡️ Бобровский – в «Торонто», Демидову дали 73 млн, Михеев – в «Тампе»! Онлайн рынка в НХЛ