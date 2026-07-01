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  4. 💣 Бобровский перешел в «Торонто», контракт с 37-летним вратарем – на 3 года с кэпхитом 7 млн долларов. Это его 4-й клуб в НХЛ

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💣 Бобровский перешел в «Торонто», контракт с 37-летним вратарем – на 3 года с кэпхитом 7 млн долларов. Это его 4-й клуб в НХЛ
Сергей Бобровский стал игроком «Торонто».

Вратарь Сергей Бобровский перешел в «Торонто», подписав контракт на 3 года. 

Средняя зарплата (кэпхит) 37-летнего россиянина составит 7 миллионов долларов в год.

«Лифс» – его 4-й клуб в НХЛ. Ранее он выступал за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду». 

Двукратный обладатель «Везина Трофи» провел 806 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и одержал 456 побед (7-й показатель в истории лиги) при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.

В 117 играх в плей-офф у него 61 победа (90,7%, 2,71). В составе «Пантерс» он дважды выиграл Кубок Стэнли (2024, 2025).

По условиям прошлого контракта средняя зарплата Бобровского составляла 10 млн долларов.

⚡️ Бобровский – в «Торонто», Демидову дали 73 млн, Михеев – в «Тампе»! Онлайн рынка в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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Комментарии

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Человек с фамилией Бобровский должен себя чувствовать в Канаде как дома
Ответtrlkam
Человек с фамилией Бобровский должен себя чувствовать в Канаде как дома
😁☝
Ответtrlkam
Человек с фамилией Бобровский должен себя чувствовать в Канаде как дома
Ахаха - спасибо - на работе переведу этк шутку - канадоны со стульев попадают!
Спокойствие Бобровского и давление торотновских болельщиков и прессы. Эти вселенные встретились
ОтветМарсель Объелся
Спокойствие Бобровского и давление торотновских болельщиков и прессы. Эти вселенные встретились
Повод Бобровскому процитировать Брызгалова при необходимости
ОтветDaylight
Повод Бобровскому процитировать Брызгалова при необходимости
Аршавина
ох, нажил себе Сергей стресса на последние годы карьеры))
очень интересно посмотреть, что из этого получится. но молодому напарнику даст советов, это здорово.
ОтветVitalik Klishin
ох, нажил себе Сергей стресса на последние годы карьеры)) очень интересно посмотреть, что из этого получится. но молодому напарнику даст советов, это здорово.
к стрессу он привык. сначала его в Коламбусе некубковым называли, после первых сезонов во Флориде пошли разговоре об обмене и даже выкупе контракта, был седьмой матч финала с Эдмонтоном.
Торонто сильно рискует, имхо. с другой стороны, ставка может сыграть, если Боб обретёт вторую молодость. мотивация есть, хватило бы здоровья. в любом случае, интересно понаблюдать.
Ответvulturecrow
к стрессу он привык. сначала его в Коламбусе некубковым называли, после первых сезонов во Флориде пошли разговоре об обмене и даже выкупе контракта, был седьмой матч финала с Эдмонтоном. Торонто сильно рискует, имхо. с другой стороны, ставка может сыграть, если Боб обретёт вторую молодость. мотивация есть, хватило бы здоровья. в любом случае, интересно понаблюдать.
ну это да, но с таким давлением фанатов и прессы, как в Торонто, это вряд ли можно сравнить.
но да, Сергей опытный вратарь, повидавший очень многое в НХЛ, так что знает, куда идёт.
если принял решение о переезде, значит уверен в себе.
То есть мёртвого шведа на 2 года за 6 взяли, а Бобру зажали? Черти. Против них в след сезоне.
ОтветImperor7
То есть мёртвого шведа на 2 года за 6 взяли, а Бобру зажали? Черти. Против них в след сезоне.
Комментарий скрыт
ОтветNeSt274
Комментарий скрыт
Ты знаешь, сколько он сыграл за последние годы?
Теперь болеем за Торонто🤣
Эдмонтон мог и взять за такие деньги. Главные лузеры с Флоридой. Вегас туда же с их выбором привозного заща вместо главного снайпера
ОтветImperor7
Эдмонтон мог и взять за такие деньги. Главные лузеры с Флоридой. Вегас туда же с их выбором привозного заща вместо главного снайпера
Если есть возможность за одинаковые деньги выбирать между Эдмонтоном и Торонто, то Эдмонтон проиграл. Там надо было не меньше 8,5 предлагать. Или срок контракта побольше.
Щас Петухова понесет.
ОтветPink Floyd1276
Щас Петухова понесет.
Так его в любом случае понесет. Бобровский тут не при чем )
Зачем это Сергею и зачем это Лифз???
Ответkl03
Зачем это Сергею и зачем это Лифз???
Радовался бы, а не вопрошал, зачем это Лифс...
Ответkl03
Зачем это Сергею и зачем это Лифз???
Что за вопрос? Сергею может новый вызов, а у Листьев топового вратаря не было со времен Джозефа
Так то думаю, что Флорида просто ему не дала контракт... Налогов во Флориде почти 0... А Торонто один из самых высокооплачиваемых налогов, под 50%...
ОтветУдарв
Так то думаю, что Флорида просто ему не дала контракт... Налогов во Флориде почти 0... А Торонто один из самых высокооплачиваемых налогов, под 50%...
38 процентов это почти ноль?
ОтветУдарв
Так то думаю, что Флорида просто ему не дала контракт... Налогов во Флориде почти 0... А Торонто один из самых высокооплачиваемых налогов, под 50%...
Откуда эта клюква про 0 налогов?)
Во Флориде не платят только подоходный налог, но это не единственный штат , в котором его не платят. Остальные налоги платятся также , так что максимальная разница с самым высоким налогом 13%.

А ещё есть такой прикол, что он все равно будет платить подоходный налог каждый раз приезжая в другой штат на игры, так что в среднем игроки во Флориде экономят 7-8% налогов, в сравнении с игроком живущим в Калифорнии.
Бобровскому захотелось нервы потрепать на старости лет) Вот не жилось спокойно.
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