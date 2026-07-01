💣 Бобровский перешел в «Торонто», контракт с 37-летним вратарем – на 3 года с кэпхитом 7 млн долларов. Это его 4-й клуб в НХЛ
Сергей Бобровский стал игроком «Торонто».
Вратарь Сергей Бобровский перешел в «Торонто», подписав контракт на 3 года.
Средняя зарплата (кэпхит) 37-летнего россиянина составит 7 миллионов долларов в год.
«Лифс» – его 4-й клуб в НХЛ. Ранее он выступал за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду».
Двукратный обладатель «Везина Трофи» провел 806 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и одержал 456 побед (7-й показатель в истории лиги) при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.
В 117 играх в плей-офф у него 61 победа (90,7%, 2,71). В составе «Пантерс» он дважды выиграл Кубок Стэнли (2024, 2025).
По условиям прошлого контракта средняя зарплата Бобровского составляла 10 млн долларов.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
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очень интересно посмотреть, что из этого получится. но молодому напарнику даст советов, это здорово.
Торонто сильно рискует, имхо. с другой стороны, ставка может сыграть, если Боб обретёт вторую молодость. мотивация есть, хватило бы здоровья. в любом случае, интересно понаблюдать.
но да, Сергей опытный вратарь, повидавший очень многое в НХЛ, так что знает, куда идёт.
если принял решение о переезде, значит уверен в себе.
Во Флориде не платят только подоходный налог, но это не единственный штат , в котором его не платят. Остальные налоги платятся также , так что максимальная разница с самым высоким налогом 13%.
А ещё есть такой прикол, что он все равно будет платить подоходный налог каждый раз приезжая в другой штат на игры, так что в среднем игроки во Флориде экономят 7-8% налогов, в сравнении с игроком живущим в Калифорнии.