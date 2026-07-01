Михеев перешел в «Тампу», подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,85 млн долларов
Михеев перешел в «Тампу».
Форвард Илья Михеев продолжит карьеру в «Тампе».
Агент Дэн Мильштейн сообщил о 4-летнем контракте игрока с «Лайтнинг». Инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что средняя зарплата 31-летнего россиянина составит 3,85 миллиона долларов.
Михеев выступает в НХЛ с 2019 года. Ранее он играл за «Торонто», «Ванкувер» и «Чикаго» – всего 427 игр в регулярках лиги и 201 (98+103) очко.
В 30 матчах в плей-офф он добавил 4 (2+2) балла.
По прошлому контракту кэпхит Михеева составлял 4,75 млн долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
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Скоростной нападающий под меньшинство - разгрузит Сирелли.
Илья быстрый, надеюсь убежит от флоридских гопников )))
А не как ранее писали, что ему дадут 5.5M