Михеев перешел в «Тампу», подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,85 млн долларов

Михеев перешел в «Тампу».

Форвард Илья Михеев продолжит карьеру в «Тампе ».

Агент Дэн Мильштейн сообщил о 4-летнем контракте игрока с «Лайтнинг». Инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что средняя зарплата 31-летнего россиянина составит 3,85 миллиона долларов.

Михеев выступает в НХЛ с 2019 года. Ранее он играл за «Торонто», «Ванкувер» и «Чикаго » – всего 427 игр в регулярках лиги и 201 (98+103) очко.

В 30 матчах в плей-офф он добавил 4 (2+2) балла.

По прошлому контракту кэпхит Михеева составлял 4,75 млн долларов.