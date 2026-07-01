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  4. Михеев перешел в «Тампу», подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,85 млн долларов

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Михеев перешел в «Тампу», подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,85 млн долларов
Михеев перешел в «Тампу».

Форвард Илья Михеев продолжит карьеру в «Тампе». 

Агент Дэн Мильштейн сообщил о 4-летнем контракте игрока с «Лайтнинг». Инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что средняя зарплата 31-летнего россиянина составит 3,85 миллиона долларов. 

Михеев выступает в НХЛ с 2019 года. Ранее он играл за «Торонто», «Ванкувер» и «Чикаго» – всего 427 игр в регулярках лиги и 201 (98+103) очко.

В 30 матчах в плей-офф он добавил 4 (2+2) балла. 

По прошлому контракту кэпхит Михеева составлял 4,75 млн долларов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
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Комментарии

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Пример когда человек, не имея нереального таланта аллстара, не набирая очко за игру в КХЛ, незадрафтованный, уехал и сделал неплохую карьеру в НХЛ. И при этом заработал больше чем смог бы в России. Только уважение
Ответtop rofler eu
Пример когда человек, не имея нереального таланта аллстара, не набирая очко за игру в КХЛ, незадрафтованный, уехал и сделал неплохую карьеру в НХЛ. И при этом заработал больше чем смог бы в России. Только уважение
приятно за такими наблюдать, да
Ответtop rofler eu
Пример когда человек, не имея нереального таланта аллстара, не набирая очко за игру в КХЛ, незадрафтованный, уехал и сделал неплохую карьеру в НХЛ. И при этом заработал больше чем смог бы в России. Только уважение
Я смотрел за ним когда он играл за Сокол Красноярск. Он не был нашим воспитанником. Он и тогда не был на голову выше кого-либо. Но всегда играл с огоньком. Это подкупает. Я прям рад за него.
Шикарная новость!
Скоростной нападающий под меньшинство - разгрузит Сирелли.
ОтветMolzahn
Шикарная новость! Скоростной нападающий под меньшинство - разгрузит Сирелли.
Если выпустят Сирелли, Хейгела и Михеева вместе на меньшинство, то тут даже у Эдмонтона не будет шансов забить
ну для третьего звена отличное подписание
По-моему очень хороший контракт для Тампы
Где-то, возможно, мог и немного болье получить, до 4,5 млн, но срок неплохой, да и Тампа по-прежнему способна бороться за Кубок. Плюс, про налоги не забываем. Хорошая сделка и для Михеева, и для клуба.
ОтветHola Hola
Где-то, возможно, мог и немного болье получить, до 4,5 млн, но срок неплохой, да и Тампа по-прежнему способна бороться за Кубок. Плюс, про налоги не забываем. Хорошая сделка и для Михеева, и для клуба.
Да за какой Кубок она способна бороться? После финала 22 они ни разу не прошли первый раунд! Хедман и МакДона постарели в конец, третьего звена уровня Коулмэн-Гурд-Гудро нет, Кучерова при всей его супер результативности в рч в по закрывают , он там 3 захода вообще не забивал , какой кубок и кем брать? Поинт тоже от травм разваливается, какой кубок?
ОтветPatologoanatoM
Да за какой Кубок она способна бороться? После финала 22 они ни разу не прошли первый раунд! Хедман и МакДона постарели в конец, третьего звена уровня Коулмэн-Гурд-Гудро нет, Кучерова при всей его супер результативности в рч в по закрывают , он там 3 захода вообще не забивал , какой кубок и кем брать? Поинт тоже от травм разваливается, какой кубок?
Ну, так я и не сказал, что это контендер. Но в плей-офф они заходят уверенно, и по крайней мере возможность бороться за кубок иметь будут.
Очень рад за Илью и Тампу!
Илья быстрый, надеюсь убежит от флоридских гопников )))
Ответ1983kashey
Очень рад за Илью и Тампу! Илья быстрый, надеюсь убежит от флоридских гопников )))
Ну их там теперь целая банда, полезут на одного бандой))
Ответ1983kashey
Очень рад за Илью и Тампу! Илья быстрый, надеюсь убежит от флоридских гопников )))
От них не убежать, ни тогда, ни тем более сейчас😬
Адекватно.
А не как ранее писали, что ему дадут 5.5M
ОтветKirill Lukonin
Адекватно. А не как ранее писали, что ему дадут 5.5M
Ну это он в Чикаго хотел, а в Тампе можно и за 4 поиграть)))
Шикарная новость! Универсальный игрок с прекрасным катанием, огромной скоростью и светлой головой. Такие всегда пригодятся!
Хороший вариант для Ильи
Ура! Теперь еще больше за Тампу буду топить😎🥳
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