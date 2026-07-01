Демидов и «Монреаль» продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 9,15 млн долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2027/28

Иван Демидов и «Монреаль» продлили контракт на 8 лет, кэпхит 9,15 млн долларов.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов подписал новый контракт с клубом на 8 лет. Первым об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн .

Средняя зарплата (кэпхит) 20-летнего россиянина составит 9,15 миллиона долларов.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2027/28. В следующем сезоне у Демидова будет дейстовать последний год контракта новичка.

В минувшем сезоне Иван набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата и 9 (3+6) баллов за 19 игр в плей-офф.

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