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  4. Демидов и «Монреаль» продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 9,15 млн долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2027/28

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Демидов и «Монреаль» продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 9,15 млн долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2027/28
Иван Демидов и «Монреаль» продлили контракт на 8 лет, кэпхит 9,15 млн долларов.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов подписал новый контракт с клубом на 8 лет. Первым об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн

Средняя зарплата (кэпхит) 20-летнего россиянина составит 9,15 миллиона долларов. 

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2027/28. В следующем сезоне у Демидова будет дейстовать последний год контракта новичка. 

В минувшем сезоне Иван набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата и 9 (3+6) баллов за 19 игр в плей-офф.

⚡️ Бобровский – в «Торонто», Демидову дали 73 млн, Михеев – в «Тампе», Кузьменко – в «Питтсбурге»! Онлайн рынка в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Монреаля»
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Комментарии

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Ох, большой успех Монреаля и почти провал агентов Демидова. А именно, господина Мильштейна.

Не по деньгам, а по сроку. 8 лет (не 5-6, как следовало бы) при росте потолка на 10 млн каждый год - вот что выглядит так себе.

Монреаль же пытается выстроить модель контрактов, которая была у Айзермана в Тампе. Все звезды получают примерно одинаково. Вот и референсом для Демидова был контракт Хатсона на 8,85.

Одновременно с этим Хишир за 66 очков в позапрошлом сезоне и 69 в прошлом сегодня получает 11,7. Кто-то скажет центр - ну так и Демидов не силовой форвард и дирижирует атакой.

P.S.

И немного математики - контракт на $9 млн сегодня будет занимать около 8,7% потолка ($104 млн); через год при потолке $113,5 млн те же $9 млн будут составлять уже около 7,9%. Далее - видимо до 2-3%.
ОтветSpit@ma
Ох, большой успех Монреаля и почти провал агентов Демидова. А именно, господина Мильштейна. Не по деньгам, а по сроку. 8 лет (не 5-6, как следовало бы) при росте потолка на 10 млн каждый год - вот что выглядит так себе. Монреаль же пытается выстроить модель контрактов, которая была у Айзермана в Тампе. Все звезды получают примерно одинаково. Вот и референсом для Демидова был контракт Хатсона на 8,85. Одновременно с этим Хишир за 66 очков в позапрошлом сезоне и 69 в прошлом сегодня получает 11,7. Кто-то скажет центр - ну так и Демидов не силовой форвард и дирижирует атакой. P.S. И немного математики - контракт на $9 млн сегодня будет занимать около 8,7% потолка ($104 млн); через год при потолке $113,5 млн те же $9 млн будут составлять уже около 7,9%. Далее - видимо до 2-3%.
А у вас потолок точно будет по 10 млн прибавлять, вы точные финансовые показатели НХЛ видели?
ОтветSpit@ma
Ох, большой успех Монреаля и почти провал агентов Демидова. А именно, господина Мильштейна. Не по деньгам, а по сроку. 8 лет (не 5-6, как следовало бы) при росте потолка на 10 млн каждый год - вот что выглядит так себе. Монреаль же пытается выстроить модель контрактов, которая была у Айзермана в Тампе. Все звезды получают примерно одинаково. Вот и референсом для Демидова был контракт Хатсона на 8,85. Одновременно с этим Хишир за 66 очков в позапрошлом сезоне и 69 в прошлом сегодня получает 11,7. Кто-то скажет центр - ну так и Демидов не силовой форвард и дирижирует атакой. P.S. И немного математики - контракт на $9 млн сегодня будет занимать около 8,7% потолка ($104 млн); через год при потолке $113,5 млн те же $9 млн будут составлять уже около 7,9%. Далее - видимо до 2-3%.
Математика потолка (8,7% → 2-3%). Ваши расчёты верны, но вы делаете неверный вывод.
Если через 4 года контракт Демидова будет занимать 2-3% потолка — это значит, что «Монреаль» получит элитного плеймейкера за копейки и сможет построить династию. А для агента это означает, что его клиент в 28 лет (после 8-летнего контракта) выйдет на рынок UFA в самом расцвете, когда потолок перевалит за $140 млн, и возьмёт уже контракт на $14–16 млн.

Точно провал? $72 млн гарантии, статус лидера в историческом клубе, лучшая команда вокруг и идеальный выход на новый рынок в 28 лет. Это не провал — это эталонный контракт для молодой звезды.
Неплохой контракт ) главное в след году сделать шаг вперед
Ответcr8psnrqyk
Неплохой контракт ) главное в след году сделать шаг вперед
Комментарий скрыт
Ответcr8psnrqyk
Неплохой контракт ) главное в след году сделать шаг вперед
За следующий шаг!!!
Красиво. Можно было и мостики строить, чтобы потом урвать. А можно спокойно играть за хорошие деньги. Демидов выбрал играть.
Просто дичайше дешево, через 3-4 года за такие деньги будут подписывать хороших миддл 6 игроков.
Можно было за эти же деньги спокойно продлиться на лет 5-6, не понимаю зачем на 8 лет, неужели так сильно желание играть во франкофонской Канаде, где одна из самых требовательных фанатских баз.
Ладно Демидов молод и впечатлен первым удачным годом, но куда смотрел агент.
ОтветAsd Asd_1117145151
Просто дичайше дешево, через 3-4 года за такие деньги будут подписывать хороших миддл 6 игроков. Можно было за эти же деньги спокойно продлиться на лет 5-6, не понимаю зачем на 8 лет, неужели так сильно желание играть во франкофонской Канаде, где одна из самых требовательных фанатских баз. Ладно Демидов молод и впечатлен первым удачным годом, но куда смотрел агент.
Он сыграл один сезон, провел серый плей-офф. Это не дешево - это буквально много и аванс.
ОтветAsd Asd_1117145151
Просто дичайше дешево, через 3-4 года за такие деньги будут подписывать хороших миддл 6 игроков. Можно было за эти же деньги спокойно продлиться на лет 5-6, не понимаю зачем на 8 лет, неужели так сильно желание играть во франкофонской Канаде, где одна из самых требовательных фанатских баз. Ладно Демидов молод и впечатлен первым удачным годом, но куда смотрел агент.
Агент за 8 лет комиссию получил.
Будет удивительно, если Монреаль с такими контрактами всего костяка не выиграет Кубок Стенли в ближайшие 3-4-5 лет.
Если говорить именно о рынке и игроке, то контракт явно в пользу клуба. Ну а человеку то в приципе без разницы 9 лимонов или 11, жизнь никак не поменяется. Удачи Ивану!
Кража для Монреаля, через 3 года будет выглядеть как контракт Кучерова сейчас
Какой еще провал ? Парень один сезон отыграл и получил контакт на уровне суперзвезды. При этом Иван только набирает обороты и сложно представить , что будет с ним через 8 лет и какой контракт он подпишет потом. При этом шансы на победу в КС у Монреаля с такой командой очень высоки , возможно даже несколько раз за 8 лет возьмут )))
ОтветDro3detsky
Какой еще провал ? Парень один сезон отыграл и получил контакт на уровне суперзвезды. При этом Иван только набирает обороты и сложно представить , что будет с ним через 8 лет и какой контракт он подпишет потом. При этом шансы на победу в КС у Монреаля с такой командой очень высоки , возможно даже несколько раз за 8 лет возьмут )))
Около суперзвезды получают по 12 млн (Хишир), а добротный защитник (Байрем) +12 млн.
Подпишись Демидов 11-12 млн×8 лет то вопросов не было бы.
Всё таки сумели Хабс создать потрясающую клубную культуру. Демидов мог претендовать на большее, но подвинулся с контрактом. Он и ранее говорил, что Монреаль ему нравится, он хочет быстрее заключить долгосрочный контракт, чтобы сосредоточиться уже только на игре и помочь клубу завоевать Кубок. Болельщики в экстазе, все пишут "Спасибо, Деми!".
ОтветEdAnt
Всё таки сумели Хабс создать потрясающую клубную культуру. Демидов мог претендовать на большее, но подвинулся с контрактом. Он и ранее говорил, что Монреаль ему нравится, он хочет быстрее заключить долгосрочный контракт, чтобы сосредоточиться уже только на игре и помочь клубу завоевать Кубок. Болельщики в экстазе, все пишут "Спасибо, Деми!".
Спасибо на хлеб не намажешь.
Ответovi1000
Спасибо на хлеб не намажешь.
Ну на хлеб с маслом он себе уже заработал. А любовь болельщиков дорогого стоит. Особенно в Монреале)
Через 8 лет , столько будут получать игроки со статой 40-50 очков за сезон. Слишком длинный контракт, за такую сумму максимум на 4 года надо было подписываться.
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