Демидов и «Монреаль» продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 9,15 млн долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2027/28
Иван Демидов и «Монреаль» продлили контракт на 8 лет, кэпхит 9,15 млн долларов.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов подписал новый контракт с клубом на 8 лет. Первым об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Средняя зарплата (кэпхит) 20-летнего россиянина составит 9,15 миллиона долларов.
Новое соглашение вступит в силу с сезона-2027/28. В следующем сезоне у Демидова будет дейстовать последний год контракта новичка.
В минувшем сезоне Иван набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата и 9 (3+6) баллов за 19 игр в плей-офф.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Монреаля»
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Не по деньгам, а по сроку. 8 лет (не 5-6, как следовало бы) при росте потолка на 10 млн каждый год - вот что выглядит так себе.
Монреаль же пытается выстроить модель контрактов, которая была у Айзермана в Тампе. Все звезды получают примерно одинаково. Вот и референсом для Демидова был контракт Хатсона на 8,85.
Одновременно с этим Хишир за 66 очков в позапрошлом сезоне и 69 в прошлом сегодня получает 11,7. Кто-то скажет центр - ну так и Демидов не силовой форвард и дирижирует атакой.
P.S.
И немного математики - контракт на $9 млн сегодня будет занимать около 8,7% потолка ($104 млн); через год при потолке $113,5 млн те же $9 млн будут составлять уже около 7,9%. Далее - видимо до 2-3%.
Если через 4 года контракт Демидова будет занимать 2-3% потолка — это значит, что «Монреаль» получит элитного плеймейкера за копейки и сможет построить династию. А для агента это означает, что его клиент в 28 лет (после 8-летнего контракта) выйдет на рынок UFA в самом расцвете, когда потолок перевалит за $140 млн, и возьмёт уже контракт на $14–16 млн.
Точно провал? $72 млн гарантии, статус лидера в историческом клубе, лучшая команда вокруг и идеальный выход на новый рынок в 28 лет. Это не провал — это эталонный контракт для молодой звезды.
Можно было за эти же деньги спокойно продлиться на лет 5-6, не понимаю зачем на 8 лет, неужели так сильно желание играть во франкофонской Канаде, где одна из самых требовательных фанатских баз.
Ладно Демидов молод и впечатлен первым удачным годом, но куда смотрел агент.
Подпишись Демидов 11-12 млн×8 лет то вопросов не было бы.