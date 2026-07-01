Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок свободных агентов. Срок действия контракта 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истек

Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок.

Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок свободных агентов.

Срок действия контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном » с кэпхитом 9,5 миллиона долларов истек.

Рынок свободных агентов НХЛ официально откроется 1 июля в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что в своей карьере в НХЛ лучший снайпер в истории лиги (929 шайб в регулярках) на данный момент подписывал только три контракта – все с «Кэпиталс».

Первый – контракт новичка на 3 года – был подписан 31 августа 2005 года.

Второй – на 13 лет с кэпхитом 9,54 млн долларов – 10 января 2008 года.

Третий – на 5 лет с кэпхитом 9,5 млн – 27 июля 2021 года. Рынок свободных агентов в том году открылся 28 июля, так как сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.

Ранее Овечкин сообщал, что в течение лета планирует определиться со своим будущим в лиге.

Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»)