Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок свободных агентов. Срок действия контракта 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истек

Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок свободных агентов.
Срок действия контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» с кэпхитом 9,5 миллиона долларов истек.
Рынок свободных агентов НХЛ официально откроется 1 июля в 19:00 по московскому времени.
Отметим, что в своей карьере в НХЛ лучший снайпер в истории лиги (929 шайб в регулярках) на данный момент подписывал только три контракта – все с «Кэпиталс».
Первый – контракт новичка на 3 года – был подписан 31 августа 2005 года.
Второй – на 13 лет с кэпхитом 9,54 млн долларов – 10 января 2008 года.
Третий – на 5 лет с кэпхитом 9,5 млн – 27 июля 2021 года. Рынок свободных агентов в том году открылся 28 июля, так как сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.
Ранее Овечкин сообщал, что в течение лета планирует определиться со своим будущим в лиге.
Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»)
В НХЛ спуску не дадут, там голодных много и амбициозных, так что Ови придётся выкладываться на полную. И это хорошо, так то он лютейший мастер. Пусть еще поиграет и побьет конечный рекорд Грецки с учетом плова. Вот тогда он закроет совершенно все вопросы.
Про какие два года ты говоришь?)