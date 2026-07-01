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  4. Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок свободных агентов. Срок действия контракта 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истек

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Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок свободных агентов. Срок действия контракта 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истек
Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок.

Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок свободных агентов. 

Срок действия контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» с кэпхитом 9,5 миллиона долларов истек. 

Рынок свободных агентов НХЛ официально откроется 1 июля в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что в своей карьере в НХЛ лучший снайпер в истории лиги (929 шайб в регулярках) на данный момент подписывал только три контракта – все с «Кэпиталс». 

Первый – контракт новичка на 3 года – был подписан 31 августа 2005 года. 

Второй – на 13 лет с кэпхитом 9,54 млн долларов – 10 января 2008 года. 

Третий – на 5 лет с кэпхитом 9,5 млн – 27 июля 2021 года. Рынок свободных агентов в том году открылся 28 июля, так как сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.

Ранее Овечкин сообщал, что в течение лета планирует определиться со своим будущим в лиге. 

Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
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Комментарии

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Удивляет, что комменты : «ждем Овечкина в КХЛ» набирают минусы. Что в этом плохого для российских болельщиков?
Ответgpsbeeline
Удивляет, что комменты : «ждем Овечкина в КХЛ» набирают минусы. Что в этом плохого для российских болельщиков?
в том, что в КХЛ он очевидно будет как статуя просто кататься на прямых ногах. Игроки-соперники из-за уважения не будут против него жестко играть, как никак легенда приехала. Да и наверняка будет установка сверху не трогать Сашу. То есть он, Ови, будет лишь на процентов 10 играть, чисто как памятник. Что в этом спортивного?
В НХЛ спуску не дадут, там голодных много и амбициозных, так что Ови придётся выкладываться на полную. И это хорошо, так то он лютейший мастер. Пусть еще поиграет и побьет конечный рекорд Грецки с учетом плова. Вот тогда он закроет совершенно все вопросы.
Ответмохнатка
в том, что в КХЛ он очевидно будет как статуя просто кататься на прямых ногах. Игроки-соперники из-за уважения не будут против него жестко играть, как никак легенда приехала. Да и наверняка будет установка сверху не трогать Сашу. То есть он, Ови, будет лишь на процентов 10 играть, чисто как памятник. Что в этом спортивного? В НХЛ спуску не дадут, там голодных много и амбициозных, так что Ови придётся выкладываться на полную. И это хорошо, так то он лютейший мастер. Пусть еще поиграет и побьет конечный рекорд Грецки с учетом плова. Вот тогда он закроет совершенно все вопросы.
ну типа годик можно и на цирк посмотреть, плюс это все-таки проф лига, а не турнир с президентом, потому совсем филонить не будут.
Понятно, что в НХЛ кроме Вашиков его нигде не будет. Год там и завершающий год в родном Динамо...
ОтветRuss Ivan
Понятно, что в НХЛ кроме Вашиков его нигде не будет. Год там и завершающий год в родном Динамо...
До побития рекорда в вашике, затем одна игра в Динамо, завершающая карьеру.
Про какие два года ты говоришь?)
еще год или два и хорошо будет
привет от Леброна
В "Динамо"!!!!!! Ура!!!
2005 год. офигеть. Вашингтон его переподпишет. если не дураки. Медийность этого перешибет все затраты.
Новый рекорд - 1-ый рекордсмен по числу шайб, выходящий на рынок свободных агентов!
Да подпишут его Кэпиталс, куда денутся, надо же прощальный сезон дать, ему даже предложений никто кроме них делать не будет, все всё понимают.
Ответghamdial
Да подпишут его Кэпиталс, куда денутся, надо же прощальный сезон дать, ему даже предложений никто кроме них делать не будет, все всё понимают.
Предложения то будут, все клубы захотят, чтобы он у них закончил. Не удивлюсь, если кто-то даже 12+ лямов предложит на год, но Овечкин туда не захочет
Ответwitalik94
Предложения то будут, все клубы захотят, чтобы он у них закончил. Не удивлюсь, если кто-то даже 12+ лямов предложит на год, но Овечкин туда не захочет
Не будет предложений от других клубов, все всё понимают, зачем тратить время.
Надо подписывать мостик на год за еду с условным Нэшвиллом к любимому Троцу, показать себя, и дальше уже брать жирный контракт на 4-5 лет
ОтветАнтоша
Надо подписывать мостик на год за еду с условным Нэшвиллом к любимому Троцу, показать себя, и дальше уже брать жирный контракт на 4-5 лет
в Эдмонтон, Макдака прокачать, а то тот расслабился)
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