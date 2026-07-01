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  4. «Рейнджерс» интересен Никишин. Клуб предлагал «Каролине» драфт-пики, в том числе 1-го раунда – «Кейнс» хотели бы получить игрока (Эллиотт Фридман)

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«Рейнджерс» интересен Никишин. Клуб предлагал «Каролине» драфт-пики, в том числе 1-го раунда – «Кейнс» хотели бы получить игрока (Эллиотт Фридман)
«Рейнджерс» интересен защитник Александр Никишин.

«Рейнджерс» хотят выменять защитника Александра Никишина у «Каролины», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. 

«Я слышал, что «Рейнджерс» предлагали за него драфт-пики, включая первый раунд, и «Каролина» ответила: «Нам нужен игрок».

Думаю, «Рейнджерс» сделают еще одну попытку, они действительно хотят его заполучить. И он был бы рад оказаться там», – сказал Фридман.  

В этом году Никишин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.

Александр провел первый полноценный сезон в НХЛ. У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sports Illustrated
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Эллиотт Фридман

Комментарии

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Повезло Никишину. Выиграл кубок Стэнли, теперь может играть в команде мечты или там где больше денег предложат. Возможно Панарин зря в свое время отказался от контракта с Колорадо. Выиграл бы с ними кубок, они и денег больше предлагали. А потом поехал бы в Нью-Йорк или Лос-Анджелес
ОтветCosm0sBrother
Повезло Никишину. Выиграл кубок Стэнли, теперь может играть в команде мечты или там где больше денег предложат. Возможно Панарин зря в свое время отказался от контракта с Колорадо. Выиграл бы с ними кубок, они и денег больше предлагали. А потом поехал бы в Нью-Йорк или Лос-Анджелес
А чем Панарину не повезло? Играет и живет там где ему комфортно, зарабатывает столько, что можно уже не думать о деньгах, а в мае катаются на паровозе ностальгируя по детским временам! Король жизни
Ответbailen
А чем Панарину не повезло? Играет и живет там где ему комфортно, зарабатывает столько, что можно уже не думать о деньгах, а в мае катаются на паровозе ностальгируя по детским временам! Король жизни
Все так. Но пока без КС только, надеюсь, что пока.
Рейнджерс нападающие нужны, в защите есть кому играть.
Читал об этом. Возможная сделка неоднозначна. Сейчас слева: Гавр, Фортескью, Смитс, Роберт. Первые трое, это дефы четвёрки лучших, первый сейчас, второй и третий максимум в следующем сезоне. Или Никишина планируют на правую сторону, так там пока непристроенный Шнайдер. Хотя конечно главное, это вопрос цены. Если подходящая, то норм. С остальным можно разобраться потом. Слухи ходят разные, так что увидим.
ОтветQuebecHamster
Читал об этом. Возможная сделка неоднозначна. Сейчас слева: Гавр, Фортескью, Смитс, Роберт. Первые трое, это дефы четвёрки лучших, первый сейчас, второй и третий максимум в следующем сезоне. Или Никишина планируют на правую сторону, так там пока непристроенный Шнайдер. Хотя конечно главное, это вопрос цены. Если подходящая, то норм. С остальным можно разобраться потом. Слухи ходят разные, так что увидим.
Никишин в минувшем сезоне 61,5% времени играл слева, 38,5% справа, ему, как я понимаю, не особо принципиально. Но я просто не понимаю зачем он Рейнджерс, денег захочет много надолго, либо короткий мостик подешевле, а вот в нападении на краях у команды пустота.
Никишина конечно было б очень хорошо получить. Но вот к сожалению у нас нет кого-то серьёзного, кто мог бы заинтересовать Каролину
Рейнджерс во все тяжкие снова пустились) Ну что поделать, такой сейчас рынок придется переплачивать
За Зибанежада нормально
Будет забавно, если подпишется в клуб, который в след сезоне тоже возьмет Кубок.
Дорофеева хотят наверно
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