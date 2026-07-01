  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Веренски заблокировал свой обмен в «Даллас». Харли должен был перейти в «Коламбус» в рамках сделки (Sportsnet)

0
Веренски заблокировал свой обмен в «Даллас». Харли должен был перейти в «Коламбус» в рамках сделки (Sportsnet)
Защитник «Коламбуса» Зак Веренски заблокировал свой обмен в «Даллас».

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски отказался от обмена в «Даллас», хотя клубы достигли договоренности.

Как сообщает Sportsnet, сделка должна была состояться утром 1 июля. Со стороны «Старс» главной фигурой должен был стать защитник Томас Харли. При этом в обмене также могли быть задействованы другие игроки и драфт-пики. 

28-летний Веренски, у которого в контракте есть пункт о запрете на перемещения, заблокировал трейд. 

Отмечается, что это решение игрока может быть связано с тем, что он не хочет переходить в клуб Западной конференции. 

У действующего обладателя «Норрис Трофи» осталось 2 года по действующему контракту с кэпхитом в размере 9,58 млн долларов за сезон.

Веренски интересен «Каролине», «Далласу» и «Филадельфии». «Коламбус» считает, что защитник вряд ли продлит контракт

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoДаллас
logoЗак Веренски
logoДжим Нилл
logoНХЛ
logoТомас Харли
logoвозможные переходы
logoКоламбус
logoДон Уодделл

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Харли должен ему проставиться хорошо за такой мув)
На Никишина в Каролину хочет. Но согласится ли Тульски?
Ответicey_punk
На Никишина в Каролину хочет. Но согласится ли Тульски?
А есть причина отказаться?
В "Даллас" не захотел? Ничоси, разборчивый.
Ждем в Торонто на Реддиша😁
Странно Коламбус днище, а Даллас участвует в КС.
Захар хотел только на Хейсканена обмен
Там летать побольше или что? Запрашиваю консультацию экспертов.
Неожиданное решение, если только не присмотрел другой вариант.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Вегас» продлил Лоузона на 6 лет, кэпхит – 4 млн долларов. У 29-летнего защитника 13 очков, 251 хит и 97 блоков в 68 играх в прошлой регулярке НХЛ
сегодня, 05:10
«Анахайм» и Энтони-Джон Грир подписали контракт на 4 года, кэпхит – 4,25 млн долларов. У форварда 32 очка и 203 хита в 78 играх в прошлом сезоне НХЛ
сегодня, 04:55
Дорофеев подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет и 77 млн долларов
сегодня, 03:30Фото
Кравцов перенесет операцию из-за разрыва ахилла. Форвард «Трактора» травмировался на тренировке в зале («СЭ»)
сегодня, 00:33
«Питтсбург» обменял Уозерспуна в «Вегас» на Корчака
вчера, 23:26
Евгений Кузнецов: «Мбаппе мне не нравится. Роналду и Месси не ведут себя как он. Если команда проиграет 3:4, Килиан все равно будет улыбаться и говорить, что забил три»
вчера, 23:11
Грицюк подписал новый контракт с «Нью-Джерси» на 3 года и 9,75 млн долларов
вчера, 22:21
18-летний Пугачев на собеседовании в «Монреале» перед драфтом заявил, что готов подраться с Уилсоном: «Сказал им, что от него ничего не останется»
вчера, 21:51
Генменеджер «Флориды» об обмене Маркстрема: «Признанный ветеран, лидер с неутолимым стремлением к победе. Мы рады его возвращению»
вчера, 21:28
Фетисов о матче России и США: «Президент дал Трампу ювелирный пас, сказав об этом. Быстро это не решается. Моя идея – матч легенд – более реалистична»
вчера, 21:07
Ко всем новостям
Последние новости
Боунесс о том, что Веренски может покинуть «Коламбус»: «Я в шоке. После сезона мы тепло пообщались. Буду тренировать тех, кто будет в команде в сентябре»
4 минуты назад
41-летний Летесту вошел в тренерский штаб «Вегаса». Экс-форвард клубов НХЛ руководил фармом «Колорадо» в прошлом сезоне
21 минуту назад
«Оттава» продлила Казинса на 2 года, кэпхит – 1,59 млн долларов
сегодня, 06:25
Стеен стал генменеджером «Сент-Луиса», он 2-й швед в этой должности в истории НХЛ. Армстронг сохранил пост президента клуба по хоккейным операциям
сегодня, 06:10
«Филадельфия» продлила Грундстрема на год и 1 млн долларов. У форварда 9+4 в 47 играх в регулярке НХЛ в прошлом сезоне
сегодня, 05:55
«Сент-Луис» продлил Берггрена на год и 2 млн долларов. Клуб забрал форварда с драфта отказов «Детройта» в прошлом году
сегодня, 05:40
«Миннесота» продлила Бринка на год, зарплата – 2,75 млн долларов
сегодня, 05:25
Светлов про россиян на драфте НХЛ: «Таланты уровня Мичкова и Демидова не просматриваются. Не лучший год. Представительство есть, качество среднее»
сегодня, 01:08
Вячеслав Козлов о «Шанхае» при Лаве: «Североамериканские тренеры не любят играть от обороны, предпочитают активный стиль. Все будет зависеть от бюджета, подбора игроков»
сегодня, 00:24
Черкас о Василевском: «Он никогда не ломается после нелогичных голов, держит удар. Мы с Брагиным не ошиблись в выборе Андрея первым номером на МЧМ»
вчера, 22:38