Веренски заблокировал свой обмен в «Даллас». Харли должен был перейти в «Коламбус» в рамках сделки (Sportsnet)

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски заблокировал свой обмен в «Даллас».

Защитник «Коламбуса » Зак Веренски отказался от обмена в «Даллас», хотя клубы достигли договоренности.

Как сообщает Sportsnet, сделка должна была состояться утром 1 июля. Со стороны «Старс» главной фигурой должен был стать защитник Томас Харли . При этом в обмене также могли быть задействованы другие игроки и драфт-пики.

28-летний Веренски, у которого в контракте есть пункт о запрете на перемещения, заблокировал трейд.

Отмечается, что это решение игрока может быть связано с тем, что он не хочет переходить в клуб Западной конференции.

У действующего обладателя «Норрис Трофи» осталось 2 года по действующему контракту с кэпхитом в размере 9,58 млн долларов за сезон.

Веренски интересен «Каролине», «Далласу» и «Филадельфии». «Коламбус» считает, что защитник вряд ли продлит контракт