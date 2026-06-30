Евгений Кузнецов: «Мбаппе мне не нравится. Роналду и Месси не ведут себя как он. Если команда проиграет 3:4, Килиан все равно будет улыбаться и говорить, что забил три»

Кузнецов: Мбаппе хочет три гола и будет улыбаться, даже если команда проиграет.

Бывший нападающий «Вашингтона», СКА и сборной России Евгений Кузнецов в шоу FONtour рассказал, почему ему не нравится стиль игры и поведение форварда «Реала » и сборной Франции Килиана Мбаппе.

– Назови топ-5 претендентов на «Золотой мяч».

– Мое личное мнение: я бы Хвиче отдал, мне нравится.

– Мбаппе?

– Мне не нравится Мбаппе, не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси . И то, мне кажется, они себя не ведут так, как он. Мне нравятся скромные футболисты, которые делятся мячом, или хоккеисты, которые делятся шайбой. Которые играют.

У Мбаппе, мне кажется, задача – забить три гола. Если команда проиграет 3:4, мне кажется, он все равно будет улыбаться и говорить, что забил три мяча, – сказал Кузнецов.