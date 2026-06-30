Евгений Кузнецов: «Лет 5 еще поиграю точно. У меня мечта в ВХЛ закончить карьеру. В КХЛ меня никто не берет, говорят: «Нам хоккеисты не нужны, нам нужны пай-мальчики»

Евгений Кузнецов сообщил, что планирует играть еще 5 лет.

Нападающий Евгений Кузнецов в шоу FONtour рассказал, что планирует играть еще пять лет.

34-летний форвард сейчас находится без контракта. В прошлом сезоне он провел 34 матча в регулярке FONBET КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 7 играх.

– Зачем ты продолжаешь в хоккей играть? Почему тебе это нужно еще?

– Во-первых, ты больше в жизни ничего не умеешь. Вся твоя жизнь вокруг игры в 7 вечера, остальное все на втором плане. И ты подстраиваешь расписание. Даже где-то семья иногда уходит на второй [план] из-за игры.

– Мне просто кажется, что ты бы мог уже медиазвездой стать. У тебя крутая медиакарьера могла бы быть уже сейчас.

– Да не, я с хоккеем закончу, вы меня не увидите. Года на три точно куда-нибудь исчезну, я думаю.

– Где будешь?

– С семьей время проведу. Сейчас дочери 11, сыну семь. Еще лет пять я поиграю точно.

– Пять ?

– Конечно, я еще в Высшей лиге поиграю потом. У меня мечта в Высшей лиге закончить карьеру.

– В Барнаул?

– Да кто возьмет. Меня в КХЛ-то никто не берет. Они говорят: «Нам хоккеисты не нужны. Нам нужны пай-мальчики». Такие, которые сок пьют, вот этот зеленый. А потом, когда пас надо отдать на клюшку, они не видят клюшка где, в какой стороне. На пятно кидают просто, – сказал Кузнецов.

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