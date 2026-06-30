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  4. Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов: «Вратарь – Шунин, защитники – Колодин, Вася Березуцкий. Центром будет Аршавин, крайние нападающие – Тюкавин и Сычев»

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Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов: «Вратарь – Шунин, защитники – Колодин, Вася Березуцкий. Центром будет Аршавин, крайние нападающие – Тюкавин и Сычев»
Александр Овечкин назвал свою хоккейную команду из футболистов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов.

«Вратарь – Шунин, защитники – Колодин, Березуцкий Вася.

Центральный нападающий будет Аршавин, крайний нападающий – Тюкавин. И крайний нападающий Сычев», – сказал Овечкин. 

Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами: «Макдэвид в футболе – Месси, Кросби – Роналду, Кузнецов – Ковтун, Бэкстрем – Зидан»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoАнтон Шунин
logoДмитрий Сычев
logoАндрей Аршавин
logoВасилий Березуцкий
logoДенис Колодин

Комментарии

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А как же царь? Как без царя-то играть?
ОтветЕбздрогыч
А как же царь? Как без царя-то играть?
Главное, чтобы царь был в голове
Почему Сычев крайний? Прикольно, что Ови именно его поставил
Шунин?! И с каким счётом Ови собирается проигрывать?
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