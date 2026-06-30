Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов: «Вратарь – Шунин, защитники – Колодин, Вася Березуцкий. Центром будет Аршавин, крайние нападающие – Тюкавин и Сычев»
Александр Овечкин назвал свою хоккейную команду из футболистов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов.
«Вратарь – Шунин, защитники – Колодин, Березуцкий Вася.
Центральный нападающий будет Аршавин, крайний нападающий – Тюкавин. И крайний нападающий Сычев», – сказал Овечкин.
Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами: «Макдэвид в футболе – Месси, Кросби – Роналду, Кузнецов – Ковтун, Бэкстрем – Зидан»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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