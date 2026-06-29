Бабаев ищет Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год. «Нефтехимик» предлагает форварду 30 млн («Матч ТВ»)

Агент Кузнецова ищет ему контракт на 60 млн рублей.

Агент Шуми Бабаев ищет форварду Евгению Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

34-летний форвард сейчас находится без контракта. В прошлом сезоне он провел 34 матча в регулярке FONBET КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 7 играх.

Ранее появилась информация о том, что «Нефтехимик » решил не подписывать контракт с хоккеистом. Сообщалось, что в клубе считают финансовые запросы форварда завышенными.

По данным телеканала, «Нефтехимик» предлагает контракт на 30 млн рублей, но сторону игрока это не устраивает.

Бабаев о Кузнецове: «Клубы дают по 80-90 млн рублей иностранцам, которые ему в подметки не годятся. И говорят, что для Кузнецова 40-50 млн – много. Они что, бредят?»