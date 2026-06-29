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Бабаев ищет Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год. «Нефтехимик» предлагает форварду 30 млн («Матч ТВ»)
Агент Кузнецова ищет ему контракт на 60 млн рублей.

Агент Шуми Бабаев ищет форварду Евгению Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

34-летний форвард сейчас находится без контракта. В прошлом сезоне он провел 34 матча в регулярке FONBET КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 7 играх. 

Ранее появилась информация о том, что «Нефтехимик» решил не подписывать контракт с хоккеистом. Сообщалось, что в клубе считают финансовые запросы форварда завышенными.

По данным телеканала, «Нефтехимик» предлагает контракт на 30 млн рублей, но сторону игрока это не устраивает.

Бабаев о Кузнецове: «Клубы дают по 80-90 млн рублей иностранцам, которые ему в подметки не годятся. И говорят, что для Кузнецова 40-50 млн – много. Они что, бредят?»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Удивительные люди. Лучше 30 все-таки наверное чем 0. Вот такой урок финансовой грамотности у меня
ОтветСильвестр с талоном
Удивительные люди. Лучше 30 все-таки наверное чем 0. Вот такой урок финансовой грамотности у меня
Это для нас с тобой 😀 А для Кузи (если он не профукал все деньги) выбор стоит по-другому: вкалывать ещё год за жалкие 30 млн или уйти на пенсию
Ответmalchikov
Это для нас с тобой 😀 А для Кузи (если он не профукал все деньги) выбор стоит по-другому: вкалывать ещё год за жалкие 30 млн или уйти на пенсию
Суть в том, что он раздолбай, прям совсем, как говорят без царя в голове, так что его накопления без новых поступлений быстро кончатся. И тогда, когда уже будет под сорок лет он будет готов и за 10 млн играть, но на хрен никому не будет нужен. Такие люди не могут в долгосрочное планирование. Просто человек такой, без мозгов.
Бабаев ищет Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год...
Кто ищет,тот найдет...Но не в этом случае.
Он просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка».
В октябре в тот же Нефтехимик за 15 поедет. Или закончит.
ОтветHola Hola
В октябре в тот же Нефтехимик за 15 поедет. Или закончит.
Думаю, в октябре условный Нефтехимик 10 максимум предложит))
Там тоже не дураки сидят))
Сейчас реальная цена Кузнецова двусторонний на 10-15млн, чтобы в случае очередной "травмы" без зазрения совести скинуть его в вышку. Всё остальное будет переплатой.
За два года - три клуба и фирменная бабочка. По его истории в КХЛ ему и 30 много...
60 млн? Да он сам скоро должен будет доплатить, чтобы Кузю хоть куда пристроить. Я так понимаю, борьба за него между клубами НХЛ закончилась так и не начавшись.
Сказ о том, как горе-агент богатырю русскому подвигу искал, да чтобы по плечу был и наградой не обидел.
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