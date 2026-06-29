Плющев о Хаукеланне: «Делаем идолов из средних легионеров. Своих вообще можем готовить? Или женщины уже не рожают маленьких богатырей? Столько академий, а выхлопа нет»

Плющев о Хаукеланне: делаем идолов из средних легионеров.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о переходе Хенрика Хаукеланна в «Трактор ».

– «Трактор» подписал контракт с норвежским вратарем Хаукеланном, признанным лучшим на ЧМ-2026. Ведь остальные генменеджеры только жалуются, что европейцы не едут, а Волков привез. Это риск или умение работать на опережение?

– Да, «Трактор» пригласил вратаря, который заслуженно получил хорошую оценку на чемпионате мира. Но надо вообще возвращаться к тому, что надо спрашивать – а мы кого-то готовить-то можем вообще своих? Или все, школа российского, советского хоккея, она закончилась, мы будем смотреть только на средний уровень легионеров, которые там не нужны, которые приезжают к нам, а мы из них делаем идолов?

Вообще-то, в принципе, советская школа хоккея была настолько плодотворной в плане подготовки молодых, ярких игроков и звезд, что вопросов вообще там не возникало. Сборная СССР выступала двумя составами сборных на «Кубке Известий», причем совершенно равнозначных: просто одни были более именитые, а другие менее именитые, но такие же мастеровитые. И занимали они достаточно хорошие позиции на этом турнире.

Поэтому разговор должен вестись о том: а вы, специалисты, вы что-то можете подготовить? У нас столько академий! У нас академия на академии! А где эти выхлопы? Деньги причем вкладываются, безусловно, очень немалые. У нас академии и в Омске, по-моему, их три. И в Казани, и в Омске, и в Томске, и бог знает где, и в Питере. А где выхлоп у нас? Ну хотя бы двух дайте звездочек из этих всех академий. Где они, ребята? Вы что, работаете впустую, что ли?

И вот вы обсуждаете всех легионеров, кого пригласили, какого выдающегося Волков пригласил вратаря. Леша, ты, во-первых, создай систему, чтобы в челябинском «Тракторе» своими воспитанниками пользовались. Тем более та школа «Трактора», которая была, она котировалась очень высоко, очень высоко, и я не собираюсь сейчас перечислять всех тех ярких игроков, которых подготовил Челябинск. Точно так же, как и в свое время готовили и московские клубы, у которых то же самое: сидят и обсуждают, кого из легионеров пригласят, и кто из них выиграет Кубок Гагарина.

Вратаря пригласили – ну хорошо, но вопрос в другом. Должна же быть какая-то система, должна же быть какая-то позиция. Нельзя все время брать что-то непонятное из-за бугра, а потом говорить, что мы сделали все, что смогли. Вы 10 лет работаете в клубах и не подготовили ни одного яркого игрока. Что, там народу, что ли, нет, или женщины не рожают уже наших маленьких богатырей? Поэтому я не хочу это обсуждать, – сказал Плющев.

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