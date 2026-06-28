Кузнецов не перейдет в «Нефтехимик». В клубе считают финансовые запросы форварда завышенными («Сила спорта»)

Евгений Кузнецов не перейдет в «Нефтехимик».

«Нефтехимик » не подпишет контракт с нападающим Евгением Кузнецовым . Об этом сообщает «Сила спорта».

По данным источника, нижнекамский клуб посчитал, что финансовые запросы игрока завышены.

Ранее появилась информация, что нижнекамский клуб заинтересован в переходе 34-летнего форварда. Сейчас Кузнецов находится без контракта.

В прошлом сезоне Евгений выступал за «Салават Юлаев» и «Металлург». На его счету 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.