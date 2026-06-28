Кузнецов не перейдет в «Нефтехимик». В клубе считают финансовые запросы форварда завышенными («Сила спорта»)
Евгений Кузнецов не перейдет в «Нефтехимик».
«Нефтехимик» не подпишет контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает «Сила спорта».
По данным источника, нижнекамский клуб посчитал, что финансовые запросы игрока завышены.
Ранее появилась информация, что нижнекамский клуб заинтересован в переходе 34-летнего форварда. Сейчас Кузнецов находится без контракта.
В прошлом сезоне Евгений выступал за «Салават Юлаев» и «Металлург». На его счету 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Сила спорта»
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