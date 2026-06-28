  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Кузнецов не перейдет в «Нефтехимик». В клубе считают финансовые запросы форварда завышенными («Сила спорта»)

0
Кузнецов не перейдет в «Нефтехимик». В клубе считают финансовые запросы форварда завышенными («Сила спорта»)
Евгений Кузнецов не перейдет в «Нефтехимик».

«Нефтехимик» не подпишет контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает «Сила спорта». 

По данным источника, нижнекамский клуб посчитал, что финансовые запросы игрока завышены.

Ранее появилась информация, что нижнекамский клуб заинтересован в переходе 34-летнего форварда. Сейчас Кузнецов находится без контракта.

В прошлом сезоне Евгений выступал за «Салават Юлаев» и «Металлург». На его счету 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Сила спорта»
logoЕвгений Кузнецов
logoНефтехимик
logoвозможные переходы
logoКХЛ
logoденьги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
От обладателя Кубка Стэнли и второго лучшего центра страны до ненужного Амуру и Нефтехимику. Грустно...
Женька, завязывай уже ты с хоккем!)
Ответalexsem69
Женька, завязывай уже ты с хоккем!)
Почему? Пусть лучше играет до 40 таких мастеров нашей лиги мало
А со своим-то туда нельзя?
а какие интересно там запросы?
ОтветAlobama74
а какие интересно там запросы?
40-50
ОтветAlobama74
а какие интересно там запросы?
Да, про запросы хотелось бы.
Кузю как горячую картошку из рук в руки перебрасывают. Интересно, на чем успокоится.
Придется тогда на Дальний Восток ехать,больше ему нигде такие деньги не предложат
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» может обменять Галимова. Форвард хочет контракт на год и 60 млн рублей («Бизнес Online»)
вчера, 11:55
Бабаев о Кузнецове: «Клубы дают по 80-90 млн рублей иностранцам, которые ему в подметки не годятся. И говорят, что для Кузнецова 40-50 млн – много. Они что, бредят?»
25 июня, 11:38
Глотов не может покинуть «Трактор» из-за разногласий по неустойке. Обмен в СКА под угрозой срыва («Сила Спорта»)
24 июня, 22:51
Рекомендуем
Главные новости
Калеб Мэлотра о том, что опередил отца на драфте: «Ощущения потрясающие, буду это ему припоминать. Теперь придется чаще общаться с ним как тренером, мы готовы»
40 секунд назад
15-й номер драфта Клепов о Кучерове: «Люблю его манеру игры, как катается, как ведет себя на льду. Стараюсь из его игры в свою что-то переносить»
26 минут назад
Петерка про обмен в «Бостон»: «Я был недоволен тем, как играл в «Юте». Рад возможности выступать за «Брюинс», эта команда отлично мне подойдет, думаю»
сегодня, 21:13
Фетисов об Овечкине: «Ему надо забить 11 голов и обогнать Гретцки. Иначе он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Сделать это он должен в «Вашингтоне» – по-другому никак»
сегодня, 19:59
Никита Клепов: «Хочу играть за сборную России, показать себя в стране, в которой живу, где меня научили играть в хоккей. Сейчас меня вызывали в команду США, но я пока взял паузу»
сегодня, 19:43
Два клуба Запада заинтересованы в подписании Яшкина (Артур Хайруллин)
сегодня, 19:34
Генменеджер «Вегаса» об обмене Дорофеева: «Мы гордимся Павом, он был для нас важен. Теперь он будет получать 11 млн долларов за сезон, и это заслуженно, но мы не можем себе этого позволить»
сегодня, 19:19
Клепов об интервью перед драфтом: «Одна команда спросила, с какой машиной я бы себя сравнил? Ответил, что с «Феррари». Потому что тоже люблю скорость»
сегодня, 18:51
Черкас о российских вратарях на драфте: «Наши голкиперы показывают высокий уровень игры в НХЛ. Перехвачена инициатива у финнов. Качество подготовки у нас намного лучше»
сегодня, 18:24
Журналист Рознер о Шабанове и Гаткомбе: «Генменеджер «Айлендерс» не принял решения по этим игрокам на момент нашего вчерашнего разговора. Возможны переходы»
сегодня, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов о Бобровском: «Один из лучших вратарей в истории без клуба не останется. Он может выиграть Кубок Стэнли с любой командой»
сегодня, 21:33
Плющев о ЦСКА: «В клубе все время пеняют, что не взяли тех или иных игроков, ошиблись. Так это вы их не взяли! Пенять не надо, хоккеисты там не самые средненькие»
сегодня, 20:39
Дементьев о Скудре: «Великолепный специалист, рад, что он работает в «Спартаке». Он требователен и щепетилен. Нежность некоторых хоккеистов порой неоправданна»
сегодня, 19:51
Коньков о Лихачеве: «Переход в «Амур» – логическое продолжение его карьеры. Он провел прекрасный сезон в Хабаровске, руководство клуба сделало все, чтобы оставить его»
сегодня, 18:58
Гэвин Маккенна: «Торонто – потрясающее место. Здесь так много преданных болельщиков, они любят свою команду. Я в восторге»
сегодня, 18:41
Плющев о «Металлурге»: «Играющая, но местами излишне мягкая команда. Они сделали выводы из прошлого сезона и сейчас укрепляют позиции игроками, способными действовать агрессивно»
сегодня, 17:52
Дементьев о Комтуа и Морозове: «Могу привести массу примеров, когда у хоккеистов были конфликты, но потом они вместе играли, даже выходили в одном звене за сборную и приносили пользу стране»
сегодня, 17:38
Гендиректор «Динамо» Минск о драфте НХЛ: «Трое воспитанников нашей школы выбраны клубами сильнейшей лиги мира. Желаю ребятам достойно представлять белорусский хоккей в мире»
сегодня, 17:25
Коньков про 25 россиян на драфте НХЛ: «У нас одна из ведущих в мире школ хоккея. Ребята хорошо подготовились и проявили себя, их заметили»
сегодня, 17:14
Андрей Баландин: «Кудашов давно работает тренером, но пока не выигрывал кубок. Он амбициозный, хочет показать серьезный результат. От «Автомобилиста» жду хорошей игры в новом сезоне»
сегодня, 16:51