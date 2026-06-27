Драфт НХЛ-2026. «Колорадо» выбрал Шилова под 43-м номером, «Нью-Джерси» – Щербакова под 44-м, «Тампа» – Кулебякина под 52-м
Клубы НХЛ выбирают хоккеистов на драфте в раундах со второго по седьмой.
Сегодня в Нью-Йорке продолжается драфт НХЛ-2026.
Ранее троих россиян выбрали в 1-м раунде: под 20-м номером «Баффало» выбрали форварда Илью Морозова, под 26-м «Монреаль» закрепил права на нападающего Глеба Пугачева, под 27-м «Филадельфия» взяла защитника Максима Соколовского.
Драфт НХЛ-2026
Раунды 2-7
Выбранные российские игроки:
Второй раунд
43. «Колорадо» – н Егор Шилов («Викториявилль»).
44. «Нью-Джерс» – Никита Щербаков («Салават Юлаев»).
52. «Тампа» – н Олег Кулебякин («Галифакс»).
55. «Калгари» – н Алан Шайхлисламов («Салават Юлаев»).
56. «Бостон» – в Юрий Иванов (МХК «Спартак»).
Третий раунд
70. «Нэшвилл» – в Дмитрий Боричев («Локо»).
78. «Ванкувер» – в Дмитрий Ивченко («Авангард»).
89. «Лос-Анджелес» – в Егор Рыбкин (система «Торпедо»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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