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  4. Драфт НХЛ-2026. «Колорадо» выбрал Шилова под 43-м номером, «Нью-Джерси» – Щербакова под 44-м, «Тампа» – Кулебякина под 52-м

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Драфт НХЛ-2026. «Колорадо» выбрал Шилова под 43-м номером, «Нью-Джерси» – Щербакова под 44-м, «Тампа» – Кулебякина под 52-м
Клубы НХЛ выбирают хоккеистов на драфте в раундах со второго по седьмой.

Сегодня в Нью-Йорке продолжается драфт НХЛ-2026.

Ранее троих россиян выбрали в 1-м раунде: под 20-м номером «Баффало» выбрали форварда Илью Морозова, под 26-м «Монреаль» закрепил права на нападающего Глеба Пугачева, под 27-м «Филадельфия» взяла защитника Максима Соколовского.

Драфт НХЛ-2026

Раунды 2-7

Выбранные российские игроки:

Второй раунд

43. «Колорадо» – н Егор Шилов («Викториявилль»).

44. «Нью-Джерс» – Никита Щербаков («Салават Юлаев»). 

52. «Тампа» – н Олег Кулебякин («Галифакс»). 

55. «Калгари» – н Алан Шайхлисламов («Салават Юлаев»). 

56. «Бостон» – в Юрий Иванов (МХК «Спартак»).

Третий раунд

70. «Нэшвилл» – в Дмитрий Боричев («Локо»). 

78. «Ванкувер» – в Дмитрий Ивченко («Авангард»). 

89. «Лос-Анджелес» – в Егор Рыбкин (система «Торпедо»). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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Комментарии

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Спортс, сделайте статью про тренера Антропова из Екатеринбурга. Уже 5 его воспитанников выбраны в двух раундах драфта.
Шайхлисламов ;)) - тренировка для всех англоязычных комментаторов ;)
ОтветSerh08
Шайхлисламов ;)) - тренировка для всех англоязычных комментаторов ;)
Салават Юлаев им уже Mukhamadullina поставил, теперь ещё Шайхлисламов. помню как один тв ведущий в сша офигел, Когда узнал, что у Ирины Шейк фамилия Шайхлисламова, тоже выговорить не мог
ОтветSerh08
Шайхлисламов ;)) - тренировка для всех англоязычных комментаторов ;)
Поэтому Ирина Шейк, а не Ирина Шайхлисламова)
Меня удивляет, как еще не выбрали Борычева и Гашилова.
второй раунд уже прошел, а sports только проснулся
ОтветСтепан Сорокин
второй раунд уже прошел, а sports только проснулся
Согласен) У них всегда задержка)
Шайков в Рейнджерс казах/россиянин.
Детройт хорошего кипера выудили чеха Орсулака.
В третий раунд упали хорошие проспекты - Валентини, Хренко, МакКензи (топ защ), Немец
Борычев в Нэшвилл мда..
Сан-Хосе снова всех на драфте разъебали)

https://t.me/SanJoseSharks_SJS
ОтветJoeThornton
Сан-Хосе снова всех на драфте разъебали) https://t.me/SanJoseSharks_SJS
Если брать первый раунд - то СХ лучшие.
Прикольно, что забрали братьев Рак Питтсбург)
ОтветShab88
Прикольно, что забрали братьев Рак Питтсбург)
Братки бизнецы. Новые Седины? 😀
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