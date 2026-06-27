Гашек о словах Трампа: «Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать его – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества»

Гашек о Трампе: уважать такого человека – фундаментальная ошибка.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек считает, что президент США Дональд Трамп не достоин уважения.

Ранее Трамп заявил: «Президента нужно уважать. Если вы не уважаете президента, у вас будут проблемы».

«Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать такого человека – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества», – написал Гашек в соцсети.