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  4. Гашек о словах Трампа: «Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать его – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества»

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Гашек о словах Трампа: «Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать его – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества»
Гашек о Трампе: уважать такого человека – фундаментальная ошибка.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек считает, что президент США Дональд Трамп не достоин уважения.

Ранее Трамп заявил: «Президента нужно уважать. Если вы не уважаете президента, у вас будут проблемы».

«Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать такого человека – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества», – написал Гашек в соцсети. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Доминика Гашека в X
logoДональд Трамп
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logoСборная Чехии по хоккею
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Комментарии

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«Если президент – лжец, мошенник и преступник, уважать такого человека – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества»

Согласен!
ОтветГЕНПЛАН
«Если президент – лжец, мошенник и преступник, уважать такого человека – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества» Согласен!
Я тоже согласен. Все идёт к тому. Но нас с тобой забанят.
ОтветДавид Ригерт лучший
Я тоже согласен. Все идёт к тому. Но нас с тобой забанят.
Да кому вы нужны. Пассионарии диванные.))
а, это про Трампа
ОтветGraf_007
а, это про Трампа
Может не только?
ОтветДавид Ригерт лучший
Может не только?
На Украине еще .
все президенты в мире - лжецы и мошенники.
Других политиков не существует в принципе. В политику другие не попадают.
Ответextremer
все президенты в мире - лжецы и мошенники. Других политиков не существует в принципе. В политику другие не попадают.
Это все конечно так, но бывают и редкие исключения типа Хосе Мухика в Уругвае
ОтветPiu-Piu
Это все конечно так, но бывают и редкие исключения типа Хосе Мухика в Уругвае
Лин Кван Ю ещё тоже красавчик!
ОтветR Kukhov
Кхе кхе
Уаа, Уаа, Уаа..
ОтветAlex.K71
Уаа, Уаа, Уаа..
Ну вот, разбудили ребёнка криками своими в комментариях, теперь воет тут...
А вы о ком подумали, товарищ Берия?
Гашек, а в Евросоюзе есть кого уважать? Стармер, Мерц, Макрон, Урсула, Кая Каллас? Их что-ли?
Что эта спортивная новость делает на нашем политическом сайте?
Это точно про Трампа?
ОтветMaks Harpy
Это точно про Трампа?
А президентов США уже двое?
ОтветMaks Harpy
Это точно про Трампа?
ну можешь с нюхомором тасовать как тебе удобней
Бедный Гашек, совсем запутался в отношениях, уважать некого. Остался один человек, достойный всяческого уважения - он сам...
Давай, давай наговаривай. Тому про кого ты говоришь и в целом страна, не разбирается Чехия вы или Чехословакия, или Югославия, завтра найдут у вас отсутствие демократии, и все.
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