Гашек о словах Трампа: «Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать его – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества»
Гашек о Трампе: уважать такого человека – фундаментальная ошибка.
Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек считает, что президент США Дональд Трамп не достоин уважения.
Ранее Трамп заявил: «Президента нужно уважать. Если вы не уважаете президента, у вас будут проблемы».
«Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать такого человека – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества», – написал Гашек в соцсети.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Доминика Гашека в X
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