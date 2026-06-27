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  4. Веренски интересен «Каролине», «Далласу» и «Филадельфии». «Коламбус» считает, что защитник вряд ли продлит контракт

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Веренски интересен «Каролине», «Далласу» и «Филадельфии». «Коламбус» считает, что защитник вряд ли продлит контракт
«Даллас», «Каролина» и «Филадельфия» интересуются Веренски.

Стало известно, какие клубы претендуют на приобретение Зака Веренски.

У 28-летнеего защитника «Коламбуса» осталось два года по действующему контракту с кэпхитом в размере 9,58 млн долларов за сезон.

Как пишет инсайдер Пьер ЛеБрюн, «Блю Джекетс» начинают рассматривать предложения команд, заинтересованных в подписании Веренски. В «Коламбусе» считают, что обладатель «Норрис Трофи» вряд ли продлит контракт. При этом нет гарантий, что обмен состоится уже этим летом.

Интерес к американскому хоккеисту проявляют «Даллас», «Каролина» и «Филадельфия». Ожидается, что со временем число клубов, желающих подписать Зака, сильно увеличится. 

В регулярном сезоне НХЛ-2025/26 Веренски провел 75 матчей и набрал 81 (22+59) очко. 

Генменеджер «Коламбуса» о будущем Веренски: «Мы провели несколько разговоров с его агентом, но окончательного плана пока нет»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пьера ЛеБрюна
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Пьер ЛеБрюн

Комментарии

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Коламбус уже давно жаль по-человечески, ну только наберут пару хороших игроков, и сразу все разбегаются. За сегодня вторая новость уже что главные звёзды с командой не продлятся. Так никогда команду не построить. Ещё и с Годро вышло
Ответgarazhkucherova
Коламбус уже давно жаль по-человечески, ну только наберут пару хороших игроков, и сразу все разбегаются. За сегодня вторая новость уже что главные звёзды с командой не продлятся. Так никогда команду не построить. Ещё и с Годро вышло
Надо задуматься, почему люди не хотят играть в Коламбусе. А сейчас при назначении Боунесса ряд игроков просто мечтают уйти из клуба, даже не дожидаясь конца контрактов, хотя ещё в начале прошлого сезона, год назад , даже речи не было, а было воодушевление и надежда в лучшее, когда одного очка до плей-офф не хватило были совсем другие настроения
Как болтались на дне так и продолжать - непонятно зачем вообще нужна такая команда.
Даллас - атакующие леворукие Хайскенен и Харли. Абсолютно мимо.
Филадельфия - уйти с Коламбуса в Филадельфию? Ну ну)
Каролина - вот тут хорошо. Отдать в "Русский Коламбус" Никишина и кучу плюшек.
Но нужды у Каролины нет в таком защитнике прямо сейчас - есть атакующие Гостисбер и Миллер, которые справляются. Но на будущее конечно не плохо приобрести Веренски, как раз у Гостя заканчивается контракт.
Но повторюсь, что Каролине необходим центр топ-2 и Бобровсий)
Откуда тут Даллас или они уже ни питают надежд на Робертсона
Если хежман совсем сдулся, то можно тампе попробовать
Сан Хосе бы Веренски выменять...
молодежи у них уже на два состава напикано
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