Веренски интересен «Каролине», «Далласу» и «Филадельфии». «Коламбус» считает, что защитник вряд ли продлит контракт

Стало известно, какие клубы претендуют на приобретение Зака Веренски.
У 28-летнеего защитника «Коламбуса» осталось два года по действующему контракту с кэпхитом в размере 9,58 млн долларов за сезон.
Как пишет инсайдер Пьер ЛеБрюн, «Блю Джекетс» начинают рассматривать предложения команд, заинтересованных в подписании Веренски. В «Коламбусе» считают, что обладатель «Норрис Трофи» вряд ли продлит контракт. При этом нет гарантий, что обмен состоится уже этим летом.
Интерес к американскому хоккеисту проявляют «Даллас», «Каролина» и «Филадельфия». Ожидается, что со временем число клубов, желающих подписать Зака, сильно увеличится.
В регулярном сезоне НХЛ-2025/26 Веренски провел 75 матчей и набрал 81 (22+59) очко.
Генменеджер «Коламбуса» о будущем Веренски: «Мы провели несколько разговоров с его агентом, но окончательного плана пока нет»
Филадельфия - уйти с Коламбуса в Филадельфию? Ну ну)
Каролина - вот тут хорошо. Отдать в "Русский Коламбус" Никишина и кучу плюшек.
Но нужды у Каролины нет в таком защитнике прямо сейчас - есть атакующие Гостисбер и Миллер, которые справляются. Но на будущее конечно не плохо приобрести Веренски, как раз у Гостя заканчивается контракт.
Но повторюсь, что Каролине необходим центр топ-2 и Бобровсий)
молодежи у них уже на два состава напикано