Веренски интересен «Каролине», «Далласу» и «Филадельфии». «Коламбус» считает, что защитник вряд ли продлит контракт

«Даллас», «Каролина» и «Филадельфия» интересуются Веренски.

Стало известно, какие клубы претендуют на приобретение Зака Веренски .

У 28-летнеего защитника «Коламбуса» осталось два года по действующему контракту с кэпхитом в размере 9,58 млн долларов за сезон.

Как пишет инсайдер Пьер ЛеБрюн , «Блю Джекетс» начинают рассматривать предложения команд, заинтересованных в подписании Веренски. В «Коламбусе » считают, что обладатель «Норрис Трофи» вряд ли продлит контракт. При этом нет гарантий, что обмен состоится уже этим летом.

Интерес к американскому хоккеисту проявляют «Даллас », «Каролина» и «Филадельфия ». Ожидается, что со временем число клубов, желающих подписать Зака, сильно увеличится.

В регулярном сезоне НХЛ-2025/26 Веренски провел 75 матчей и набрал 81 (22+59) очко.

Генменеджер «Коламбуса» о будущем Веренски: «Мы провели несколько разговоров с его агентом, но окончательного плана пока нет»