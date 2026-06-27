Овечкин посетит Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля, среди гостей – Леброн, Бекхэм, Серена, Тайсон. На следующий день там пройдет финал ЧМ по футболу

Овечкин посетит Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля.

Форвард «Вашингтона » Александр Овечкин станет гостем Fanatics Fest, который пройдет в Нью-Йорке с 16 по 19 июля.

40-летний хоккеист пробудет на мероприятии один день – 18 июля. Билеты на фотосессию с Овечкиным продаются по 310 долларов, на автограф-сессию – 300 долларов.

Среди гостей также указаны Леброн Джеймс , Дэвид Бекхэм , Серена Уильямс , Майк Тайсон , Патрик Кэйн и братья Хьюзы – Куинн, Джек и Люк.

Отметим, что на следующий день на «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу.

Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»)