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  4. Овечкин посетит Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля, среди гостей – Леброн, Бекхэм, Серена,Тайсон. На следующий день там пройдет финал ЧМ по футболу

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Овечкин посетит Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля, среди гостей – Леброн, Бекхэм, Серена, Тайсон. На следующий день там пройдет финал ЧМ по футболу
Овечкин посетит Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин станет гостем Fanatics Fest, который пройдет в Нью-Йорке с 16 по 19 июля.

40-летний хоккеист пробудет на мероприятии один день – 18 июля. Билеты на фотосессию с Овечкиным продаются по 310 долларов, на автограф-сессию – 300 долларов.

Среди гостей также указаны Леброн Джеймс, Дэвид Бекхэм, Серена Уильямс, Майк Тайсон, Патрик Кэйн и братья Хьюзы – Куинн, Джек и Люк.

Отметим, что на следующий день на «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу.

Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoДжек Хьюз
logoМайк Тайсон
logoКуинн Хьюз
logoПатрик Кэйн
logoВашингтон
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