  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Ак Барс» может обменять Галимова. Форвард хочет контракт на год и 60 млн рублей («Бизнес Online»)

0
«Ак Барс» может обменять Галимова. Форвард хочет контракт на год и 60 млн рублей («Бизнес Online»)
«Ак Барс» может обменять Галимова.

По информации «Бизнес Online», «Ак Барс» рассматривает возможность обмена 26-летнего форварда Артема Галимова.

Отмечается, что казанский клуб уже месяц ведет переговоры о продлении его контракта. Сторона игрока хочет однолетний договор на 60 млн рублей. По прошлому контракту Галимов зарабатывал 40 млн в год.

Клуб рассчитывает подписать двухлетнее соглашение, так как игрок может стать неограниченно свободным агентом 1 июня 2027 года.

В прошлом сезоне Галимов провел 61 матч в FONBET чемпионате КХЛ, набрав 33 (11+22) очка при полезности «плюс 16». В плей-офф у него 8+7 за 20 игр при полезности «плюс 9».

Гатиятулин о реакции на Галимова: «Теперь понимаю, какие люди в Средневековье сожгли на костре Джордано Бруно. Ни разу не видел, чтобы Артем выходил за рамки в плей-офф»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
logoАртем Галимов
logoденьги
logoвозможные переходы
logoАк Барс
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Понторез видимо хотел прогнуть ак барс на бабки, но не тут то было😁 если обменяют, честно даже радостно будет, чем нелепый провокатор за 60 лям, хоть и талантливый. Мне кажется договорятся в итоге , не похож он на характерного игрока который щас пойдет в другую команду доказывать, лучше в Казани где напрягаться не надо
ОтветSipai
Понторез видимо хотел прогнуть ак барс на бабки, но не тут то было😁 если обменяют, честно даже радостно будет, чем нелепый провокатор за 60 лям, хоть и талантливый. Мне кажется договорятся в итоге , не похож он на характерного игрока который щас пойдет в другую команду доказывать, лучше в Казани где напрягаться не надо
У вас уже есть один такой "понторез", который приехал к вам себя показать, думая что он супер-мега звезда! Надеюсь, вы поняли, что я про Денисенко. Вам конечно виднее, но по мне пока слабенько вышло, хотя активы за него отдали Барсы хорошие. По поводу Галимова вообще двоякое мнение... Сезон 24/25 был прорывным, чуть в НХЛ не уехал, 35 шайб настрелял, аля такой КХЛовский Дорофеев (вроде и на контракт всей жизни наработал в Барсах, либо открытая дорога за океан). А в этом сезоне тенью себя самого выглядел, не по игре не по статистике не выделился, хотя 8 шайб забил в плей-офф и вышел в финал, но какого то впечатления о себе не оставил. Может и пора ему сменить обстановку, вопрос, только на кого вы будите его менять и у кого из топов осталось 60 лишних миллионов под потолком.
Ответ-=Neytron=-
У вас уже есть один такой "понторез", который приехал к вам себя показать, думая что он супер-мега звезда! Надеюсь, вы поняли, что я про Денисенко. Вам конечно виднее, но по мне пока слабенько вышло, хотя активы за него отдали Барсы хорошие. По поводу Галимова вообще двоякое мнение... Сезон 24/25 был прорывным, чуть в НХЛ не уехал, 35 шайб настрелял, аля такой КХЛовский Дорофеев (вроде и на контракт всей жизни наработал в Барсах, либо открытая дорога за океан). А в этом сезоне тенью себя самого выглядел, не по игре не по статистике не выделился, хотя 8 шайб забил в плей-офф и вышел в финал, но какого то впечатления о себе не оставил. Может и пора ему сменить обстановку, вопрос, только на кого вы будите его менять и у кого из топов осталось 60 лишних миллионов под потолком.
Кто сказал, что он нужен топам и они готовы дать ему контракт тот что он хочет ? Амур, Адмирал как вариант. В любом случае решает Ак Барс, запретов на обмен у Галимова нет
В Минск, там его как родного примут))
ОтветPRICE
В Минск, там его как родного примут))
Да и в Челябе, в том же Ярославле. Пусть валит, на 60 он не тянет, сачок.
Вместо Мактавиша😂
Единственный сезон Галимова с 35 шайбами, остальные года до этого 5,6,7, прошлый год 11. Откуда уверенность, что будет забивать по 25-30 не понятно. Палка тоже раз в год стреляет. В ЦСКА у Никитина , с теми пассами , которые он раздавал Шалунову, его точно не будет, а в остальном хозяин барин
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Протас, Шестеркин, Бобровский, Орлов, Гавриков – в расширенном составе «Матча года». Звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт
17 июня, 14:54
Агент Галимова: «В переговорах с «Ак Барсом» нет спекуляций на тему отъезда в НХЛ. Артем играл одну из ключевых ролей в плей-офф, он заслуживает хороший контракт»
13 июня, 21:14
Агент Галимова о переговорах с «Ак Барсом»: «Отъезд за океан не обсуждается, приоритет – остаться в России»
5 июня, 15:23
Рекомендуем
Главные новости
Давыдов о Кузнецове: «Хочется, чтобы он завершил карьеру красиво. Нужно найти большой клуб – «Спартак», «Авангард» и «Ак Барс» ему подойдут»
сегодня, 12:25
Овечкин посетит Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля, среди гостей – Леброн, Бекхэм, Серена, Тайсон. На следующий день там пройдет финал ЧМ по футболу
сегодня, 12:11
41-летний Бернс получит 1,15 млн долларов бонусом за 10 игр в регулярке НХЛ. Зарплата защитника «Колорадо» – 850 тысяч долларов за сезон
сегодня, 11:43
Вайсфельд о Радулове: «Нереальные характер и работоспособность отличают его от других. Страсть – подходящее слово для его игры»
сегодня, 11:30
Сергей Черкас: «Если бы у Овечкина был лишний вес, он бы не доиграл до 40 лет. Сезон в НХЛ начинается поздно, у него достаточно времени привести себя в форму»
сегодня, 10:42
Кевин Уикс: «Марченко вряд ли продлит контракт с «Коламбусом». Его представители сказали, что такова ситуация на данный момент»
сегодня, 10:28
15 игроков не из Северной Америки выбрали в 1-м раунде драфта НХЛ-2026 – 3-й результат в истории. Рекорд – 17 человек в 2022 году
сегодня, 10:16
Так о переходе в «Вашингтон» и о сэйве Холтби в финале Кубка Стэнли-2018: «Если не можешь кого-то победить – присоединись к ним. Меня до сих пор беспокоит то поражение»
сегодня, 09:45Фото
Генменеджер «Каролины» о слухах про обмен Никишина: «Он был важной частью команды и может остаться ею в будущем»
сегодня, 09:18
Кожевников о «Тракторе»: «Пускать в расход своих и молиться на иностранцев – вредная политика. Гру убежал – откопали Гордона. Зачем? С какой стати?»
сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
34-летний Гарипов станет тренером вратарей в системе «Ак Барса»
13 минут назад
Агент Карпухина о контракте игрока с «Автомобилистом»: «На рынке не так много защитников с такими скиллами. Если тренер тоже это видит, мы только рады»
сегодня, 12:55
Карбери о «Вашингтоне»: «Одна из целей на 1 июля – найти правого защитника. Сандин пропустит первую часть сезона»
сегодня, 12:41
Только 4 из 32 игроков, выбранных в 1-м раунде драфта НХЛ, ниже 183 см. Маккенна и Стенберг в их числе
сегодня, 11:15
Сушинский об игре Россия – США: «У нас умеют проводить мероприятия. Отличная идея, которая будет отлично организована»
сегодня, 10:55
Маккенна о Мэттьюсе: «Он снайпер, я – плеймейкер. Мы могли бы дополнять друг друга, но мне еще предстоит доказать свою состоятельность»
сегодня, 10:01
«Питтсбург» сделал Чинахову и Алексееву квалификационные предложения
сегодня, 09:30
«Детройт» обменял Коссу в «Юту» на 23-й общий пик драфта-2026. Вратарь провел 3 сезона в АХЛ
сегодня, 08:30
Генменеджер «Торонто» о Маккенне: «Исключительный человек с огромным талантом и сильным характером. Очень рады приветствовать его в «Лифс»
сегодня, 08:03
Агент Марченко встретится с генменеджером «Коламбуса» на следующей неделе. Стороны обсудят будущее игрока (Джефф Свобода)
сегодня, 06:49