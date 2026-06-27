«Ак Барс» может обменять Галимова. Форвард хочет контракт на год и 60 млн рублей («Бизнес Online»)

«Ак Барс» может обменять Галимова.

По информации «Бизнес Online», «Ак Барс » рассматривает возможность обмена 26-летнего форварда Артема Галимова .

Отмечается, что казанский клуб уже месяц ведет переговоры о продлении его контракта. Сторона игрока хочет однолетний договор на 60 млн рублей. По прошлому контракту Галимов зарабатывал 40 млн в год.

Клуб рассчитывает подписать двухлетнее соглашение, так как игрок может стать неограниченно свободным агентом 1 июня 2027 года.

В прошлом сезоне Галимов провел 61 матч в FONBET чемпионате КХЛ, набрав 33 (11+22) очка при полезности «плюс 16». В плей-офф у него 8+7 за 20 игр при полезности «плюс 9».

Гатиятулин о реакции на Галимова: «Теперь понимаю, какие люди в Средневековье сожгли на костре Джордано Бруно. Ни разу не видел, чтобы Артем выходил за рамки в плей-офф»