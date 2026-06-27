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Дорофеев продлил контракт с «Рейнджерс» на 7 лет и 11 млн долларов за сезон (Пьер ЛеБрюн)
Дорофеев продлил контракт с «Рейнджерс» на 7 лет и 11 млн долларов за сезон.

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, 25-летний форвард Павел Дорофеев продлил контракт с «Рейнджерс».

Ранее россиянина выменяли у «Вегаса» за драфт-пики в первом и третьем раунде в 2026 году (общие 26-й и 92-й), а также условный пик первого раунда в 2028-м (если выбор будет в топ-10, то перенесется на следующий год).

Новое соглашение рассчитано на 7 лет, средняя годовая зарплата (кэпхит) – 11 млн долларов. Дорофеев стал самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс» после вратаря Игоря Шестеркина (11,56 млн в год).

В прошлом сезоне нападающий набрал 64 (37+27) очка за 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у него 12+4 за 22 игры при полезности «плюс 2».

«Рейнджерс» объявили о приходе Дорофеева в результате обмена с «Вегасом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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