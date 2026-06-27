«Филадельфия» выбрала 17-летнего Соколовского под 27-м номером драфта НХЛ. Рост защитника – 203 см, вес – 109 кг

«Филадельфия» выбрала 17-летнего Соколовского под 27-м номером драфта НХЛ.

«Филадельфия » выбрала 17-летнего защитника Максима Соколовского под 27-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ-2026.

Он уехал в Северную Америку в 2024 году из «Юности» (Екатеринбург). Прошлый сезон провел в составе «Лондон Найтс » из юниорской лиги Онтарио (OHL), где в 44 матчах набрал 8 (2+6) очков при 49 минутах штрафа.

Габариты Соколовского: рост – 203 см и вес – 109 кг. В следующем сезоне он будет играть в NCAA за университет штата Мэн.

Драфт НХЛ-2026. «Торонто» выбрал Маккенну под 1-м номером, «Сан-Хосе» – Стенберга под 2-м, «Баффало» – Илью Морозова под 20-м, «Монреаль» – Пугачева под 26-м