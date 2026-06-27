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  4. «Филадельфия» выбрала 17-летнего Соколовского под 27-м номером драфта НХЛ. Рост защитника – 203 см, вес – 109 кг

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«Филадельфия» выбрала 17-летнего Соколовского под 27-м номером драфта НХЛ. Рост защитника – 203 см, вес – 109 кг
«Филадельфия» выбрала 17-летнего Соколовского под 27-м номером драфта НХЛ.

«Филадельфия» выбрала 17-летнего защитника Максима Соколовского под 27-м общим номером в первом раунде драфта НХЛ-2026.

Он уехал в Северную Америку в 2024 году из «Юности» (Екатеринбург). Прошлый сезон провел в составе «Лондон Найтс» из юниорской лиги Онтарио (OHL), где в 44 матчах набрал 8 (2+6) очков при 49 минутах штрафа.

Габариты Соколовского: рост – 203 см и вес – 109 кг. В следующем сезоне он будет играть в NCAA за университет штата Мэн.

Драфт НХЛ-2026. «Торонто» выбрал Маккенну под 1-м номером, «Сан-Хосе» – Стенберга под 2-м, «Баффало» – Илью Морозова под 20-м, «Монреаль» – Пугачева под 26-м

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
Драфт НХЛ
logoЛондон Найтс
logoФиладельфия

Комментарии

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Блеаааа, вот это вымер конечно...
Бриер и компания вы просто настоящее позорище.
Ответdudkinrs82
Блеаааа, вот это вымер конечно... Бриер и компания вы просто настоящее позорище.
Да ладно, помнишь у вас был Самуэль Морин, жаль парня здоровье подвело, он, я как помню под закат своей карьеры умел только хитовать, вот вам замена спустя годы)
Нихрена себе детина
в 18 лет будет 213 и 130
Он своей клюшкой половину ширины площадки сможет перекрывать))))
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