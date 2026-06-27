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  4. «Баффало» выбрал Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ. Центр из России играет в США с 14 лет, прошлый сезон провел в NCAA

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«Баффало» выбрал Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ. Центр из России играет в США с 14 лет, прошлый сезон провел в NCAA
«Баффало» выбрал Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ.

«Баффало» выбрал 17-летнего российского форварда Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ-2026. 

Центральный нападающий выступает в США с 14 лет. Изначально он играл в школьной лиге из Чикаго. 

В сезоне-2024/25 Морозов выступал в USHL за «Трай-Сити» – 22 (11+11) очка в 59 играх в регулярке.

В сезоне-2025/26 Илья перешел в NCAA и провел 36 матчей за университет Майами-Огайо, набрав 20 (8+12) очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoИлья Морозов 2008
NCAA
Драфт НХЛ
logoБаффало
logoНХЛ
USHL
Трай-Сити

Комментарии

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россиянин в составе - собрались за кубком)
ОтветДамир Максутов
россиянин в составе - собрались за кубком)
20-ый пик попадёт в состав года через 2-3, если будет прогрессировать в младших лигах.
Ответvulturecrow
20-ый пик попадёт в состав года через 2-3, если будет прогрессировать в младших лигах.
ну случаются конечно Пастернаки, но это исключение да )
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