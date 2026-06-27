«Баффало» выбрал Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ. Центр из России играет в США с 14 лет, прошлый сезон провел в NCAA
«Баффало» выбрал Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ.
«Баффало» выбрал 17-летнего российского форварда Илью Морозова под 20-м номером на драфте НХЛ-2026.
Центральный нападающий выступает в США с 14 лет. Изначально он играл в школьной лиге из Чикаго.
В сезоне-2024/25 Морозов выступал в USHL за «Трай-Сити» – 22 (11+11) очка в 59 играх в регулярке.
В сезоне-2025/26 Илья перешел в NCAA и провел 36 матчей за университет Майами-Огайо, набрав 20 (8+12) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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