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«Рейнджерс» выменяли Дорофеева у «Вегаса» на 3 драфт-пика, 2 из них – 1-го раунда
«Рейнджерс» выменяли форварда Павла Дорофеева у «Вегаса» на 3 драфт-пика.

«Рейнджерс» выменяли форварда Павла Дорофеева у «Вегаса».

«Голден Найтс» уже подтвердили сделку. Первым о ней сообщил инсайдер Даррен Дрегер

В рамках сделки «Голден Найтс» получили 3 драфт-пика – 1-го и 3-го раунда на драфте НХЛ 2026 года (общие 26-й и 92-й) и условный пик 1-го раунда на драфте-2028 (если он будет в топ-10, то перенесется на другой год). 

25-летний Дорофеев, ставший лучшим снайпером «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 (37 шайб в 82 играх – личный рекорд), вскоре может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Кэпхит россиянина по 2-летнему контракту, подписанному 1 июля 2024 года, составляет 1,835 миллиона долларов. 

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Вегаса»
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Комментарии

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Пфффф, Друри как обычно жжёт. Дорофеев не является генератором опасных моментов, только отличным завершителем. В Вегасе для него создавали моменты Айкел со Стоуном, у копов кто это будет делать? Сейчас и у Паши стата просядет, и у болелов будут вопросы, за что столько пиков отдано. Ретульщик блин перед увольнением все перспективы собрался схоронить
Ответgarazhkucherova
Пфффф, Друри как обычно жжёт. Дорофеев не является генератором опасных моментов, только отличным завершителем. В Вегасе для него создавали моменты Айкел со Стоуном, у копов кто это будет делать? Сейчас и у Паши стата просядет, и у болелов будут вопросы, за что столько пиков отдано. Ретульщик блин перед увольнением все перспективы собрался схоронить
Каких нафиг пиков? За мешок картошки считай взяли, первый вменяемый обмен Друри:) 26-й и 92-й это вообще ни о чём считай. Ну а условный на то и условный. А про снаряды подносить, так взяли классного снайпера в расцвете сил, ну так и ищите под него теперь центра. Одно другому не мешает, вернее даже способствует:) Вопрос только в сумме контракта, если длительный и 9-10-ть, то НйР в выигрыше. Игроку то всего 25-ть лет.
Ответgarazhkucherova
Пфффф, Друри как обычно жжёт. Дорофеев не является генератором опасных моментов, только отличным завершителем. В Вегасе для него создавали моменты Айкел со Стоуном, у копов кто это будет делать? Сейчас и у Паши стата просядет, и у болелов будут вопросы, за что столько пиков отдано. Ретульщик блин перед увольнением все перспективы собрался схоронить
да ладно, с центрами у Рейнджерс всё норм: Зиба, Миллер, Трочек. главное, чтобы у Дорофеева прицел не сбился. Рейнджерс очень повезло, что у Вегаса платёжка забита.
вот тебе задачка: найди в лиге снайпера на 30+ шайб, которого можно за 26-ой пик выменять. Дорофеев ещё и в плове 12 раз забил.
Я так понимаю сильно не сошлись Дорофеев с Вегасом в размере будущей зарплаты?
ОтветРамиль Кизимов
Я так понимаю сильно не сошлись Дорофеев с Вегасом в размере будущей зарплаты?
На его просто денег нет. Тут не меньше 8-10 ( да это ещё со скидкой), а он ничего кроме как завершать атаки и не умеет. Им проще надеяться, что Айкел кого-нибудь другого также прокачает. Они с Маршессо расстались после шикарного сезона, а тут какой-то Дорофеев.
Удачи Павлу в НЙР, проблема только в том, что в Вегасе состав посильнее чем в Рейнджерс
Странное решение со всех сторон. Дорофеев закапывает КС - Вегас, судя по всему выбирает Андерсона который провалил плей-офф, вместо снайпера на 30+ шайб
ОтветAlex-Ibra
Странное решение со всех сторон. Дорофеев закапывает КС - Вегас, судя по всему выбирает Андерсона который провалил плей-офф, вместо снайпера на 30+ шайб
Скорее Гертла не смогли спихнуть
как можно было не взять Рида???? друри просто конченный олень, худший гм вообще без конкурентов
Вот это ничего себе!!
Был уверен, что останется в Вегасе!
ОтветОлич09
Вот это ничего себе!! Был уверен, что останется в Вегасе!
У Вегаса денег на него нет.
Пашка спасай! 😂
Ндась неожиданно.если агент кучу денег не запросил
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