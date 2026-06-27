«Рейнджерс» выменяли Дорофеева у «Вегаса» на 3 драфт-пика, 2 из них – 1-го раунда
«Рейнджерс» выменяли форварда Павла Дорофеева у «Вегаса» на 3 драфт-пика.
«Рейнджерс» выменяли форварда Павла Дорофеева у «Вегаса».
«Голден Найтс» уже подтвердили сделку. Первым о ней сообщил инсайдер Даррен Дрегер.
В рамках сделки «Голден Найтс» получили 3 драфт-пика – 1-го и 3-го раунда на драфте НХЛ 2026 года (общие 26-й и 92-й) и условный пик 1-го раунда на драфте-2028 (если он будет в топ-10, то перенесется на другой год).
25-летний Дорофеев, ставший лучшим снайпером «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 (37 шайб в 82 играх – личный рекорд), вскоре может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.
Кэпхит россиянина по 2-летнему контракту, подписанному 1 июля 2024 года, составляет 1,835 миллиона долларов.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Вегаса»
Комментарии
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вот тебе задачка: найди в лиге снайпера на 30+ шайб, которого можно за 26-ой пик выменять. Дорофеев ещё и в плове 12 раз забил.
Был уверен, что останется в Вегасе!