«Рейнджерс» выменяли Дорофеева у «Вегаса» на 3 драфт-пика, 2 из них – 1-го раунда

«Рейнджерс» выменяли форварда Павла Дорофеева у «Вегаса» на 3 драфт-пика.

«Рейнджерс » выменяли форварда Павла Дорофеева у «Вегаса ».

«Голден Найтс» уже подтвердили сделку. Первым о ней сообщил инсайдер Даррен Дрегер .

В рамках сделки «Голден Найтс» получили 3 драфт-пика – 1-го и 3-го раунда на драфте НХЛ 2026 года (общие 26-й и 92-й) и условный пик 1-го раунда на драфте-2028 (если он будет в топ-10, то перенесется на другой год).

25-летний Дорофеев, ставший лучшим снайпером «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 (37 шайб в 82 играх – личный рекорд), вскоре может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Кэпхит россиянина по 2-летнему контракту, подписанному 1 июля 2024 года, составляет 1,835 миллиона долларов.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь .