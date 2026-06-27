«Торонто» взял Маккенну под 1-м номером на драфте НХЛ. Джастин Бибер объявил о выборе форварда, обвиняемого в нападении на мужчину возле бара

«Торонто» взял Маккенну под 1-м номером на драфте НХЛ, Джастин Бибер объявил.

«Торонто » выбрал форварда Гэвина Маккенну под 1-м номером на драфте НХЛ .

О том, что «Лифс» выбрали 18-летнего канадца, объявил канадский поп-исполнитель Джастин Бибер.

Ранее канадский клуб выиграл лотерею за общий первый выбор при 8,5% шансов на успех и поднялся с 5-й позиции на 1-ю.

Минувший сезон Маккенна провел в NCAA – студенческой лиге США. На его счету 51 (15+36) очко в 35 играх за команду университета Пенсильвании при полезности минус 7.

Также он стал бронзовым призером МЧМ-2026 в составе сборной Канады – 14 (4+10) очков в 7 играх на турнире.

В сезоне-2024/25 Маккенна был признан игроком года в Канадской хоккейной лиге. Он набрал 129 (41+88) очков в 56 играх в регулярном чемпионате WHL за «Медисин Хэт», в плей-офф добавил 38 (9+29) баллов в 16 матчах и помог команде выиграть чемпионство.

В январе этого года Гэвин побил 21-летнего мужчину возле бара и нанес ему травмы лица. Хоккеисту были предъявлены обвинения в нападении, хулиганстве и харассменте.

При этом от матчей своей команды он отстранен не был. В начале июня судебное слушание по делу Маккенны в очередной раз было перенесено.

Фото: сайт НХЛ.

Часто ли первые номера драфта берут Кубок Стэнли? Реже, чем можно подумать