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  4. Ротенберг о смерти Сергея Иванова: «Пример настоящего патриота, служба Родине была его призванием. Он внес вклад в развитие баскетбола, переживал за хоккейную сборную»

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Ротенберг о смерти Сергея Иванова: «Пример настоящего патриота, служба Родине была его призванием. Он внес вклад в развитие баскетбола, переживал за хоккейную сборную»
Ротенберг о смерти Иванова: он служил Родине, искренне болел за российский спорт.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о смерти Сергея Иванова.

Бывший министр обороны России, руководитель администрации президента и спецпредставитель президента РФ ушел из жизни в возрасте 73 лет. Политик был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов – бывший Министр Обороны России, Руководитель Администрации Президента РФ.

Сергей Борисович всю свою жизнь положил на служение Родине. Он был примером настоящего патриота, человека для которого служба Родине была настоящим призванием.

Мне довелось быть лично знакомым с Сергеем Борисовичем, и для меня он навсегда запомнится человеком исключительно опытным, рассудительным, обладающим широким объемом знаний в различных областях, которые он применял на местах своей службы и работы и всегда переживал за нашу Родину.

Сергей Борисович запомнится нам как человек, увлеченный и искренне болеющий за российский спорт. Стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие российского баскетбола.

Сергей Борисович всегда переживал за хоккейную сборную России и радовался успехам национальной команды. Много внимания уделял командам системы ЦСКА в различных видах спорта.

Самые искреннее соболезнования, семье, друзьям и близким Сергея Борисовича. Он навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах 🙏», – написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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