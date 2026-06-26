ХК ЦСКА о смерти Сергея Иванова: большая потеря для армейской семьи.

ЦСКА отреагировал на смерть Сергея Иванова.

Иванов – бывший министр обороны России, экс-руководитель администрации президента и спецпредставитель президента РФ. Он возглавлял Единую лигу ВТБ с момента ее основания в 2008 году и до 2014-го, после чего стал почетным президентом.

«Наша армейская семья понесла большую потерю.



На 74-м году жизни ушел из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов.



Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, поддерживая армейский клуб во всех видах спорта. Несмотря на большую занятость государственными делами, он находил время на развитие и популяризацию спорта в нашей стране.



Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», – говорится в заявлении москвичей.