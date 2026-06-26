ЦСКА отреагировал на смерть Сергея Иванова.
Иванов – бывший министр обороны России, экс-руководитель администрации президента и спецпредставитель президента РФ. Он возглавлял Единую лигу ВТБ с момента ее основания в 2008 году и до 2014-го, после чего стал почетным президентом.
«Наша армейская семья понесла большую потерю.
На 74-м году жизни ушел из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, поддерживая армейский клуб во всех видах спорта. Несмотря на большую занятость государственными делами, он находил время на развитие и популяризацию спорта в нашей стране.
Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», – говорится в заявлении москвичей.
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