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  4. Робертсон отказался от 15 млн долларов в год по 8-летнему контракту с «Сиэтлом». «Даллас» мог получить 7-й выбор на драфте НХЛ

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Робертсон отказался от 15 млн долларов в год по 8-летнему контракту с «Сиэтлом». «Даллас» мог получить 7-й выбор на драфте НХЛ
Джейсон Робертсон отказал «Сиэтлу».

«Сиэтл» сделал предложение о контракте нападающему «Далласа» Джейсону Робертсону, но получил отказ.

«Кракен» получил разрешение на переговоры с 26-летним форвардом и предложил ему 15 миллионов долларов в год по соглашению на 8 лет.

Американец ответил отказом.

Сообщается, что до получения разрешения обе команды договорились об обмене, который включал в себя седьмой выбор «Сиэтла» в первом раунде драфта НХЛ-2026.

Робертсон находится в статусе ограниченно свободного агента. У него истек контракт с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год, подписанный в 2022 году.

В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) баллов в 6 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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Драфт НХЛ

Комментарии

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Все таки не договорились. Писали , что Даллас предложил 12 миллионов Джей Робу .
Ну что Кайл вперёд :)
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