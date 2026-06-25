На Никишина претендуют минимум 6 команд, к защитнику «Каролины» большой интерес на рынке (Даррен Дрегер)

Минимум 6 команд НХЛ претендуют на Александра Никишина.

Как минимум шесть клубов НХЛ претендуют на защитника Александра Никишина .

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Ранее появилась информация о том, что «Каролина » рассматривает возможность обмена Никишина.

«Сильный интерес на рынке к Александру Никишину. Минимум 6 команд входят в число претендентов.

Как потенциальный ограниченно свободный агент, его требования к контракту явно являются важным фактором», – написал Дрегер.

В этом году защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.

24-летний Никишин провел первый полноценный сезон в НХЛ . У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.