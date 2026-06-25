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  4. На Никишина претендуют минимум 6 команд, к защитнику «Каролины» большой интерес на рынке (Даррен Дрегер)

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На Никишина претендуют минимум 6 команд, к защитнику «Каролины» большой интерес на рынке (Даррен Дрегер)
Минимум 6 команд НХЛ претендуют на Александра Никишина.

Как минимум шесть клубов НХЛ претендуют на защитника Александра Никишина.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина.

«Сильный интерес на рынке к Александру Никишину. Минимум 6 команд входят в число претендентов.

Как потенциальный ограниченно свободный агент, его требования к контракту явно являются важным фактором», – написал Дрегер.

В этом году защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.

24-летний Никишин провел первый полноценный сезон в НХЛ. У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
logoАлександр Никишин
logoДаррен Дрегер
logoвозможные переходы
logoНХЛ
logoКаролина

Комментарии

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Как минимум надо было написать 6 раз
Айзерману не спать!
ОтветМБ14
Айзерману не спать!
Зачем он Айзерману? Это же не сбитый летчик сильно за 30
Потенциал у этого везунчика есть, может стать топовым защитником лиги, если попадёт в свою команду к своему тренеру...
К Куперу его.
Ответlus
К Куперу его.
Кучеров его бы прокачал, эх, эх, мечты
Хочу его в Детройте увидеть
в Сан-Хосе бы его, там точно пригодится
Ходят прямо упорные слухи про проработку обмена на Веренски с доплатой со стороны Кейнс
Как я и писал, Каролине нужен центр во вторую тройку. Станковен — всё же край, да и мелкий для центра, и на точке слабый.
Теперь нужно определить клубы, кто готов отдать центра топ-6 и кому нужен леворукий защитник топ-4.

Детройт — Ларкина. Нужен леворукий защ.
ЛА — Байфилд? Нужен леворукий защ.
Ванкувер — Петтерссон. Не горит, но не помешал бы леворукий защ.
Рейнджерс — Трочек. Нужен леворукий защ.
Бостон — Линхольм/Заха/Минтен. Нужен леворукий защ в пару к Маккэвою.

Из этих клубов вижу: ЛА, Рейнджерс, Бостон.

ЛА отпадает, так как, отдав Байфилда, сами останутся без центров.

Между Бостоном и Рейнджерс выбрал бы Рейнджерс.
Для Никишина — большой город, Шестеркин и Гавриков в раздевалке. При грамотном подходе команда уровня ПО.
Для Каролины — Трочек — идеальный центр для системы Бриндамора. Один из лучших на точке в НХЛ, силовая борьба и блоки. Игра в меньшинстве.
Для Трочека — игра в явном контендере.
Для Рейнджерс — укомплектованный ТОП-4:
Гавриков — Фокс
Никишин — Шнайдер
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