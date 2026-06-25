На Никишина претендуют минимум 6 команд, к защитнику «Каролины» большой интерес на рынке (Даррен Дрегер)

Как минимум шесть клубов НХЛ претендуют на защитника Александра Никишина.
Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина.
«Сильный интерес на рынке к Александру Никишину. Минимум 6 команд входят в число претендентов.
Как потенциальный ограниченно свободный агент, его требования к контракту явно являются важным фактором», – написал Дрегер.
В этом году защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.
24-летний Никишин провел первый полноценный сезон в НХЛ. У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.
Теперь нужно определить клубы, кто готов отдать центра топ-6 и кому нужен леворукий защитник топ-4.
Детройт — Ларкина. Нужен леворукий защ.
ЛА — Байфилд? Нужен леворукий защ.
Ванкувер — Петтерссон. Не горит, но не помешал бы леворукий защ.
Рейнджерс — Трочек. Нужен леворукий защ.
Бостон — Линхольм/Заха/Минтен. Нужен леворукий защ в пару к Маккэвою.
Из этих клубов вижу: ЛА, Рейнджерс, Бостон.
ЛА отпадает, так как, отдав Байфилда, сами останутся без центров.
Между Бостоном и Рейнджерс выбрал бы Рейнджерс.
Для Никишина — большой город, Шестеркин и Гавриков в раздевалке. При грамотном подходе команда уровня ПО.
Для Каролины — Трочек — идеальный центр для системы Бриндамора. Один из лучших на точке в НХЛ, силовая борьба и блоки. Игра в меньшинстве.
Для Трочека — игра в явном контендере.
Для Рейнджерс — укомплектованный ТОП-4:
Гавриков — Фокс
Никишин — Шнайдер