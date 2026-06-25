  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Росстандарт утвердил ГОСТ с требованиями к хоккейной экипировке: «Должна быстро и легко регулироваться, надежно прилегать к защищаемой части головы или тела»

0
Росстандарт утвердил ГОСТ на хоккейную экипировку: «Должна быстро и легко регулироваться, надежно прилегать к защищаемой части головы или тела»
Росстандарт утвердил ГОСТ с требованиями к хоккейной экипировке.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ с требованиями к защитной хоккейной экипировке. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Стандарт устанавливает термины и их определения, требования к эргономике, безопасности, маркировке, а также информации изготовителя.

Согласно ГОСТу, экипировка должна быстро и легко регулироваться, надежно прилегать к защищаемой части головы или тела. Во время использования экипировка должна оставаться на месте и позволять пользователю выполнять движения, не иметь выступы и шероховатости, которые могут вызвать раздражение кожи, болевые ощущения или травму.

Все материалы и комплектующие изделия должны быть совместимы между собой, не причинять вреда при контакте с деталями экипировки, быть устойчивыми к воздействию пота, туалетным принадлежностям или чистящим средствам.

Экипировка должна быть изготовлена таким образом, чтобы не причинять вред не только самому пользователю, но и другим участникам игрового или тренировочного процесса.

ГОСТ вводится взамен стандарта, действовавшего с 2021 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
ТАСС
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фарм «Торпедо» приостановил работу из-за возросших в 2 раза затрат на его содержание. Нижегородцы будут сотрудничать с «Дизелем»
вчера, 09:10
Гальченюк внесен в базу «Миротворца». Форварду «Спартака» вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
16 июня, 07:22
Вайсфельд о корректировке правил в КХЛ: «Если смотрите пересечение линии ворот, посмотрите уже и на предмет атаки вратаря. Логичное изменение»
9 июня, 20:46
Рекомендуем
Главные новости
Бабаев о Кузнецове: «Лучший центр в КХЛ, сомнений нет. Все боятся бытовых вопросов, что он чуть ли не алкоголик. Алкоголик не может набирать очко за игру – это невозможно»
30 минут назад
Макдэвид, Селебрини, Хеллибак, Айкел, Ахо, Слэвин и Куинн Хьюз – претенденты на приз хоккеисту года по версии ИИХФ
43 минуты назад
Плющев о критике его слов про Скудру ветеранами «Спартака»: «Ковалев и Кравчук были уволены и оказались на улице. Я бы понял, если бы под защиту взяли их. Какие титулы есть у Скудры?»
сегодня, 08:15
Кравчук о Бобровском: «Он готов играть до 45 лет – суперпрофессионал, который знает и чувствует свое тело. Его запросы вполне понятны»
сегодня, 07:45
ЛеБрюн о переговорах «Далласа» с Робертсоном: «Далеки от завершения, но стороны хотят попытаться еще раз. Клуб продолжает принимать звонки»
сегодня, 07:28
Уилсон о будущем Овечкина: «Я позвонил ему на днях, но он в Турции на отдыхе. Я сказал: «Поговорим о хоккее позже. Наслаждайся временем с семьей»
сегодня, 06:45
«Нэшвилл» обменял Свечкова и Л’Эро в «Колорадо» на Друри, Брэдли и пик в 3-м раунде драфта-2029
сегодня, 06:20
У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк
сегодня, 03:58
Генменеджер «Вашингтона»: «Так год за годом доказывает эффективность как бомбардир и продуктивный атакующий хоккеист. Он окажет значительное влияние на команду»
сегодня, 03:46
«Баффало» подписал 7-летний контракт с Бенсоном с зарплатой 7,5 млн долларов в год
сегодня, 03:34
Ко всем новостям
Последние новости
Кайру о переходе в «Вашингтон»: «Они настаивали на моем обмене – это было приятно. Потребовался день, чтобы принять решение. Мне предстоит многое доказать в следующем сезоне»
17 минут назад
Макмайкл об обмене из «Вашингтона»: «Достижения Овечкина – самые яркие воспоминания. Быть там, когда он побил рекорд Гретцки – нечто особенное»
сегодня, 08:01
«Каролина» подписала односторонний контракт с Вялимяки. Защитник провел сезон в АХЛ, восстанавливаясь после разрыва «крестов»
сегодня, 06:58
«Виннипег» продлил контракт с Росеном на 2 года. Форвард перешел из «Баффало» по ходу регулярки
сегодня, 06:30
Провольнев о том, были ли отношения Спронга с Коваленко напряженными: «На то двери и закрытые, чтобы все оставалось внутри команды. Ничего особенного не было – обычный рабочий процесс»
вчера, 17:49
Дементьев о возможном уходе Бобровского из «Флориды»: «Даже Гретцки сменил много команд. Главное, чтобы нашелся клуб, который по достоинству может оценить вклад Сергея»
вчера, 17:38
«Барыс» прекратил сотрудничество с Мухаметовым по соглашению сторон
вчера, 16:53
Крикунов об Овечкине: «Он продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст. Если следишь за собой, можешь играть хоть до 45 лет, сейчас это возможно»
вчера, 15:56
Алексей Красиков: «Георгиев жаждет вернуться в НХЛ, будет пробовать все варианты. Сейчас он ведет переговоры с несколькими командами в Северной Америке»
вчера, 14:59
Максим Рыбин: «Аймурзин будет хорошим усилением для СКА. Но вместе с тем это будет большая потеря для «Северстали», у них много чего строилось на Даниле»
вчера, 14:48