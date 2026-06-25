У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк

У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке.

У «Вашингтона » осталось 12,7 миллиона долларов в платежной ведомости после переходов Джордана Кайру и Алекса Така .

На данный момент «Кэпиталс» заполнили платежку на 91,2 миллиона долларов.

Ранее клуб выменял Кайру (8,125 млн долларов в год) и Така (10,5 млн долларов в год).

Без контрактов по-прежнему остаются нападающие Александр Овечкин , Брэндон Дьюхэйм, Хендрикс Лапьер, а также защитник Тревор ван Римсдайк.