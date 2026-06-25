У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк
У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке.
У «Вашингтона» осталось 12,7 миллиона долларов в платежной ведомости после переходов Джордана Кайру и Алекса Така.
На данный момент «Кэпиталс» заполнили платежку на 91,2 миллиона долларов.
Ранее клуб выменял Кайру (8,125 млн долларов в год) и Така (10,5 млн долларов в год).
Без контрактов по-прежнему остаются нападающие Александр Овечкин, Брэндон Дьюхэйм, Хендрикс Лапьер, а также защитник Тревор ван Римсдайк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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З.Ы. Получается что Овечкин не больше 6
Ларкин был бы мега взять. Но инсайдеры пишут что Вашингтон не входит в список клманд куда он готов перейти.если только ход конем его меняют в команду куда он хочет. И оттуда отправляют в Вашингтон.и Вашики готовы к походу за КС. Ндась мечты мечты. Где ваша сладость....