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  4. У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк

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У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк
У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке.

У «Вашингтона» осталось 12,7 миллиона долларов в платежной ведомости после переходов Джордана Кайру и Алекса Така.

На данный момент «Кэпиталс» заполнили платежку на 91,2 миллиона долларов.

Ранее клуб выменял Кайру (8,125 млн долларов в год) и Така (10,5 млн долларов в год).

Без контрактов по-прежнему остаются нападающие Александр Овечкин, Брэндон Дьюхэйм, Хендрикс Лапьер, а также защитник Тревор ван Римсдайк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoБрэндон Дьюхэйм
logoТревор ван Римсдайк
logoДжордан Кайру
logoАлекс Так
logoНХЛ
logoХендрикс Лапьер

Комментарии

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Макмайкл не подписан? А я думал, что его в обмене Кайру использовали
Главное макмайкла успеть подписать😀
Макмайкла обменяли , но все равно его надо подписывать ? Если менеджмент Вашингтона сможет это сделать и сломать матрицу , признаю их окончательно. Но есть ощущение, что решать вопрос с контрактом ММ , будет всё таки Сент Луис
Овечкину меньше 5 лямов дадут?
На правом фланге атаки Вашингтона теперь Так за 10.5, Кайру за 8.125, Вилсон за 6.5 и Леонард которого надо продлевать и меньше чем за 7 он даже разговаривать не станет :)
Критично нужен профильный правый защитник в основной состав, иначе придется играть Макилратом и Чесли. Тем более что травмирован Сандин, а он единственный более-менее универсальный защитник, который может играть на обоих краях. Причем на этого защитника тратить можно не более 4, 5 самый максимум. Или Ван Римсдайка продлевать, или на рынке искать. Оставшиеся деньги на Овечкина и Дюхейма. Лапьер очевидно на выход. Ну и эти подписания означают, что 99% Протас-младший в основном составе и Мирошниченко не обменивается. Иначе платежки не хватит.
З.Ы. Получается что Овечкин не больше 6
Ответnnp165
Критично нужен профильный правый защитник в основной состав, иначе придется играть Макилратом и Чесли. Тем более что травмирован Сандин, а он единственный более-менее универсальный защитник, который может играть на обоих краях. Причем на этого защитника тратить можно не более 4, 5 самый максимум. Или Ван Римсдайка продлевать, или на рынке искать. Оставшиеся деньги на Овечкина и Дюхейма. Лапьер очевидно на выход. Ну и эти подписания означают, что 99% Протас-младший в основном составе и Мирошниченко не обменивается. Иначе платежки не хватит. З.Ы. Получается что Овечкин не больше 6
Лапьера скорее всего продлят за еду, ТВР вряд ли больше старого контракта за 3 - на Овечкина около 8 остается.
Ответnnp165
Критично нужен профильный правый защитник в основной состав, иначе придется играть Макилратом и Чесли. Тем более что травмирован Сандин, а он единственный более-менее универсальный защитник, который может играть на обоих краях. Причем на этого защитника тратить можно не более 4, 5 самый максимум. Или Ван Римсдайка продлевать, или на рынке искать. Оставшиеся деньги на Овечкина и Дюхейма. Лапьер очевидно на выход. Ну и эти подписания означают, что 99% Протас-младший в основном составе и Мирошниченко не обменивается. Иначе платежки не хватит. З.Ы. Получается что Овечкин не больше 6
Критично нужен центр в топ -6.именно критично.но нет такого на рынке
Ларкин был бы мега взять. Но инсайдеры пишут что Вашингтон не входит в список клманд куда он готов перейти.если только ход конем его меняют в команду куда он хочет. И оттуда отправляют в Вашингтон.и Вашики готовы к походу за КС. Ндась мечты мечты. Где ваша сладость....
Ух ты, получается угадал, когда ещё в апреле писал, что Овечкин подпишется на нечто среднее между 10 мультами и минималкой 🤔
Так Макмайкла обменяли, нет 🤦🏻‍♂️
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