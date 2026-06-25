«Баффало» обменял Така в «Вашингтон». Зарплата форварда по новому контракту – 10,5 млн долларов в год

Алекс Так перешел в «Вашингтон» из «Баффало».

«Вашингтон» выменял 30-летнего нападающего Алекса Така у «Баффало».

«Сэйбрс» получили взамен выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2027 и форварда Давида Кемпфа .

Перед обменом «Баффало » подписал новый 8-летний контракт с Таком с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год. Этот договор перешел в платежную ведомость «Кэпиталс». Форвард в это межсезонье мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

По прошлому договору американец зарабатывал 4,75 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Так набрал 66 (33+33) очков при полезности «плюс 24» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 7 (4+3) баллов при полезности «0» в 13 играх.

Кемпф перешел в «Вашингтон » по ходу минувшего сезона и сыграл два матча за команду в регулярном чемпионате.