  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Баффало» обменял Така в «Вашингтон». Зарплата форварда по новому контракту – 10,5 млн долларов в год

0
«Баффало» обменял Така в «Вашингтон». Зарплата форварда по новому контракту – 10,5 млн долларов в год
Алекс Так перешел в «Вашингтон» из «Баффало».

«Вашингтон» выменял 30-летнего нападающего Алекса Така у «Баффало».

«Сэйбрс» получили взамен выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2027 и форварда Давида Кемпфа.

Перед обменом «Баффало» подписал новый 8-летний контракт с Таком с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год. Этот договор перешел в платежную ведомость «Кэпиталс». Форвард в это межсезонье мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

По прошлому договору американец зарабатывал 4,75 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Так набрал 66 (33+33) очков при полезности «плюс 24» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 7 (4+3) баллов при полезности «0» в 13 играх.

Кемпф перешел в «Вашингтон» по ходу минувшего сезона и сыграл два матча за команду в регулярном чемпионате.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
logoАлекс Так
logoДавид Кемпф
logoНХЛ
logoБаффало
переходы
logoВашингтон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Нормально усилился Вашингтон :)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» выменял Кайру у «Сент-Луиса», отдав Макмайкла, Йестрина и общий 16-й выбор на драфте НХЛ-2026
вчера, 05:01
Рекомендуем
Главные новости
Хаукеланн о переходе в «Трактор»: «Не хотел бы вдаваться в политические вопросы. Решение связано прежде всего с моей карьерой хоккеиста»
сегодня, 00:35
«Коламбус» и Веренски обсудят будущее после драфта. Защитник не подавал запрос на обмен (Эллиотт Фридман)
вчера, 23:18
Глотов не может покинуть «Трактор» из-за разногласий по неустойке. Обмен в СКА под угрозой срыва («Сила Спорта»)
вчера, 22:51
Хаукеланн о переходе в «Трактор»: «Понимал, что это вызовет реакцию. Решение далось нелегко. После ЧМ ждал предложения из НХЛ, но оно не поступило. КХЛ – одна из лучших лиг в мире»
вчера, 19:58
Красковский перейдет в «Торпедо» из «Локомотива». Зарплата – около 35 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
вчера, 19:43
Форвард «Флориды» Грир намерен выйти на рынок свободных агентов (Пьер ЛеБрюн)
вчера, 19:30
«Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина (Даррен Дрегер)
вчера, 19:16
«Нефтехимик» подписал контракт с Петуниным на год
вчера, 18:59
Белорус Гончаров вошел в число кандидатов на пост главы ИИХФ. Бржиза, Райндль, Бах-Нильсен, Гонсалес, Хечуашвили, Оморканов и Раковец тоже претендуют на должность
вчера, 18:53
Козлов о роли Шипачева: «Первые два звена, скоро будем партнеров ему подбирать. Вадим может вывести ребят на новый уровень, мы взяли его как одного из лидеров»
вчера, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Провольнев о том, были ли отношения Спронга с Коваленко напряженными: «На то двери и закрытые, чтобы все оставалось внутри команды. Ничего особенного не было – обычный рабочий процесс»
вчера, 17:49
Дементьев о возможном уходе Бобровского из «Флориды»: «Даже Гретцки сменил много команд. Главное, чтобы нашелся клуб, который по достоинству может оценить вклад Сергея»
вчера, 17:38
«Барыс» прекратил сотрудничество с Мухаметовым по соглашению сторон
вчера, 16:53
Крикунов об Овечкине: «Он продолжает держать отличный уровень, нет смысла обсуждать его возраст. Если следишь за собой, можешь играть хоть до 45 лет, сейчас это возможно»
вчера, 15:56
Алексей Красиков: «Георгиев жаждет вернуться в НХЛ, будет пробовать все варианты. Сейчас он ведет переговоры с несколькими командами в Северной Америке»
вчера, 14:59
Максим Рыбин: «Аймурзин будет хорошим усилением для СКА. Но вместе с тем это будет большая потеря для «Северстали», у них много чего строилось на Даниле»
вчера, 14:48
Гуслистов подписал контракт с «Сочи» на год
вчера, 14:11
Генменеджер «Амура» о переходе Лихачева: «Наконец-то закрыли долгожданную сделку. Он будет одним из ключевых игроков нашей новой команды»
вчера, 13:59
Андрей Назаров: «Кузнецов – большой мастер. Он поможет любому клубу КХЛ, нигде не станет лишним. Женя еще не сказал своего последнего слова»
вчера, 13:12
Райлли дал «Торонто» список из 4 команд на Западе, куда готов перейти (Даррен Дрегер)
вчера, 10:58