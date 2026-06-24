Беттмэн о клубах в Атланте и Аризоне: «Мы ведем множество обсуждений, но они должны достичь определенного уровня, прежде чем можно будет понять, сработает ли это»

Гэри Беттмэн высказался о ситуации с возможным расширением НХЛ.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о ситуации с возможным расширением лиги.

Ранее НХЛ объявила о запуске 6-месячного процесса оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином.

В ходе этого процесса предстоит определить, какой из техасских рынков больше всего подходит для создания команды НХЛ – Хьюстон или Остин. В случае положительного решения Совета управляющих новый клуб может стать 33-м участником НХЛ.

Беттмэн рассказал, что Совет управляющих также обсуждал возможность расширения лиги в Атланте и Аризоне, но семья Фридкин, которая хочет создать новый клуб в Техасе, продвинулась дальше всех.

«Мы ведем множество обсуждений, но они должны достичь определенного уровня, прежде чем можно будет создать основу для того, чтобы понять, сработает ли это.

Это не исключает и не подтверждает возможность расширения в Атланте или Аризоне, это просто означает, что они идут немного другим путем. Завтра мы можем проснуться, и они скажут: «Знаете что, это выглядит так хорошо, что мы хотим сделать то же самое», – сказал Беттмэн.

Friedkin Group о работе с НХЛ над проектом 2-го клуба в Техасе: «Рады, что процесс наконец начался. Хьюстон и Остин обладают особенностями, которые обеспечат новой команде огромный успех»