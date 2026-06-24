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  4. Беттмэн о клубах в Атланте и Аризоне: «Мы ведем множество обсуждений, но они должны достичь определенного уровня, прежде чем можно будет понять, сработает ли это»

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Беттмэн о клубах в Атланте и Аризоне: «Мы ведем множество обсуждений, но они должны достичь определенного уровня, прежде чем можно будет понять, сработает ли это»
Гэри Беттмэн высказался о ситуации с возможным расширением НХЛ.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о ситуации с возможным расширением лиги.

Ранее НХЛ объявила о запуске 6-месячного процесса оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином.

В ходе этого процесса предстоит определить, какой из техасских рынков больше всего подходит для создания команды НХЛ – Хьюстон или Остин. В случае положительного решения Совета управляющих новый клуб может стать 33-м участником НХЛ.

Беттмэн рассказал, что Совет управляющих также обсуждал возможность расширения лиги в Атланте и Аризоне, но семья Фридкин, которая хочет создать новый клуб в Техасе, продвинулась дальше всех.

«Мы ведем множество обсуждений, но они должны достичь определенного уровня, прежде чем можно будет создать основу для того, чтобы понять, сработает ли это.

Это не исключает и не подтверждает возможность расширения в Атланте или Аризоне, это просто означает, что они идут немного другим путем. Завтра мы можем проснуться, и они скажут: «Знаете что, это выглядит так хорошо, что мы хотим сделать то же самое», – сказал Беттмэн.

Friedkin Group о работе с НХЛ над проектом 2-го клуба в Техасе: «Рады, что процесс наконец начался. Хьюстон и Остин обладают особенностями, которые обеспечат новой команде огромный успех»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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Комментарии

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На самом деле, 32 команды - это потолок. Всё по фэн-шую - 4 дивизиона по 8 команд.
Как многие заметили, что УЖЕ как-будто не хватает качественных игроков. Тот же 2-ой центр в НХЛ в дефиците уже не первый год.
Да и если увеличивать число команд, то сохранить количество в каждом дивизионе, а это еще плюс 4 команды, логичнее бы смотрелось.
Хьюстон, Квебек, Атланта, Аризона.
ОтветShab88
На самом деле, 32 команды - это потолок. Всё по фэн-шую - 4 дивизиона по 8 команд. Как многие заметили, что УЖЕ как-будто не хватает качественных игроков. Тот же 2-ой центр в НХЛ в дефиците уже не первый год. Да и если увеличивать число команд, то сохранить количество в каждом дивизионе, а это еще плюс 4 команды, логичнее бы смотрелось. Хьюстон, Квебек, Атланта, Аризона.
34 будут делать в итоге, по слухам. А вообще нечетное количество недавно было до Сиэтла, и ниче)
ОтветGarikus89
34 будут делать в итоге, по слухам. А вообще нечетное количество недавно было до Сиэтла, и ниче)
Есди делать больше 32 команд, то нужно делать плей-инн, иначе в плов будет выходить мешьше команд, чем вылетать
Бэттмену нужно в Атланте и Аризоне памятники поставить. Такое упорство в желании создать там команды после двух фиаско и там и там - достойно восхищения)))
ОтветVixy11
Бэттмену нужно в Атланте и Аризоне памятники поставить. Такое упорство в желании создать там команды после двух фиаско и там и там - достойно восхищения)))
Ты думаешь, он фанат этих штатов?) Там просто отличные тв рынки)
33 команды нормально, 3 конференции по 11 команд) по 5 в ПО от каждой, последняя уайлд кард по общей таблице) И календарь норм, внутри Конфы по 4 - 40, со всеми остальными по 2 - 44, итого 84)
Не благодари Бэттмен)))
32 команды - оптимальный вариант. Лучше перевезти существующие команды в место поперспективней.
А что, в Атланте и Финиксе уже нет команд? Я просто за НХЛ не слежу особо. Знаю, что в Вегасе теперь есть команда, а ещё вроде в Сиэттле и Юте.
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