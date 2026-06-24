Беттмэна не беспокоит, что в НХЛ может быть 33 команды: «Дело не в симметрии, а во влиянии расширения на силу лиги. Южный Техас – крупный рынок в масштабах всей страны»

Гэри Беттмэн не беспокоится о том, что в НХЛ может быть 33 команды.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что его не беспокоит ситуация с возможным нечетным числом команд в лиге в случае создания второго клуба в Техасе .

Лига объявила о запуске 6-месячного процесса оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином.

В случае положительного решения Совета управляющих новый клуб из Хьюстона или Остина может стать 33-м участником НХЛ.

«Я не думаю, что при расширении дело обязательно должно сводиться к симметрии. Расширяться нужно только тогда, когда это имеет смысл и улучшает то, что уже есть в лиге.

Возможное расширение зависит от владельца, рынка, арены и влияния на силу лиги. Если с первыми тремя пунктами все хорошо, вы спросите себя, как это повлияет на силу лиги. Южный Техас – это крупный рынок в масштабах всей страны», – заявил Беттмэн.