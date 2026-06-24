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  4. Беттмэна не беспокоит, что в НХЛ может быть 33 команды: «Дело не в симметрии, а во влиянии расширения на силу лиги. Южный Техас – крупный рынок в масштабах всей страны»

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Беттмэна не беспокоит, что в НХЛ может быть 33 команды: «Дело не в симметрии, а во влиянии расширения на силу лиги. Южный Техас – крупный рынок в масштабах всей страны»
Гэри Беттмэн не беспокоится о том, что в НХЛ может быть 33 команды.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что его не беспокоит ситуация с возможным нечетным числом команд в лиге в случае создания второго клуба в Техасе

Лига объявила о запуске 6-месячного процесса оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином. 

В случае положительного решения Совета управляющих новый клуб из Хьюстона или Остина может стать 33-м участником НХЛ. 

«Я не думаю, что при расширении дело обязательно должно сводиться к симметрии. Расширяться нужно только тогда, когда это имеет смысл и улучшает то, что уже есть в лиге.

Возможное расширение зависит от владельца, рынка, арены и влияния на силу лиги. Если с первыми тремя пунктами все хорошо, вы спросите себя, как это повлияет на силу лиги. Южный Техас – это крупный рынок в масштабах всей страны», – заявил Беттмэн. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
бизнес
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Комментарии

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Дело не в симметрии, а дело в деньгах )
начинайте строить арену в хьюстоне. название - хьюстон аэрос
ОтветJamie Redknapp
начинайте строить арену в хьюстоне. название - хьюстон аэрос
Хьюстон Проблемс
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