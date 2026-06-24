НХЛ рассмотрит возможность создания 2-й команды в Техасе. The Friedkin Group, владеющая «Ромой» и «Эвертоном», может вложить 3,5 млрд долларов в проект в Хьюстоне или Остине

НХЛ рассмотрит возможность создания 2-й команды в Техасе.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе.

Будет запущен 6-месячный процесс оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой миллиардером Дэном Фридкином.

В ходе этого процесса предстоит определить, какой из техасских рынков больше всего подходит для создания команды НХЛ – Хьюстон или Остин. При этом обоим городам требуется строительство новой арены.

В случае положительного решения Совета управляющих общая сумма вложений семьи Фридкин в проект составит около 3,5 миллиарда долларов – сюда включен как вступительный взнос в лигу, так и стоимость арены.

The Friedkin Group также владеет футбольными клубами в Европе – итальянской «Ромой» и английским «Эвертоном».

Беттмэн также отметил, что у «Далласа » нет территориальных прав в Техасе, которые могли бы помешать лиге добавить команду из Хьюстона или Остина.

Второй клуб из Техаса может стать 33-й командой НХЛ. За последние 10 лет в лигу вступили «Вегас» и «Сиэтл», еще одной новой франшизой стала «Юта», заменившая выбывшую «Аризону».