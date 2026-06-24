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  4. НХЛ рассмотрит возможность создания 2-й команды в Техасе. The Friedkin Group, владеющая «Ромой» и «Эвертоном», может вложить 3,5 млрд долларов в проект в Хьюстоне или Остине

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НХЛ рассмотрит возможность создания 2-й команды в Техасе. The Friedkin Group, владеющая «Ромой» и «Эвертоном», может вложить 3,5 млрд долларов в проект в Хьюстоне или Остине
НХЛ рассмотрит возможность создания 2-й команды в Техасе.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе. 

Будет запущен 6-месячный процесс оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой миллиардером Дэном Фридкином. 

В ходе этого процесса предстоит определить, какой из техасских рынков больше всего подходит для создания команды НХЛ – Хьюстон или Остин. При этом обоим городам требуется строительство новой арены. 

В случае положительного решения Совета управляющих общая сумма вложений семьи Фридкин в проект составит около 3,5 миллиарда долларов – сюда включен как вступительный взнос в лигу, так и стоимость арены. 

The Friedkin Group также владеет футбольными клубами в Европе – итальянской «Ромой» и английским «Эвертоном». 

Беттмэн также отметил, что у «Далласа» нет территориальных прав в Техасе, которые могли бы помешать лиге добавить команду из Хьюстона или Остина. 

Второй клуб из Техаса может стать 33-й командой НХЛ. За последние 10 лет в лигу вступили «Вегас» и «Сиэтл», еще одной новой франшизой стала «Юта», заменившая выбывшую «Аризону». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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Комментарии

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Лучше в Остине, сразу есть идеальное название для команды - Austin Powers :)
ОтветГаборик
Лучше в Остине, сразу есть идеальное название для команды - Austin Powers :)
Хьюстон Проблемс тоже неплохо, хотя город хороший, зелёный.. Уж куда лучше западных портлендов и сакраменто с бомжами..
Да хватит уже команд. И так перебор..
ОтветКоршунов-73
Да хватит уже команд. И так перебор..
а вы хотели бы как до 1967?)) все равно бостону это не очень помогло бы))
ОтветJamie Redknapp
а вы хотели бы как до 1967?)) все равно бостону это не очень помогло бы))
Я считаю, что 24 было идеальное количество, ну или хотя бы 28.. А Бостон.. Что ж это отдельный разговор)
ну какой остин)), в хьюстоне будет суперуспешная франшиза солнечного пояса, не надо так долго ждать. наоборот, добавить для баланса 34-ю команду, вроде атланта собиралась в лигу, было бы классно посмотреть
Тогда кого то туда придётся перевозить на западе. Меняше всего выручки у виннипега.
Ответoberkorn
Тогда кого то туда придётся перевозить на западе. Меняше всего выручки у виннипега.
Речь идет о расширении, а не переезде.
Хьюстон Беспилотникс
только зачем к глобальному потеплению что ли готовятся
В Арлингтоне нужно сделать, неплохой город, не крупный, конечно.
А что, Хьюстон очень крупная агломерация.
Предлагаю название для команды - Houston Sombreros. Но можно еще обыграть тако, тортилью, и прочие текилы
Идея хорошая, хоккею пора расширяться. Чем больше задействовано аудитории, тем больше влияния на рынок.
Еще одно дерби. Это всегда плюс в популярности любого вида спорта.
Больше вакансий для хоккеистов, в т. ч. наших. Осчастливятся еще пара-тройка наших отечественных семей.
Есть надежда на увеличение числа матчей.
Если что, я за Хьюстон.
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