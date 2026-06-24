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  4. «Вашингтон» выменял Кайру у «Сент-Луиса», отдав Макмайкла, Йестрина и общий 16-й выбор на драфте НХЛ-2026

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«Вашингтон» выменял Кайру у «Сент-Луиса», отдав Макмайкла, Йестрина и общий 16-й выбор на драфте НХЛ-2026
«Вашингтон» выменял форварда Джордана Кайру у «Сент-Луиса».

«Вашингтон» выменял форварда Джордана Кайру у «Сент-Луиса», отдав нападающих Коннора Макмайкла, Мильтона Йестрина и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026 (общий 16-й). 

Контракт 28-летнего Кайру с кэпхитом 8,125 миллиона долларов действует до завершения сезона-2030/31. 

Канадец провел 488 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 388 (168+210) очков. В плей-офф на его счету 28 игр и 13 (11+2) баллов. 

У 25-летнего Макмайкла истекает срок действия 2-летнего контракта с кэпхитом 2,1 млн долларов. Канадец может стать ограниченно свободным агентом. 

25-й номер драфта-2019 провел 315 матчей в регулярках НХЛ и набрал 154 (67+87) очка. В плей-офф – 18 игр и 8 (5+3) баллов. 

19-летний Йестрин был выбран «Кэпиталс» под общим 37-м номером на драфте-2025.

В минувшем сезоне швед играл за МОДО в Allsvenskan (2-м по статусу дивизионе Швеции) и набрал 24 (10+14) очка в 39 играх в регулярке. В плей-офф  – 4 (1+3) балла в 13 матчах. Также в его активе золотая медаль МЧМ-2026 (6 матчей без очков на турнире) и дебют в АХЛ за «Херши». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Вашингтона»
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Комментарии

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По-моему Вашингтон сильно переплатил
ОтветДима33
По-моему Вашингтон сильно переплатил
Им нужно усиление именно в этом году, здесь и сейчас. У Ови предполагается последний танец. Да и если Кайру выйдет на свои мощности, это будет хорошая сделка.
Рынок в этом году очень не очень, так что чтобы игрока выцепить из другой команды, который и обмен то не просил, нужно платить
Ну это хороший трейд, главное чтоб Гастрин не оказался новым Форсбергом:)
Ну наконец то дерево пристроили
А хват какой у Кейру как у Ови?
Плохой обмен на самом деле. На 3 года старше Макмайкла, показатели те же, зарплата в 4 раза выше. В игре если даже прибавит, то не настолько, чтобы так серьезно платить.
ОтветКино Музыка
Плохой обмен на самом деле. На 3 года старше Макмайкла, показатели те же, зарплата в 4 раза выше. В игре если даже прибавит, то не настолько, чтобы так серьезно платить.
Кайру и Макмайкл так-то игроки разных величин)
Ответhhlg
Кайру и Макмайкл так-то игроки разных величин)
Макмайкл на 6 в этом сезоне будет подписываться.
Да хоть на 8)
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