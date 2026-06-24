«Вашингтон» выменял Кайру у «Сент-Луиса», отдав Макмайкла, Йестрина и общий 16-й выбор на драфте НХЛ-2026

«Вашингтон» выменял форварда Джордана Кайру у «Сент-Луиса».

«Вашингтон » выменял форварда Джордана Кайру у «Сент-Луиса », отдав нападающих Коннора Макмайкла , Мильтона Йестрина и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026 (общий 16-й).

Контракт 28-летнего Кайру с кэпхитом 8,125 миллиона долларов действует до завершения сезона-2030/31.

Канадец провел 488 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 388 (168+210) очков. В плей-офф на его счету 28 игр и 13 (11+2) баллов.

У 25-летнего Макмайкла истекает срок действия 2-летнего контракта с кэпхитом 2,1 млн долларов. Канадец может стать ограниченно свободным агентом.

25-й номер драфта-2019 провел 315 матчей в регулярках НХЛ и набрал 154 (67+87) очка. В плей-офф – 18 игр и 8 (5+3) баллов.

19-летний Йестрин был выбран «Кэпиталс» под общим 37-м номером на драфте-2025.

В минувшем сезоне швед играл за МОДО в Allsvenskan (2-м по статусу дивизионе Швеции) и набрал 24 (10+14) очка в 39 играх в регулярке. В плей-офф – 4 (1+3) балла в 13 матчах. Также в его активе золотая медаль МЧМ-2026 (6 матчей без очков на турнире) и дебют в АХЛ за «Херши».