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  4. «Нью-Джерси» обменял Цыплакова и Немеца в «Калгари» на Морена, два пика в 1-м раунде драфта и один во 2-м

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«Нью-Джерси» обменял Цыплакова и Немеца в «Калгари» на Морена, два пика в 1-м раунде драфта и один во 2-м
«Нью-Джерси» обменял Шимона Немеца и Максима Цыплакова в «Калгари».

«Нью-Джерси» обменял защитника Шимона Немеца и форварда Максима Цыплакова в «Калгари».

Взамен «Девилс» получили два условных выбора в первом раунде драфта (пик «Вегаса» в 2027 или 2028 году и пик «Колорадо» в 2028 или 2029 году), выбор во втором раунде 2026 года (первоначально принадлежал «Рейнджерс» – 35-й номер) и защитника Этьена Морена.

В сезоне-2025/26 Немец провел 68 матчей и набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «минус 11».

В активе Цыплакова 4 (2+2) балла в 49 играх.

Морен провел в АХЛ 42 матча и набрал 7 (1+6) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нью-Джерси»
logoМаксим Цыплаков
logoНХЛ
logoНью-Джерси
logoШимон Немец
Этьен Морен
logoКалгари

Комментарии

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Что-то за Немеца отдали как за топ дэфа. Это ещё учитывать нужно что Цыплаков шёл как неликвид.
ОтветБелый офицер
Что-то за Немеца отдали как за топ дэфа. Это ещё учитывать нужно что Цыплаков шёл как неликвид.
пики то поздние. Считай второй раунд
ОтветХей-Хо, а ну пошли!
пики то поздние. Считай второй раунд
Все верно и на всякий случай защищенные топ 10 (пики Вегаса и Колорадо)
Цыплаков получается на драфт отказов пойти может ?
Ответbold
Цыплаков получается на драфт отказов пойти может ?
у него 1+1 за Джерси в 22 играх. тренировочный лагерь в Калгари ему дадут пройти, скорее всего. но КХЛ очень близко.
Ответbold
Цыплаков получается на драфт отказов пойти может ?
Думаю Конрой постарается встроить его в систему и если заиграет то сплавить за пики в дедлайн.
Комментарий удален пользователем
Ответgenius1986okla
Комментарий удален пользователем
Чо-то? Джерси просто не смогло бы любой оффер-шит повторить через неделю, вот и сплавили
Хм. Болельщики Девилз , что скажите ?
ОтветКамиль Мухаметшин
Хм. Болельщики Девилз , что скажите ?
Надежда, что ведется работа по сбору активов на трейд года - Хьюз???
Цена небольшая (Немец не заиграл в системе Джерси), а праворукий атакующий защитник это всегда товар дефицитный, хоть и рискованный (учитывая слабость в защите Немеца).
Но у Флеймс есть такой же Парехо (по талантливее). Придется обоих прикрывать защитными форвардами.

Немец хочет очень много денег, а Флеймс готовы платить (очень сложно заманить кого то в Калгари) и видимо подпишутся надолго в районе 8-9+млн обеим сторонам на радость.
ОтветAsd Asd_1117145151
Цена небольшая (Немец не заиграл в системе Джерси), а праворукий атакующий защитник это всегда товар дефицитный, хоть и рискованный (учитывая слабость в защите Немеца). Но у Флеймс есть такой же Парехо (по талантливее). Придется обоих прикрывать защитными форвардами. Немец хочет очень много денег, а Флеймс готовы платить (очень сложно заманить кого то в Калгари) и видимо подпишутся надолго в районе 8-9+млн обеим сторонам на радость.
Калгари может подписать Немеца только на 7 сезонов. Иначе надо было делать как Тампа с Торонто, когда сначала Тампа подписала Рэдиша на 8 сезонов, а уже потом обменяла его в Торонто.
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