«Нью-Джерси» обменял Цыплакова и Немеца в «Калгари» на Морена, два пика в 1-м раунде драфта и один во 2-м

«Нью-Джерси» обменял Шимона Немеца и Максима Цыплакова в «Калгари».

«Нью-Джерси » обменял защитника Шимона Немеца и форварда Максима Цыплакова в «Калгари».

Взамен «Девилс» получили два условных выбора в первом раунде драфта (пик «Вегаса» в 2027 или 2028 году и пик «Колорадо» в 2028 или 2029 году), выбор во втором раунде 2026 года (первоначально принадлежал «Рейнджерс» – 35-й номер) и защитника Этьена Морена.

В сезоне-2025/26 Немец провел 68 матчей и набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «минус 11».

В активе Цыплакова 4 (2+2) балла в 49 играх.

Морен провел в АХЛ 42 матча и набрал 7 (1+6) очков.