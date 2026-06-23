Ливо будет лицом сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и экипировке. Сообщалось, что он получит 50 млн рублей по коммерческому контракту

Нападающий Джош Ливо станет лицом сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и спортивной экипировке.
«Готовы поделиться важной новостью: Джошуа станет лицом «Спортивных сервисов», сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и спортивной экипировке. И еще одного нашего партнера из совсем другой сферы, пока это секрет.
Следите за обновлениями и все узнаете!» – говорится сообщении «Авангарда».
Напомним, 9 июня омский клуб объявил о контракте с Ливо на год. Сообщалось, что оклад игрока составит 20 млн рублей, еще 50 млн он получит по коммерческому контракту со спонсорами.
Напомним, со следующего сезона коммерческие контракты игроков не будут учитываться в платежной ведомости клуба. Лимит – 50 млн рублей на команду.
70 млн рублей в год – зарплата Ливо в «Авангарде». Часть контракта будет рекламной, Сопин заявил о переговорах «с двумя большими компаниями»
Гендиректор «Салавата» о 50 млн рублей на коммерческие контракты: «У нас хоккеисты – не рекламные лица. Это шаг для богатых клубов. Скоро будет две лиги – шесть команд и остальные»
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