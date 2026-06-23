  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Ливо будет лицом сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и экипировке. Сообщалось, что он получит 50 млн рублей по коммерческому контракту

0
Ливо будет лицом сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и экипировке. Сообщалось, что он получит 50 млн рублей по коммерческому контракту
Ливо станет лицом сабпроекта «Авангарда».

Нападающий Джош Ливо станет лицом сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и спортивной экипировке.

«Готовы поделиться важной новостью: Джошуа станет лицом «Спортивных сервисов», сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и спортивной экипировке. И еще одного нашего партнера из совсем другой сферы, пока это секрет.

Следите за обновлениями и все узнаете!» – говорится сообщении «Авангарда». 

Напомним, 9 июня омский клуб объявил о контракте с Ливо на год. Сообщалось, что оклад игрока составит 20 млн рублей, еще 50 млн он получит по коммерческому контракту со спонсорами.

Напомним, со следующего сезона коммерческие контракты игроков не будут учитываться в платежной ведомости клуба. Лимит – 50 млн рублей на команду.

70 млн рублей в год – зарплата Ливо в «Авангарде». Часть контракта будет рекламной, Сопин заявил о переговорах «с двумя большими компаниями»

Гендиректор «Салавата» о 50 млн рублей на коммерческие контракты: «У нас хоккеисты – не рекламные лица. Это шаг для богатых клубов. Скоро будет две лиги – шесть команд и остальные»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoДжош Ливо
маркетинг
бизнес
logoКХЛ
logoденьги
logoАвангард
logoстиль

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Прикольно будет если его обменяют или расторгнут через 1,5 месяца))
Подняли бы для всех потолок на 50 млн, и не надо лепить горбатого((
Для начала главное, чтобы на сборы вовремя приехал). Вместо со свои лицом).
Ну этот то ради денег и бухла на все готов
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дементьев о контракте Ливо с «Авангардом»: «Почему иностранцам платят огромные деньги, которые могли бы платить нашим игрокам, чтобы они оставались в КХЛ?»
10 июня, 15:49
«Авангард» объявил о контракте с Ливо на год. 33-летний форвард был лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора» в прошлом сезоне КХЛ
9 июня, 10:17
Плющев об «Авангарде»: «Сопин зачем-то вымел весь мусор из-под ковра на публику. В истории с Ливо хочет возложить всю ответственность на Буше. Это слабость менеджера»
8 июня, 04:25
Рекомендуем
Главные новости
Вайсфельд о переподписании контрактов в «Локомотиве»: «Надо запретить расторгать соглашения. КХЛ должна корректировать регламент, если в каком-то месте дыра»
54 минуты назад
Каменский о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ: «Глупость. Нельзя политику смешивать со спортом, парень хочет играть в одной из лучших лиг и расти»
сегодня, 13:36
Петунин ушел из «Металлурга» по истечении контракта. Форвард переходит в «Нефтехимик»
сегодня, 11:26
«Локомотив» повторил оффер-шит «Трактора» Тесанову
сегодня, 11:12
«В Норвегии русофобия на первом месте. Они со школы воспитывают ненависть к русским». Кожевников о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ
сегодня, 10:41
Эллиотт Фридман: «Карлсон перейдет в «Тампу», скорее всего. Его зарплата может оказаться выше, чем у Рэддиша»
сегодня, 10:27
«Автомобилист» обменяет Зборовского в «Торпедо» («Сила спорта»)
сегодня, 10:14
«Шанхай» подписал контракт с Науменковым на год
сегодня, 09:59
«Трактор» заплатит Хаукеланну 110 млн рублей за 2 года по контракту («Чемпионат»)
сегодня, 09:45
Кипреос о возможном оффер-шите Робертсону: «Оттаве» нужно предложить 13,5-14 млн долларов в год, чтобы «Далласу» стало некомфортно. «Старс» готовы заплатить 12-13 млн»
сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Зайичек продлил контракт с «Бостоном» на год. Кэпхит – 850 тысяч долларов
14 минут назад
Генменеджер «Шанхая»: «Науменков внесет в нашу игру опыт и стабильность. Он не раз подтверждал свой класс, выиграв Кубок Гагарина и проведя более 700 матчей в КХЛ»
45 минут назад
Кирьяков об игре Месси на ЧМ: «Невероятно в таком возрасте! Партнеры ищут его, чтобы он побил все рекорды – как в свое время искал «Вашингтон» Овечкина, доставляя все шайбы»
сегодня, 13:26
Зарплата Науменкова в «Шанхае» – 22 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:07
Сергей Черкас: «Если бы Бобровский попросил «Флориду» о контракте на год-два, они бы согласились. Для них хоккей – это бизнес, они умеют считать деньги»
сегодня, 12:55
Кульбаков о новом контракте с «Адмиралом»: «Были команды, которые проявляли интерес, но не хотелось ждать неизвестности, когда здесь есть контакт с руководством, ребятами»
сегодня, 12:43
Вайсфельд об интересе «Нефтехимика» к Кузнецову: «Женю все любят, но его физические кондиции, видимо, не позволяют более серьезным клубам рассматривать его кандидатуру»
сегодня, 12:30
Плющев о словах Торесена про Хаукеланна в сборной: «То, что всякая шваль зарабатывает деньги в России, а потом нас грязью поливает, мы уже проходили»
сегодня, 12:16
Леонид Вайсфельд: «Аренду в КХЛ нужно отменить. Мы соревнуемся, и вдруг я отдаю тебе игроков. Как это вообще? Глупость полнейшая»
сегодня, 10:55
Прайс о введении в Зал славы: «Особенный день. Я польщен, с нетерпением жду возможности отпраздновать это»
сегодня, 09:30
Рекомендуем