Ливо будет лицом сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и экипировке. Сообщалось, что он получит 50 млн рублей по коммерческому контракту

Ливо станет лицом сабпроекта «Авангарда».

Нападающий Джош Ливо станет лицом сабпроекта «Авангарда », посвященного атрибутике и спортивной экипировке.

«Готовы поделиться важной новостью: Джошуа станет лицом «Спортивных сервисов», сабпроекта «Авангарда», посвященного атрибутике и спортивной экипировке. И еще одного нашего партнера из совсем другой сферы, пока это секрет.

Следите за обновлениями и все узнаете!» – говорится сообщении «Авангарда».

Напомним, 9 июня омский клуб объявил о контракте с Ливо на год. Сообщалось , что оклад игрока составит 20 млн рублей, еще 50 млн он получит по коммерческому контракту со спонсорами.

Напомним, со следующего сезона коммерческие контракты игроков не будут учитываться в платежной ведомости клуба. Лимит – 50 млн рублей на команду.

70 млн рублей в год – зарплата Ливо в «Авангарде». Часть контракта будет рекламной, Сопин заявил о переговорах «с двумя большими компаниями»

Гендиректор «Салавата» о 50 млн рублей на коммерческие контракты: «У нас хоккеисты – не рекламные лица. Это шаг для богатых клубов. Скоро будет две лиги – шесть команд и остальные»