«В Норвегии русофобия на первом месте. Они со школы воспитывают ненависть к русским». Кожевников о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал запрет Хенрику Хаукеланну на выступления за сборную Норвегии после перехода в «Трактор».
Ранее генеральный менеджер норвежцев Патрик Торесен заявил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.
«В Норвегии русофобия идет на первом месте. О чем там говорить? Он принял решение, это его выбор, он взрослый мальчик.
Этого стоило ожидать. Они воспитывают ненависть к русским начиная со школы. Русофобия страшная, поэтому тут нечему удивляться», – сказал Кожевников.
В октябре 2022 года совет директоров Федерации хоккея Норвегии принял решение, что хоккеистам, которые играющим в России, будет запрещено выступать за сборную.
Хаукеланн был признан лучшим вратарем ЧМ-2026 и завоевал бронзовую медаль турнира.
Лучший вратарь ЧМ уехал из Норвегии ради КХЛ. Он фанат Василевского и не любит политиков
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