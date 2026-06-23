«В Норвегии русофобия на первом месте. Они со школы воспитывают ненависть к русским». Кожевников о запрете Хаукеланну играть за сборную после перехода в КХЛ

Александр Кожевников: в Норвегии русофобия на первом месте.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал запрет Хенрику Хаукеланну на выступления за сборную Норвегии после перехода в «Трактор ».

Ранее генеральный менеджер норвежцев Патрик Торесен заявил , что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.

«В Норвегии русофобия идет на первом месте. О чем там говорить? Он принял решение, это его выбор, он взрослый мальчик.

Этого стоило ожидать. Они воспитывают ненависть к русским начиная со школы. Русофобия страшная, поэтому тут нечему удивляться», – сказал Кожевников.

В октябре 2022 года совет директоров Федерации хоккея Норвегии принял решение, что хоккеистам, которые играющим в России, будет запрещено выступать за сборную.

Хаукеланн был признан лучшим вратарем ЧМ-2026 и завоевал бронзовую медаль турнира.

Лучший вратарь ЧМ уехал из Норвегии ради КХЛ. Он фанат Василевского и не любит политиков