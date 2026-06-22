  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Губерниев о матче Россия – США: «Команда выйдет под названием «Красная Машина». Фетисов – капитан, Якушев – тренер. Это не игра, где выясняют, кто сильнее, а возможность укрепить связи»

0
Губерниев о матче Россия – США: «Команда выйдет под названием «Красная Машина». Фетисов – капитан, Якушев – тренер. Это не игра, где выясняют, кто сильнее, а возможность укрепить связи»
Губерниев о матче Россия – США: команда выйдет под названием «Красная Машина».

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился подробностями предстоящего выставочного хоккейного матча Россия – США.

Встреча пройдет 1 июля в Москве. Игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.

«Это не матч национальных сборных и не игра где мы будем выяснять, кто сильнее. Этот матч – возможность общаться, выстраивать прямой диалог, укреплять связи между людьми, странами и партнерами. Именно поэтому идея такой встречи и возникла на ПМЭФ – как продолжение разговора о спорте, культуре и международном взаимодействии.

Со стороны России команда выйдет под названием «Красная Машина» – символом отечественного хоккея, силы традиций и связи поколений. Хоккейные специалисты «Красной Машины» помогают в организации матча, чтобы он прошел на высоком уровне. Благодаря этому в российскую команду приглашены хоккейные и другие звезды, а в составе будут представлены игроки разных возрастов, что подчеркнет преемственность опыта и отношений между поколениями.

Помимо этого такой матч еще и шаг к следующим играм. С чего-то всегда нужно начинать. И в первую очередь с матчей между детскими командами, потому что именно в детско-юношеском хоккее обмен опытом особенно важен.

В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, деятели культуры и представители бизнеса. Капитаном российской команды станет прославленный хоккеист, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, главным тренером – олимпийский чемпион, легендарный нападающий Александр Сергеевич Якушев.

Важно и то, что эта игра станет частью более широкого диалога, в том числе на уровне делового общения. После матча запланирован торжественный прием Американской торговой палаты в России с участием представителей американского бизнеса.

Такие встречи способны стать хорошей основой для дальнейшего спортивного, экономического и гуманитарного взаимодействия. Ведь спорт всегда был и остается языком, который понятен людям по обе стороны океана», – сказано в сообщении.

Ротенберг, Фетисов, Бутман, гендиректор ФК «Спартак» Некрасов, Шестеркин, Панарин, Никишин, Сергачев – в составе сборной России на выставочный матч с США (Константин Алексеев)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
logoКХЛ
logoДмитрий Губерниев
logoСборная США по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАлександр Якушев
выставочные матчи
logoВячеслав Фетисов
logoПолитика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Овечкина о выставочной игре Россия – США: «Саша в отпуске, его не будет в Москве в день матча. Он не сможет посетить его или принять участие»
вчера, 15:25
Кожевников о выставочном матче Россия – США: «Русофобы квакают и пованивают. Мероприятие хорошее, каждая игра на международном уровне сближает нас»
19 июня, 09:33
Фетисов о товарищеском матче России и США: «Первый шаг для развития хоккейной дипломатии. Идея хорошая, тем более бизнес в современном хоккее играет определяющую роль»
18 июня, 17:37
Рекомендуем
Главные новости
Назаров о флагах России на параде «Каролины»: «Свечников, Никишин и Кочетков не забыли свои корни. Пиренейский ослик скоро уходит из ИИХФ, ждем российские флаги и сборные на ЧМ и ОИ»
13 минут назад
Экс-защитник «Металлурга» Пресс перейдет в «Кельн». Швед провел 5 сезонов в КХЛ («Сила спорта»)
46 минут назад
Плющев о Кузнецове: «Надо было возвращаться в «Трактор» из НХЛ. Раз он продолжает карьеру, имеет смысл его поддержать. С легионерами мы возимся, а о своих вытираем ноги»
сегодня, 06:03
«Трактор» хочет обменять Коршкова. «Сибирь» – главный претендент на форварда. Переход в «Амур» заблокировал губернатор Хабаровского края («Сила спорта»)
сегодня, 05:35
Фридман о Бобровском: «Его возвращение во «Флориду» маловероятно»
сегодня, 05:20
«Каролина», «Миннесота» и «Вегас» – в списке команд, куда Брэди Ткачак был готов перейти. «Оттава» обменяла капитана во «Флориду» (Sportsnet)
сегодня, 05:05
«Оттава» хочет выменять Робертсона у «Далласа». Клуб может сделать форварду оффер-шит (Дэвид Паньотта)
сегодня, 04:35
Генменеджер «Оттавы» об обмене Брэди Ткачака: «Нелегкое решение, но теперь у нас есть место под потолком и драфт-пики. Будем работать над улучшением состава»
сегодня, 04:03
Плющев о Скудре в «Спартаке»: «В Латвии запретили российский флаг и гимн – нарушения будут уголовно преследоваться. Как он будет работать? В стиле Ирбе, может»
сегодня, 03:46
СКА готов расстаться с Бландиси. «Динамо», «Барыс» и «Динамо» Минск претендуют на форварда (Михаил Зислис)
сегодня, 03:22
Ко всем новостям
Последние новости
Панин про достижения в «Салавате»: «Оказывается, в статистике есть не только удаления»
23 минуты назад
Макмэнн о договоре с «Сиэтлом» на 6 лет и 34 млн долларов: «Я становлюсь ветераном и могу внести вклад в подготовку молодежи. Это меня очень воодушевляет»
сегодня, 06:33
Гатиятулин о влиянии Билялетдинова на «Ак Барс»: «На плей-офф он становится частью штаба. Решения остаются за мной, но мы работаем в команде»
сегодня, 06:15
Владелец «Каролины» о Бринд′Аморе: «Будет нашим тренером до тех пор, пока сам хочет. Он всегда переживает за команду, но это может привести к выгоранию»
сегодня, 05:50
Плющев о Ковальчуке и Артюхине в «Шанхае»: «Тренерский штаб подчистили, но нелепый мальчик Лав остался главным. Нужно начинать едва ли не с нуля, а времени в обрез»
сегодня, 04:47
Генменеджер «Сиэтла» о приобретении Самоскевича: «Мне нравится его скорость и бросок. В молодом возрасте он выиграл Кубок Стэнли и был частью успешной организации»
сегодня, 04:20
Дикинсон о контракте с «Эдмонтоном» на 5 лет и 20 млн долларов: «Я никогда не гнался за огромной зарплатой. Меня оценивали в 5-5,5 млн долларов, но я выбрал «Эдмонтон»
сегодня, 03:35
Коньков о Комтуа в «Спартаке»: «С Морозовым они не станут лучшими друзьями, может, но все будет мирно. Макс может придать команде энергии и эмоций»
вчера, 19:02
Светлов о селекции «Динамо»: «Главное приобретение – Летунов, ему по силам стать лидером. Коростелеву нужна определенная свобода, этого форварда трудно «причесать»
вчера, 18:50
Спронг приехал на ЧМ-2026 поддержать Нидерланды. Форвард «Автомобилиста» в оранжевой футболке посетил матч сборной
вчера, 18:36Фото
Рекомендуем