«Оттава» обменяла Брэди Ткачака во «Флориду» на 3 пика в 1-м раунде драфта и один во 2-м

Брэди Ткачак перешел из «Оттавы» во «Флориду» и будет играть вместе с братом.

«Флорида » выменяла нападающего Брэди Ткачака у «Оттавы».

Генеральный менеджер «Пантерс» Билл Зито объявил, что клуб отдал за 26-летнего американца пик в первом раунде драфта-2026 (9-й), пик в первом раунде драфта-2026 от «Тампы» (25-й, ранее приобретенный «Флоридой» у «Сиэтла»), пик во втором раунде драфта-2027 и условный пик в первом раунде драфта-2029.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не отметился результативными действиями в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0-4), завершив ее с полезностью «минус 4». Его подробная статистика – здесь .

Теперь Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком .