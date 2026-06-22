«Флорида» выменяет Брэди Ткачака у «Оттавы». Сделка близка к завершению (Пьер ЛеБрюн)

«Оттава» обменяет Брэди Ткачака в «Флориду».

Как информирует инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн, «Флорида » и «Оттава » близки к завершению сделки по обмену нападающего Брэди Ткачака .

В случае окончательного оформления обмена «Сенаторс» получат три пика в первом раунде драфта и один во втором раунде.

Инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице подтвердил информацию ЛеБрюна про обмен 26-летнего американского форварда.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не отметился результативными действиями в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0-4), завершив ее с полезностью «минус 4».

Таким образом, Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком.