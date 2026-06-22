  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Флорида» выменяет Брэди Ткачака у «Оттавы». Сделка близка к завершению (Пьер ЛеБрюн)

0
«Флорида» выменяет Брэди Ткачака у «Оттавы». Сделка близка к завершению (Пьер ЛеБрюн)
«Оттава» обменяет Брэди Ткачака в «Флориду».

Как информирует инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн, «Флорида» и «Оттава» близки к завершению сделки по обмену нападающего Брэди Ткачака

В случае окончательного оформления обмена «Сенаторс» получат три пика в первом раунде драфта и один во втором раунде. 

Инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице подтвердил информацию ЛеБрюна про обмен 26-летнего американского форварда. 

В минувшем регулярном чемпионате Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не отметился результативными действиями в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (0-4), завершив ее с полезностью «минус 4».

Таким образом, Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница Пьера ЛеБрюна в X
logoвозможные переходы
logoФлорида
logoБрэди Ткачак
logoНХЛ
logoОттава
Пьер ЛеБрюн
Эллиотт Фридман

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
уже... поздравляю и Флориду с шикарным приобретением и Оттаву с отличной компенсацией пиками
А Боба оставили они?
ОтветБиомеханоид
А Боба оставили они?
нет конечно
Это типа пока контракт Маршанда действует, надо рваться к кубку?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бостон» слушает предложения по Захе, но приоритет клуба – продлить контракт с форвардом (Пьер ЛеБрюн)
19 июня, 18:25
Бобровский – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, Овечкин – 5-й, Михеев – 26-й, Тарасенко – 28-й, Кузьменко – 50-й. На 1-м месте – Так (Daily Faceoff)
19 июня, 17:36
«Ванкувер» изучает предложения по Дебраску и Петтерссону. Джейком интересуются «Оттава», «Сиэтл», «Виннипег» и «Коламбус» (The Fourth Period)
19 июня, 10:29
Рекомендуем
Главные новости
Игроки «Каролины» взяли на парад бетонный блок, на котором Бринд′Амор заставлял репетировать подъем Кубка Стэнли
сегодня, 19:22Фото
Депутат Журова: «Овечкину в НХЛ не запрещали говорить, что он русский. Американцы не были бы демократами, какими себя считают, если бы так не делали»
сегодня, 18:15
«Флорида» обменяла Самоскевича в «Сиэтл» на пик в 1-м раунде драфта-2026
сегодня, 18:00
«Эдмонтон» подписал новый контракт с Дикинсоном на 5 лет и 20 млн долларов
сегодня, 17:44
Депутат Журова о флаге РФ на параде «Каролины»: «Хороший мостик, чтобы на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе мы увидели россиян с флагом и гимном. Американцы хотят этого»
сегодня, 17:15
Маккенна – 1-й в рейтинге драфта-2026 по версии The Hockey News. Стенберг – 2-й, Рид – 3-й, Мэлотра – 6-й, Морозов – 20-й, Шилов – 35-й, Пугачев – 50-й
сегодня, 15:57
Агент Овечкина о выставочной игре Россия – США: «Саша в отпуске, его не будет в Москве в день матча. Он не сможет посетить его или принять участие»
сегодня, 15:25
Генменеджер «Торонто» о приобретении Рэддиша: «Агрессивный шаг. Он не лишен риска, но такого защитника давно не было в нашем клубе»
сегодня, 14:59
«Шанхай» объявил о контракте с Дэвидом Ченом на год: «Наличие хоккеистов с китайскими корнями – одна из задач»
сегодня, 14:43
Разин об ограблении его квартиры: «Сын назвал какие‑то цифры – «Госуслуги» взломали. Мошенники показали фэйковую доверенность, психологически воздействовали. Распространенная схема»
сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Рейнджерс» продлили контракт с Гарандом на два сезона. У 24-летнего вратаря три матча за клуб
25 минут назад
Коньков о Комтуа в «Спартаке»: «С Морозовым они не станут лучшими друзьями, может, но все будет мирно. Макс может придать команде энергии и эмоций»
сегодня, 19:02
Светлов о селекции «Динамо»: «Главное приобретение – Летунов, ему по силам стать лидером. Коростелеву нужна определенная свобода, этого форварда трудно «причесать»
сегодня, 18:50
Спронг приехал на ЧМ-2026 поддержать Нидерланды. Форвард «Автомобилиста» в оранжевой футболке посетил матч сборной
сегодня, 18:36Фото
Гатиятулин о требованиях к помощникам: «Чтобы не пили кофе в тренерской, а были всесторонне вовлечены. Важен диалог, в НХЛ Бринд′Амор, Токкет, Дебур делали акцент на этом»
сегодня, 17:33
Бретт Мюррей получит 45 млн рублей за сезон в «Шанхае» (Михаил Зислис)
сегодня, 15:40
«Спартак» будет платить 25 млн рублей за сезон Евгению Свечникову (Артур Хайруллин)
сегодня, 15:11
Гатиятулин о финале Кубка Гагарина: «Горячие головы убились об холодный расчет. У «Ак Барса» в завершении было больше эмоций»
сегодня, 14:33
Щитов о «Сочи»: «Должны ставить задачу попадания в плей‑офф. В нынешних реалиях все способны бороться»
сегодня, 14:01
Плющев о переходе Комтуа: «Интересный игрок, но как он впишется в «Спартак» – вопрос. У «Динамо» будут проблемы, наверное»
сегодня, 13:46
Рекомендуем