  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Разин об ограблении его квартиры: «Сын назвал какие‑то цифры – его «Госуслуги» взломали. Мошенники показали фейковую доверенность, психологически воздействовали. Распространенная схема»

0
Разин об ограблении его квартиры: «Сын назвал какие‑то цифры – «Госуслуги» взломали. Мошенники показали фэйковую доверенность, психологически воздействовали. Распространенная схема»
Разин об ограблении: сын назвал какие‑то цифры – его «Госуслуги» взломали.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, как мошенники воздействовали на его сына, чтобы ограбить их квартиру в Екатеринбурге.

Жена тренера Татьяна ранее рассказала, что их 16‑летний сын стал жертвой злоумышленников. По ее словам, они убедили подростка передать ключи от квартиры, после чего был похищен семейный сейф. Позже екатеринбургская полиция задержала грабителя, который также действовал под влиянием мошенников.

– Схема очень распространена. Сначала тебе звонит один человек, обычно это девушка, часто представляются домовой службой. «Вам срочно надо поменять ключ от домофона». Мой 16‑летний сын Саша назвал какие‑то цифры. Моментально взломали его «Госуслуги». Показали фэйковую доверенность с электронной подписью сына, оформленную на украинского террориста – на все наши счета, которыми тот может пользоваться. Представились оперативниками, которые расследуют это дело. Обвинили в пособничестве терроризму. И так как он несовершеннолетний, то вся ответственность ляжет на отца.

Потом в нашу квартиру в Екатеринбурге пришел парень, который забрал сейф. Позже оказалось, что он был обманут таким же путем. Его мошенники, тоже представляясь оперативниками, обвиняли в пособничестве ВСУ. Увидел его в следственном кабинете, когда принесли наш сейф. Ему на вид 22 года, студент третьего курса какого‑то вуза. Когда его пришли задерживать, он говорил оперативникам: «Я ведь выполнял ваши следственные действия». Жалко пацана, ему светит реальный срок.

Мне рассказали, что очень много людей звонят в полицию с такими же проблемами. Каждый день идут обращения от обманутых граждан. Вчера одна девушка отдала 1,5 миллиона мошенникам, позавчера пенсионерка – пять миллионов. Два дня назад 14‑летняя дочь сняла со счета отца и перевела мошенникам два миллиона. Это сплошь и рядом. Я никак не думал, что проблема настолько глобальна и что это коснется меня.

– Хорошо, что органы правопорядка быстро разобрались в ситуации.

– Сыну звонили по видео, психологически воздействовали криками. Давили, что если он за 72 часа не выполнит их требования, то они ворвутся в квартиру с оружием и отца уведут в наручниках. Но сын все‑таки догадался сфотографировать машину таксиста с номерами, в которую он передал ключи. И делал скрины всех переписок и телефонов. Дал конкретное описание людей, с кем общался. Запомнил точное время, все по камерам вычислили – и это помогло быстро провести расследование. 18 июня в полдень на сына вышли, а уже 19 июня в 20:00 у нас из квартиры вынесли сейф. Человек может не опомниться, все происходит очень быстро.

– У вас есть совет для людей, как защищаться от таких историй?

– В первую очередь не надо паниковать, если это коснулось вас. Взрослому человеку нужно различать, где правда, а где психологическое воздействие. Но особенно жалко детей и пенсионеров, которые попадают под такое давление. Обязательно проконсультируйте своих детей. Пусть они сразу же рассказывают родным и близким о каждом подозрительном случае. Нельзя держать в себе, – сказал Разин.

Жена Разина об ограблении их квартиры: «Наш 16-летний сын стал жертвой мошенников. В Свердловской области ежедневно от 6 до 10 подобных случаев, будьте внимательны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
logoКХЛ
психология

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вспомнился ролик недавний на ютубе, в котором девушка учила свою маму или бабушку куда нужно посылать, если звонят с какими-то вопросами или предложениями подозрительными. Всем рекомендую посмотреть.
А что будут делать наши клоуны на бюджетах,когда базы биометрии будут воровать направо и налево различные умельцы и их ии товарищи?Государство без собственной ОС пытается в цифровизацию.СЮР!
Прям сценарий блокбастера: здесь есть все - и взлом государева акка, и украинские стыррористы, и электронная доверенность, и взломокража сейфа... Вроде, щас К.Нолан без работы после Одиссеи.
16 лет уже не ребенок

А защитится очень просто - мозги работающие иметь
У меня мама-пансионерка на раз отшивает мошенников
И сын 16 лет тоже
Ну сыну в шестнадцать лет пора уже думать над тем, что делает. Тысячи раз уже писали и говорили об этих способах мошенничества. Но всё-равно находятся те, кто оставляет ключи от квартиры хрен знает кому. А сказать папе с мамой или просто позвонить в полицию, на это мозгов не хватает.
Щас тут спецы в комментах объяснят как надо☝️
Ответ на любые предложения мошенников - просто их послать или просто положить трубку.
Что надо - сам найдёшь.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Заврагина: «Егор перешел в клуб, где тренер видит его на ведущих ролях. В СКА у него не было прогресса, даже, возможно, спад был. Разин дает шансы молодым вратарям»
14 июня, 12:45
Коньков о будущем Кузнецова: «Может играть в КХЛ, если возьмет на себя обязательства. Важна дисциплина, об этом и Разин говорил»
7 июня, 15:49
Директор «Металлурга» о том, будут ли подписания с вау-эффектом: «Будут, мы ждем их и работаем над ними»
31 мая, 11:50
Рекомендуем
Главные новости
«Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни – они эксплуатируют организм на пределе. Здоровье – это физкультура, а не спорт высоких достижений». Онищенко о спортсменах
54 минуты назад
Игроки «Каролины» сорвали футболку с Бринд′Амора во время чемпионского парада. Тренер поднял над головой Кубок Стэнли
сегодня, 13:16Фото
Депутат Свищев о флаге России на параде «Каролины»: «Это дань уважения стране, нашим традициям хоккея и благодарность трем нашим парням. Так и должно быть»
сегодня, 12:59
Роман Ротенберг: «Дацюк сказал Путину в 2018-м: «Вы – наш капитан. Сделаем все, чтобы выиграть Олимпиаду». Мы это сделали и гордимся. Встречу с президентом нужно заслужить»
сегодня, 12:41
Паньотта о Байрэме: «Ходят слухи, что он рассчитывает на 10 млн долларов в год по новому контракту. Но у «Баффало» уже есть Далин и Пауэр»
сегодня, 12:29
Афиногенов о Тамбиеве в «Динамо»: «Я склонен соглашаться с решениями руководства – оно лучше нас понимает ситуацию. Перемены были необходимы»
сегодня, 11:45
Крикунов о том, что Бобровский хочет контракт на 6-7 лет и около 42 млн долларов: «Не дадут, это нереально»
сегодня, 11:28
«Эдмонтон» ведет переговоры с Мерфи и Дикинсоном о продлении договоров. Оба перешли из «Чикаго» в прошлом сезоне
сегодня, 11:01
«Шанхай» подписал контракт с Дэвидом Ченом. Он был капитаном Йельского университета в прошлом сезоне NCAA («Сила спорта»)
сегодня, 10:42
Жена Разина об ограблении их квартиры: «Наш 16-летний сын стал жертвой мошенников. В Свердловской области ежедневно от 6 до 10 подобных случаев, будьте внимательны»
сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о «Сочи»: «Должны ставить задачу попадания в плей‑офф. В нынешних реалиях все способны бороться»
29 минут назад
Плющев о переходе Комтуа: «Интересный игрок, но как он впишется в «Спартак» – вопрос. У «Динамо» будут проблемы, наверное»
44 минуты назад
Врач ЦСКА о травмах: «Коваленко сломал кость стопы и должен был пропустить месяц. Через три дня он вышел на матч и забил гол»
сегодня, 12:14
Светлов о «Металлурге»: «Не хватало мощи и габаритов в центре – выиграли конкуренцию за Тодда. Провольнев ослабит последствия от ухода Пресса»
сегодня, 12:02
Генменеджер «Далласа» о переговорах с Робертсоном: «Безусловный приоритет для нас. Звезды хотят получать большие деньги, я их не виню – они этого заслуживают»
сегодня, 11:18
Форвард «Баффало» Бенсон продлит контракт на 7 лет и около 7 млн долларов за сезон (Кевин Уикс)
сегодня, 10:30
«Даллас» обсудит с Бенном будущее после драфта. 36-летний форвард провел в клубе 17 сезонов и может стать свободным агентом
сегодня, 09:41
Стаал о чемпионском параде «Каролины»: «Ожидания были очень высоки, но я все равно был потрясен. Не могу описать, насколько это было потрясающе»
сегодня, 09:25
Уволенный из «Ванкувера» Фут вошел в тренерский штаб «Юты» (Рик Даливал)
сегодня, 07:10
«Коламбус» продлил защитника Кулеманса на год. 25-й номер драфта-2021 не провел ни одного матча в НХЛ
сегодня, 06:55
Рекомендуем