Разин об ограблении: сын назвал какие‑то цифры – его «Госуслуги» взломали.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин рассказал, как мошенники воздействовали на его сына, чтобы ограбить их квартиру в Екатеринбурге.

Жена тренера Татьяна ранее рассказала , что их 16‑летний сын стал жертвой злоумышленников. По ее словам, они убедили подростка передать ключи от квартиры, после чего был похищен семейный сейф. Позже екатеринбургская полиция задержала грабителя, который также действовал под влиянием мошенников.

– Схема очень распространена. Сначала тебе звонит один человек, обычно это девушка, часто представляются домовой службой. «Вам срочно надо поменять ключ от домофона». Мой 16‑летний сын Саша назвал какие‑то цифры. Моментально взломали его «Госуслуги». Показали фэйковую доверенность с электронной подписью сына, оформленную на украинского террориста – на все наши счета, которыми тот может пользоваться. Представились оперативниками, которые расследуют это дело. Обвинили в пособничестве терроризму. И так как он несовершеннолетний, то вся ответственность ляжет на отца.

Потом в нашу квартиру в Екатеринбурге пришел парень, который забрал сейф. Позже оказалось, что он был обманут таким же путем. Его мошенники, тоже представляясь оперативниками, обвиняли в пособничестве ВСУ. Увидел его в следственном кабинете, когда принесли наш сейф. Ему на вид 22 года, студент третьего курса какого‑то вуза. Когда его пришли задерживать, он говорил оперативникам: «Я ведь выполнял ваши следственные действия». Жалко пацана, ему светит реальный срок.

Мне рассказали, что очень много людей звонят в полицию с такими же проблемами. Каждый день идут обращения от обманутых граждан. Вчера одна девушка отдала 1,5 миллиона мошенникам, позавчера пенсионерка – пять миллионов. Два дня назад 14‑летняя дочь сняла со счета отца и перевела мошенникам два миллиона. Это сплошь и рядом. Я никак не думал, что проблема настолько глобальна и что это коснется меня.

– Хорошо, что органы правопорядка быстро разобрались в ситуации.

– Сыну звонили по видео, психологически воздействовали криками. Давили, что если он за 72 часа не выполнит их требования, то они ворвутся в квартиру с оружием и отца уведут в наручниках. Но сын все‑таки догадался сфотографировать машину таксиста с номерами, в которую он передал ключи. И делал скрины всех переписок и телефонов. Дал конкретное описание людей, с кем общался. Запомнил точное время, все по камерам вычислили – и это помогло быстро провести расследование. 18 июня в полдень на сына вышли, а уже 19 июня в 20:00 у нас из квартиры вынесли сейф. Человек может не опомниться, все происходит очень быстро.

– У вас есть совет для людей, как защищаться от таких историй?

– В первую очередь не надо паниковать, если это коснулось вас. Взрослому человеку нужно различать, где правда, а где психологическое воздействие. Но особенно жалко детей и пенсионеров, которые попадают под такое давление. Обязательно проконсультируйте своих детей. Пусть они сразу же рассказывают родным и близким о каждом подозрительном случае. Нельзя держать в себе, – сказал Разин.

Жена Разина об ограблении их квартиры: «Наш 16-летний сын стал жертвой мошенников. В Свердловской области ежедневно от 6 до 10 подобных случаев, будьте внимательны»