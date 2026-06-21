Геннадий Онищенко: Овечкин и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни.

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поделился мнением об образе жизни Криштиану Роналду и Александра Овечкина .

«И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе.

Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего – спорт высоких достижений – это не здоровье. Здоровье – это физкультура. Сегодня бежишь, давление подскочило – и ты дальше бежишь меньше. Ты организм поддерживаешь на оптимальных оборотах активности.

Спорт высоких достижений – это дикий труд, это тренировки по 15-16 часов, когда ты за тренировку теряешь по пять килограммов.

Роналду грамотно использует свой генетический потенциал, профессионалы рассчитывают режим его питания до молекулы», – сказал бывший руководитель Роспотребнадзора.

«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде

Овечкин и Тюкавин сыграли в пляжный волейбол на отдыхе