Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поделился мнением об образе жизни Криштиану Роналду и Александра Овечкина.
«И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе.
Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего – спорт высоких достижений – это не здоровье. Здоровье – это физкультура. Сегодня бежишь, давление подскочило – и ты дальше бежишь меньше. Ты организм поддерживаешь на оптимальных оборотах активности.
Спорт высоких достижений – это дикий труд, это тренировки по 15-16 часов, когда ты за тренировку теряешь по пять килограммов.
Роналду грамотно использует свой генетический потенциал, профессионалы рассчитывают режим его питания до молекулы», – сказал бывший руководитель Роспотребнадзора.
«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде
Пусть на наших футболистов посмотрит...Хотя наш футбол-это и не про высокие достижения.