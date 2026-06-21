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  4. «Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни – они эксплуатируют организм на пределе. Здоровье – это физкультура, а не спорт высоких достижений». Онищенко о спортсменах

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«Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни – они эксплуатируют организм на пределе. Здоровье – это физкультура, а не спорт высоких достижений». Онищенко о спортсменах
Геннадий Онищенко: Овечкин и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни.

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поделился мнением об образе жизни Криштиану Роналду и Александра Овечкина.

«И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе.

Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего – спорт высоких достижений – это не здоровье. Здоровье – это физкультура. Сегодня бежишь, давление подскочило – и ты дальше бежишь меньше. Ты организм поддерживаешь на оптимальных оборотах активности.

Спорт высоких достижений – это дикий труд, это тренировки по 15-16 часов, когда ты за тренировку теряешь по пять килограммов.

Роналду грамотно использует свой генетический потенциал, профессионалы рассчитывают режим его питания до молекулы», – сказал бывший руководитель Роспотребнадзора.

«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде

Овечкин и Тюкавин сыграли в пляжный волейбол на отдыхе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: радио Sputnik
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Комментарии

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Ахахах, сравнил Овечкина с Роналду, один жрет пьет все что хочет, другой соблюдает строгий рацион диету, клоун.
Ответtopsatan
Ахахах, сравнил Овечкина с Роналду, один жрет пьет все что хочет, другой соблюдает строгий рацион диету, клоун.
В футболе бутсы не скользят...
Ответtopsatan
Ахахах, сравнил Овечкина с Роналду, один жрет пьет все что хочет, другой соблюдает строгий рацион диету, клоун.
Дело не в режиме. Дело именно в тренировках. Хоккеисты тоже тренируются будь здоров, хоть и могут не выглядеть атлетами. Мужик сказал коряво, но по сути верно - работа профспортсменов на износ, после карьеры многие практически инвалиды. Так что здоровым образом жизни это не назвать.
Ну Овечкин то заметно более в щадящем режиме свой организм последние лет 5 эксплуатирует😁
Онищенко:"Спорт высоких достижений – это дикий труд, это тренировки по 15-16 часов..."
Пусть на наших футболистов посмотрит...Хотя наш футбол-это и не про высокие достижения.
ОтветСергей Круг
Онищенко:"Спорт высоких достижений – это дикий труд, это тренировки по 15-16 часов..." Пусть на наших футболистов посмотрит...Хотя наш футбол-это и не про высокие достижения.
А разве наши футболисты - это спорт высоких достижений? 😄
ОтветСергей Круг
Онищенко:"Спорт высоких достижений – это дикий труд, это тренировки по 15-16 часов..." Пусть на наших футболистов посмотрит...Хотя наш футбол-это и не про высокие достижения.
Ну чего, вон Мусаев тренируется как проклятый, по науке, все дела, даже статья была, а толку-то, если по сути бревно)
Про Дзюбу забыли написать.
Хватит нести бред, никто по 15-16 часов не тренируется, в постоянном режиме.
Если бы спорт был полезен в каждой еврейской семье было бы по два турника)
Онищенко и Мясников это современные Диафуарус и Пургон.
Это же этот Онищенко говорил о том что работать шесть дней в неделю по 10 часов, полезно для здоровья? Поддакивал Дерипаске
Лол, тренировки по 15 часов. Что он несёт.
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