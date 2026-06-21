Роман Ротенберг: «Дацюк сказал Путину в 2018-м: «Вы – наш капитан. Сделаем все, чтобы выиграть Олимпиаду». Мы это сделали и гордимся. Встречу с президентом нужно заслужить»

Роман Ротенберг: встречу с президентом нужно заслужить.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что встречу с президентом России Владимиром Путиным нужно заслужить.

«В 2018 году Павел Дацюк в своей речи Владимиру Владимировичу сказал: «Вы – наш капитан, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду». Мы это сделали, и мы этим гордимся.

Чтобы встретиться с президентом – это нужно заслужить. Будем делать все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду, и тогда мы сможем рассчитывать на такое общение и внимание», – сказал Ротенберг.

На Олимпиаде в Пхенчхане сборная Олимпийских спортсменов из России выиграла золотые медали, победив в финале Германию (4:3 ОТ).

Роман Ротенберг: «Берите пример с Путина – начинайте утро с зарядки. Мы очень рады, что Владимир Владимирович сам ходит на лед и поддерживает хоккей»