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  4. Жена Разина об ограблении их квартиры: «Наш 16-летний сын стал жертвой мошенников. В Свердловской области ежедневно от 6 до 10 подобных случаев, будьте внимательны»

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Жена Разина об ограблении их квартиры: «Наш 16-летний сын стал жертвой мошенников. В Свердловской области ежедневно от 6 до 10 подобных случаев, будьте внимательны»
Жена Разина об ограблении их квартиры: наш сын стал жертвой мошенников.

Жена главного тренера «Металлурга» Андрея Разина Татьяна поделилась подробностями ограбления их квартиры.

Ранее появилась информация, что вор был задержан в первые сутки после происшествия.

«Наш сын Саша, ему 16 лет, стал жертвой мошенников. Взломали «Госуслуги», от его имени выпустили доверенность на некого человека, после чего начались звонки от группы лиц.

Это были как женщины, так и мужчины, их было несколько, которые представлялись сотрудниками внутренних органов и транслировали, что якобы его могут сейчас обвинить в пособничестве терроризму, что ведется следствие, что вот та доверенность, которую как будто бы он выдал, на украинских боевиков выдана, и он попадет под подозрение. Именно поэтому не нужно никому говорить, иначе это будет разглашение тайны следствия и повлечет за собой последствия. В том числе говорили, что «папа твой работу вообще потеряет, ты после этого никуда поступить не сможешь» и прочее.

Давили на него и вынудили его передать ключ от квартиры, якобы для того, чтобы каким-то образом отсканировать сейф. Он это сделал. Еще угрожали, что если ты это не сделаешь, то в течение 72 часов ворвутся в квартиру, и тогда уж точно вы будете там под подозрением и завертится уголовное расследование. В общем, он передал все это, и, собственно, сейф у нас украли.

Дальше мы вызвали полицию, естественно. Приехала следственная группа, начались мероприятия. По всей квартире снимали отпечатки пальцев, камеры смотрели, выясняли все подробности произошедшего, все подробно расспрашивали у каждого.

В итоге сегодня утром уже задержали человека, который вынес этот сейф. Даже вчера по камерам мы сразу поняли, что этот человек не грабитель, он шел не грабить, он тоже жертва мошенников. Его ввели в заблуждение, запугали. Он даже не скрывался, спокойно зашел. На него, вероятно, свое какое-то давление было оказано. И когда сегодня уже его допрашивали и спрашивали: «Что, как же так, ты в чужую квартиру заходишь?», он говорил: «Ну я же был уверен, что я на связи с якобы следователем, поэтому я вообще не переживал».

Он, кстати говоря, ничего, кроме сейфа, не взял, хотя возможности были, там лежала какая-то техника, планшеты, к драгоценностям тоже был доступ. Вообще ничего он другого не взял, потому что он не грабитель, он за этим не шел.

Очень хочется поблагодарить всех причастных следователей и прочих людей, которые участвовали в раскрытии частичном этого преступления. Будем надеяться, что организаторов поймают. Сегодня нам даже сказали, что мы далеко не единственные такие вот жертвы, что в Свердловской области, оказывается, ежедневно происходит от 6 до 10 подобных случаев. Поэтому еще раз поговорите с детьми и предупредите, что если человеку говорят «никому не рассказывай» – это первый повод сразу пойти и сказать родителям. Ну и сами будьте внимательны.

Добавлю еще, что Саша сохранил очень много информации, полезной для следствия: скрины переписки, все номера телефонов, с которых ему звонили, сфотографировал машину, марку и номера, через кого он передавал ключи, и так далее. То есть много достаточно информации было у него сохранено, потому что были сомнения в честности этих людей. И поэтому следствие по цепочке быстренько все установило, задержали и раскрыли это преступление.

Не до конца еще, организаторы пока не пойманы, к сожалению, но я думаю, что все-таки есть шанс их поймать», – сообщает Sport24 со ссылкой на соцсети Татьяны Разиной.

Разин о том, что его квартиру ограбили: «За 10-12 часов оперативники не только поймали «вора», но и вернули все украденное. Спасибо полиции Екатеринбурга»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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