«Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года. 30-летний защитник ранее подписал контракт на 8 сезонов и 68 млн долларов

Стала известна структура контракта Даррена Рэддиша с «Торонто».
30-летний защитник ранее подписал соглашение на восемь сезонов со средней годовой зарплатой 8,5 млн долларов (68 млн за весь срок).
В договоре предусмотрен полный запрет на перемещения (обмен, выставление на драфт отказов или возможный драфт расширения) в течение шести лет. В двух последних сезонах Рэддиш сможет предоставить список из 16 команд, в которые его нельзя будет обменять.
39,9 млн долларов хоккеист получит в качестве подписных бонусов. 10 млн из них – в первый год действия контракта.
Прошлый сезон стал для Рэддиша третьим на уровне НХЛ. В регулярке он набрал 70 (22+48) очков в 73 матчах при полезности «плюс 21». В Кубке Стэнли на его счету 2 (1+1) результативных действия за 7 игр при полезности «плюс 1».
Ох,и рисковые же эти перцы из Торонто...Хотя,когда без кубка уже 60 лет без года,+/- еще несколько лет роли,наверное,не играют.В любом случае,будет интересно...болельщикам Торонто,возможно,будет больно...до 2032 года.
Очень сомнительно. А кроме того, на кого его менять? На Пойнта или Сирелли? Брисбуа на это не пойдет. Третий центр в третье звено вместо Гиргенсонса - что-то из области фантастики, да и сам Ларкин на такое не согласится. Вариантов с Ларкиным в "Тампе" ровно ноль.