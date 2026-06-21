«Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года. 30-летний защитник ранее подписал контракт на 8 сезонов и 68 млн долларов

«Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года по контракту.

Стала известна структура контракта Даррена Рэддиша с «Торонто ».

30-летний защитник ранее подписал соглашение на восемь сезонов со средней годовой зарплатой 8,5 млн долларов (68 млн за весь срок).

В договоре предусмотрен полный запрет на перемещения (обмен, выставление на драфт отказов или возможный драфт расширения) в течение шести лет. В двух последних сезонах Рэддиш сможет предоставить список из 16 команд, в которые его нельзя будет обменять.

39,9 млн долларов хоккеист получит в качестве подписных бонусов. 10 млн из них – в первый год действия контракта.

Прошлый сезон стал для Рэддиша третьим на уровне НХЛ. В регулярке он набрал 70 (22+48) очков в 73 матчах при полезности «плюс 21». В Кубке Стэнли на его счету 2 (1+1) результативных действия за 7 игр при полезности «плюс 1».

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