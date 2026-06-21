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  4. «Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года. 30-летний защитник ранее подписал контракт на 8 сезонов и 68 млн долларов

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«Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года. 30-летний защитник ранее подписал контракт на 8 сезонов и 68 млн долларов
«Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года по контракту.

Стала известна структура контракта Даррена Рэддиша с «Торонто».

30-летний защитник ранее подписал соглашение на восемь сезонов со средней годовой зарплатой 8,5 млн долларов (68 млн за весь срок).

В договоре предусмотрен полный запрет на перемещения (обмен, выставление на драфт отказов или возможный драфт расширения) в течение шести лет. В двух последних сезонах Рэддиш сможет предоставить список из 16 команд, в которые его нельзя будет обменять.

39,9 млн долларов хоккеист получит в качестве подписных бонусов. 10 млн из них – в первый год действия контракта.

Прошлый сезон стал для Рэддиша третьим на уровне НХЛ. В регулярке он набрал 70 (22+48) очков в 73 матчах при полезности «плюс 21». В Кубке Стэнли на его счету 2 (1+1) результативных действия за 7 игр при полезности «плюс 1».

В «Торонто» – огромный кризис. Я не верю буквально никому

Опубликовал: Максим Федер
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Комментарии

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"Торонто" конкретно шизанутые
Торонта эдакий добрый самаритянин😬
«Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года...
Ох,и рисковые же эти перцы из Торонто...Хотя,когда без кубка уже 60 лет без года,+/- еще несколько лет роли,наверное,не играют.В любом случае,будет интересно...болельщикам Торонто,возможно,будет больно...до 2032 года.
ОтветСергей Круг
«Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года... Ох,и рисковые же эти перцы из Торонто...Хотя,когда без кубка уже 60 лет без года,+/- еще несколько лет роли,наверное,не играют.В любом случае,будет интересно...болельщикам Торонто,возможно,будет больно...до 2032 года.
мне кажется Рэддиш не сможет больше повторить такую статистику. Некому в Торонто так кормить его передачами.
ОтветСергей Круг
«Торонто» дал Рэддишу полный запрет на обмены до 2032 года... Ох,и рисковые же эти перцы из Торонто...Хотя,когда без кубка уже 60 лет без года,+/- еще несколько лет роли,наверное,не играют.В любом случае,будет интересно...болельщикам Торонто,возможно,будет больно...до 2032 года.
Контракт Нерса, версия 2.0. Только хуже
Насыпать 30 летнему типу такие деньги за один топовый сезон из 3х всего..., мне кажется прям мега переплата. Будет он через год два, как балласт бултыхаться в платёжке
Дилан ларкин имеет практически идентичны контракт в тройте, но какая все таки огромная разница. Надеюсь ларкина подпишет тампа.
Ответoberkorn
Дилан ларкин имеет практически идентичны контракт в тройте, но какая все таки огромная разница. Надеюсь ларкина подпишет тампа.
"Надеюсь ларкина подпишет тампа".
Очень сомнительно. А кроме того, на кого его менять? На Пойнта или Сирелли? Брисбуа на это не пойдет. Третий центр в третье звено вместо Гиргенсонса - что-то из области фантастики, да и сам Ларкин на такое не согласится. Вариантов с Ларкиным в "Тампе" ровно ноль.
На таких условиях выкуп летом 2028 или 2029
все как обычно, а еще Канада чемпион а кубок у Колорадо.
А кто у Тампы теперь будет выполнять роль Рэддиша?
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