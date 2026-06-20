Аршавин и Филатов обсудили выступление Роналду на ЧМ-2026.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, а также экс-хоккеист «Коламбуса» Никита Филатов в шоу FONtour обсудили выступление Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу-2026.

Никита Филатов: «Меня Сева (Севастиан Терлецкий – Спортс”) встретил в перерыве. И я говорю: «Смотри, он сейчас сидит в раздевалке и думает. У него вот здесь Месси и хет-трик, вот здесь, что через 45 минут его вся Португалия будет чехлыжить». И так и оказалось, он ничего не сделал. Ни опасных моментов, ни ударов в створ, ни голевых действий, ничего.

Поэтому для всех тех, кто все еще думает, что Месси и Роналду в одном ряду: забудьте об этом. Был смешной пост в одной запрещенной сети о том, что мы все еще живем во времена, где Месси – лучший футболист мира».

– Как это можно объяснить вообще?

Андрей Аршавин: «Талант».

Никита Филатов: «Он богом поцелованный. Это особенный человек. Вот и все».

«Пора уйти со сцены из уважения к себе». Что о Роналду говорят в Португалии?

