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  4. Филатов про Месси и Роналду: «Для всех тех, кто все еще думает, что они в одном ряду: забудьте об этом. Лионель богом поцелованный. Это особенный человек»

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Филатов про Месси и Роналду: «Для всех тех, кто все еще думает, что они в одном ряду: забудьте об этом. Лионель – богом поцелованный, особенный человек»
Аршавин и Филатов обсудили выступление Роналду на ЧМ-2026.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, а также экс-хоккеист «Коламбуса» Никита Филатов в шоу FONtour обсудили выступление Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу-2026.

Никита Филатов: «Меня Сева (Севастиан Терлецкий – Спортс”) встретил в перерыве. И я говорю: «Смотри, он сейчас сидит в раздевалке и думает. У него вот здесь Месси и хет-трик, вот здесь, что через 45 минут его вся Португалия будет чехлыжить». И так и оказалось, он ничего не сделал. Ни опасных моментов, ни ударов в створ, ни голевых действий, ничего.

Поэтому для всех тех, кто все еще думает, что Месси и Роналду в одном ряду: забудьте об этом. Был смешной пост в одной запрещенной сети о том, что мы все еще живем во времена, где Месси – лучший футболист мира».

– Как это можно объяснить вообще?

Андрей Аршавин: «Талант».

Никита Филатов: «Он богом поцелованный. Это особенный человек. Вот и все». 

«Пора уйти со сцены из уважения к себе». Что о Роналду говорят в Португалии?
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал FONBET в YouTube
logoНикита Филатов
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Комментарии

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Фигня, Роналду лучше
ОтветSlavaPerm92
Фигня, Роналду лучше
Не пойму, что за конченые минусуют тебя 😃
Всё понимаю, Роналду реально сильно сдал, ему 41, надежды особо нет, но почему до конца не подождать с выводами? Или в 2018, когда Роналду в первом матче сделал хет-трик с Испанией, а Месси не смог обыграть Исландию, не забив пенальти, надо было тоже сразу итоги подводить и уничтожать аргентинца критикой?)
Ответpit4er
Всё понимаю, Роналду реально сильно сдал, ему 41, надежды особо нет, но почему до конца не подождать с выводами? Или в 2018, когда Роналду в первом матче сделал хет-трик с Испанией, а Месси не смог обыграть Исландию, не забив пенальти, надо было тоже сразу итоги подводить и уничтожать аргентинца критикой?)
сами потом себя и закопают. такой хейт - благодатная почва для роналду. я уж не знаю, в какой он там физической форме, но ментально, думаю, он должен быть очень зол.
Обычно после такой порции хейта как после матча с Конго (заслуженного кстати) Рон выходит и кладет трешку
Ответ Климову: У Месси 2 позорные копы, хотя должно быть 5 минимум. Их специально для него проводили уже каждый год, чтобы хоть раз выиграл на старости лет. Это играя за одну из двух стран гегемонов в южной Америке. Позорище. 😃
ОтветCHELSEA_2008
Ответ Климову: У Месси 2 позорные копы, хотя должно быть 5 минимум. Их специально для него проводили уже каждый год, чтобы хоть раз выиграл на старости лет. Это играя за одну из двух стран гегемонов в южной Америке. Позорище. 😃
Хочешь передам Климову что он 🐓?
ОтветCHELSEA_2008
Ответ Климову: У Месси 2 позорные копы, хотя должно быть 5 минимум. Их специально для него проводили уже каждый год, чтобы хоть раз выиграл на старости лет. Это играя за одну из двух стран гегемонов в южной Америке. Позорище. 😃
А что Копа кстати? Единственный реальный соперник в лице Бразилии. А в полуфиналах всякие Канады.
Фила лучший
никогда Месси и Роналду не были в одном ряду...
насчёт бога и его поцелуев не знаю... но Лионель это как супер-компьютер против какой нибудь эппловской поделки
скорость его реакций действительно нечеловеческая...
единственный с кем его можно сравнивать это Рой Джонс младший в лучшие его годы...
Самое смешное, при выходе на поле, Роналду ищет взглядом себя на экранах в момент появления и ждет реакции трибун. А Месси противоположность, смотрит на поле , на партнеров по команде и максимально собран и настроен.
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