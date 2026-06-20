Флаг России повесили на автобус «Каролины» во время чемпионского парада. Свечников, Никишин и Кочетков стали обладателями Кубка Стэнли-2026

Флаг РФ повесили на автобус «Каролины» во время чемпионского парада.

Российские игроки «Каролины» принесли национальный флаг на чемпионский парад команды в честь победы в Кубке Стэнли-2026.

В решающей серии команда оказалась сильнее «Вегаса» (4-2).

Обладателями трофея стали три россиянина из «Каролины»: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

Флаг России повесили на чемпионский автобус «Каролины», который ехал по улицам города.

На кадрах трансляции телекомпании WRAL также видно, как один из игроков накинул флаг себе на плечи.

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